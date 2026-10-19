從小模仿手塚治虫畫漫畫！《爆炎轉校生》作者島本和彥成為漫畫家的創作起點

文／島本和彥

因為父母做生意失敗，我在小學一年級時搬到了札幌。從鄉下來到札幌後，父母為了讓事業重新步上軌道，每天都拚命工作。由於我是獨生子，只能一個人玩。當時，我常到住家附近的工廠，用二十日圓（按：約新臺幣四元，全書日圓兌新臺幣之匯率，皆以臺灣銀行二○二六年九月初公告之均價○．二元為準）買一疊紙，然後在上面畫人物肖像，就是我最大的樂趣。現在回想起來，那或許就是我踏上漫畫 家之路的第一步。

一切都是從手塚治虫 開始

到了小學四年級左右，我開始把畫圖紙對折，畫起四頁短篇漫畫。看著作品一篇篇累積起來，讓我感到非常開心。最早畫的是《超人力霸王》的戲仿（按：將其他作品改編、調侃或惡搞的二次創作 ）漫畫。畫的題材有《超人力霸王》、《假面騎士》、《彩虹化身俠》、《熔岩大使》等作品。

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尤其我從小就深受漫畫家手塚治虫畫風的影響。就連上美勞課畫畫時，我也只能畫出類似手塚老師筆下的人物造型。真的沒辦法，因為我的手早就記住了那種畫法。我剛以漫畫家身分出道時，明明才二十一歲，卻被人說：「你的畫風太老派了。」可是，這也不是我能控制的啊！

那時候我還沒有「截止日」這個概念，純粹因為喜歡畫漫畫，所以想到什麼就畫什麼。現在回頭翻看當年的作品，會發現自己滿腦子想的都是，怎樣才能逗朋友發笑？怎樣才能讓他們覺得有趣？我總是一邊思考這些問題，一邊畫漫畫。

受到漫畫家源太郎、手塚治虫和赤塚不二夫的實驗性分鏡手法（按：打破傳統以敘事為主的線性分鏡框架，更著重於視覺衝擊、情緒傳遞、非線性敘事與拼貼手法）啟發，我總喜歡大膽的運用跨頁畫面；有時甚至反其道而行，在對話框裡塞進長篇大論的說明文字。

現在這些手法已經很常見了，但在當時可說是相當新穎的嘗試。或許正因如此，那些毫無拘束創作出來的作品，即使多年後重讀，依然覺得很有趣。成為職業漫畫家後，我也發現，那些讓我感覺「這樣畫一定會被編輯罵」的橋段，往往才是最精彩的部分。或許對我而言，唯有不受框架束縛的創作，才能真正發揮自己的特色。

第一次嘗到敗給截止日的滋味

或許會讓人意外，但我其實一直是個標準的乖學生。過去的我，對於截止日，也就是學校的作業和各種繳交期限，向來都會乖乖遵守。雖然我不擅長有計畫的安排事情，但不知為何，對於遵守期限和規矩這類事，總是特別認真。畫漫畫也是如此。我會把字寫得工工整整，讓人看得清楚；用尺仔細畫出框線，連畫面的每個角落也會認真完成。

從小到大，我始終懷抱著一個夢想：總有一天，我想創作出能被印刷成書的漫畫。高中時期，我同時參加田徑社和戲劇社，甚至還擔任過學生會會長。然而，不管再怎麼忙，我都沒有停止創作戲仿漫畫。

圖／大是文化

高中畢業後，我進入大阪藝術大學映像計畫學科就讀。一方面以在學期間出道成為漫畫家為目標，另一方面也持續參與家鄉北海道的漫畫研究會活動，並透過會刊的形式，不斷發行同人誌（按：愛好者以既有作品或角色為基礎，自行創作的出版物，內容可以延伸原作，也可以是全新的故事）。

我也是在那時，第一次嘗到敗給截止日的滋味。

在漫畫研究會裡，我總是催促大家：「快點開始畫吧！」因此多少有些惹人嫌。有一天，我提議：「再這樣下去，這本刊物不知道要做到什麼時候才能完成，不如訂一個月後為截稿日。」沒想到，一做出這個決定，大家反而全都不畫了。

糟了，我闖禍了。

現在回頭想想，我當時真的說錯話了。大家紛紛反彈：「你畫得出來，不代表我們也畫得出來啊！」而且我自己也有問題。當時的我一心只想證明，只要肯做，是可以很快完成的。於是，我硬是在一天內趕出一篇漫畫，刊登在會刊上，還得意洋洋的說：「你們看，不也能在一天內畫完嗎？」

如今再回想，那樣的舉動實在太不成熟了。結果到頭來，反而是我親手結束了那本同人誌。

書名：《無法遵守截止日的生存祕笈：被交件期限追殺四十多年，每次都能好好活下來，名漫畫家把「來不及」逼出「做得到」的截止日工作術。》 作者：島本和彥 出版社：大是文化 出版時間：2026年9月29日

成為被截稿日追著跑的漫畫家

現在回想起來，我才明白，大家當時根本沒有截稿日的概念。

我想，我從那時候開始就很喜歡截稿日吧？一定是這樣。因為在手塚老師的漫畫裡，只要老師本人登場，便總是被截稿日追著跑。

在漫畫《狼人傳說》中，手塚老師與獸人族激戰後，傷痕累累的回到蟲製作公司（手塚治虫創立的動畫製作公司）。當他「砰」的倒下時，身邊立刻圍滿了人。大家喊的不是：「老師，您沒事吧？快叫救護車！」而是：「老師，截稿日快到了！」

我看到那一幕時，心想：「原來就算傷成這樣，最先想到的還是截稿日啊！」截稿日這三個字，對我來說突然變得充滿魅力。我甚至很認真的想過：「我也想體驗被截稿日追著跑的感覺。」

說到這點，前面提到的那本同人誌中，我畫了一部名叫《戰鬥吧！一號烏龜》的漫畫。裡面有一幕是主角潛入敵方基地後，為了確保回程不會迷路，沿路在牆上做記號（見下頁圖）。記號一個接一個的畫下去，卻也越畫越複雜。最後我開始苦惱：「接下來該怎麼畫？下一格到底該畫什麼？」

於是，我就在那一個場景中加了一句臺詞：「簡直就像（被截稿日追著跑的）漫畫家。」可是，我又想到：「啊，我又不是漫畫家。」於是，我特地把那句話，改成比較含糊的表達：「簡直就像（被截稿日追著跑的）漫畫研究會一樣。」

其實，就算直接寫漫畫家也沒什麼關係，但我就是沒辦法接受這種不夠嚴謹的地方，非得改到符合事實才行。

也就是在那個時候，我心裡想著：「要是我成為職業漫畫家，就可以理直氣壯的在這裡寫『簡直就像（被截稿日追著跑的）漫畫家』了。」

圖／大是文化

●本文摘選自大是文化出版之《無法遵守截止日的生存祕笈：被交件期限追殺四十多年，每次都能好好活下來，名漫畫家把「來不及」逼出「做得到」的截止日工作術。》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！