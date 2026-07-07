看懂氣象數據！不登陸也能侵台引災情？颱風與台灣的十種糾纏方式

文／雷翔宇、黃家俊、林書帆、林吉洋、莊瑞琳

颱風來自千里廣闊的海洋，行蹤飄忽，島嶼無從閃躲。然而，如同搏擊運動時，挨打的部位固然疼痛，但若能意識到對手從何處出拳，提早防範，或許能夠減輕傷害。瞭解颱風從什麼方位侵襲臺灣，以及潛在災害風險，我們將盡可能防患於未然。

面對太平洋上生成的颱風，臺灣的東面首當其衝，除了穿越菲律賓海直撲臺灣以外，還可能在此沿太平洋高壓的邊緣轉向東北。除此之外，在南海生成的颱風，也會從西南方侵襲臺灣，或沿臺灣海峽向北移動，一路造成沿海地區災害。在探究路徑時，除了考慮輻合所致颱風各象限不對稱的現象，還要看看颱風的右勾拳是勾在什麼地方。

颱風與臺灣的十種糾纏方式

中央氣象 局的颱風資料庫蒐羅了一九五八年迄今的完整颱風資料，詳細記錄各個颱風的生成、路徑、消亡，並針對接近臺灣的颱風，翔實記載了發布颱風警報 的情形與其侵臺路徑的類型。侵襲臺灣的颱風路徑可分為十類，包含九種明確的走勢，以及最後一種囊括所有無從分類的「其他」路徑。侵臺颱風以由東向西橫越臺灣為主，沿東岸北上或穿越巴士海峽後沿西岸北上者次之，來自南海的颱風則相對較少。在這短短一百年的觀測資料中，目前尚無研究指出颱風侵臺路線在時間上有顯著的變化。

眾多路徑中，第一類路徑就是典型的「西北颱」路徑。所謂西北颱，是指從臺灣東方海面向西北方行進的颱風。當中心通過基隆及彭佳嶼之間的海域時，左前象限吹西北風，因未遭受山脈阻隔破壞，又受臺灣西北部地形影響，往往使得北部及中部地區雨勢極大，更因風向幾乎與海岸線垂直，把出海的洪水不斷往陸地吹回，使積水不易宣洩，甚至引發海水倒灌，因而得名西北颱。一九六三年葛樂禮颱風（Gloria）、一九八五年尼爾森颱風（Nelson）、一九九七年溫妮颱風（Winnie）、二○○四年艾利颱風、二○一八年瑪莉亞颱風（Maria）均屬此類。

四大怪颱之一：1991年耐特颱風。 圖／春山出版

相對於西北颱，第三類路徑所代表的颱風，同樣是由東向西而來，所帶來的天候狀況卻不大相同。這些颱風往往使得全臺籠罩於暴風圈之內。中央山脈破壞了颱風底層的結構，使得右前象限的風暴在西臺灣相對於登陸以前稍有緩解，能量卻耗損在東部地區的迎風面。媒體常將這一類颱風暱稱為「穿心颱」，對此氣象局專文提醒民眾「唯有多利用中央氣象局預報的用詞用語，才能真實瞭解颱風的特質及影響」。 近年來，這一類颱風令人記憶猶新，包含二○○一年桃芝颱風、二○○五年海棠颱風（Haitang）、二○○九年莫拉克颱風、二○一五年蘇迪勒颱風均在此列。

第六類颱風路徑看似並未穿過臺灣，但是，這類颱風長時間走在海上，有超過一半的空間補充能量，且與臺灣縱長形的位置平行，接觸時間拉長，常常為東部、北部地區帶來猛烈的風雨，例如二○○四年的敏督利颱風就是一例，共發布了三十九次颱風警報，二○○○年的象神颱風亦屬之。

並不是所有的颱風都是從太平洋側撲來，南海也會生成颱風。侵臺颱風之中，約有一○％來自南海，走第八、 九類路徑，分別會對東部與中南部地區帶來風勢。第八號路徑極為罕見，史上只有個位數的颱風走這條路，相較之下，第九類路徑颱風就多了，二○○四年南瑪都颱風、二○一○年梅姬颱風皆屬此。

書名：《颱風：在下一次巨災來臨前》 作者：雷翔宇、黃家俊、林書帆、林吉洋、莊瑞琳 出版社：春山出版 出版時間：2019年8月9日

最後值得一提的是代表特殊路徑的第十類路徑。這類路徑有十三次侵臺紀錄，但卻只有八個颱風。這代表什麼呢？原來除了不可歸類於前九類的颱風之外，那些在歷史上，離開臺灣之後在海上踅了一圈又再訪臺灣的颱風，都屬於這一類，因此第十類不是一種路徑，而是無數種路徑的結合，囊括了多個非典型的路徑。

第十類路徑的颱風包含二度襲來的一九九一年耐特颱風（Nat）、二○○一年納莉颱風、二○一二年天秤颱風（Tembin），以及觀測史上無前例、三度「訪臺」的一九八六年韋恩颱風，合稱為侵臺四大怪颱。

以韋恩颱風為例，它在南海形成之後，進入臺灣海峽，並於一九八六年八月二十二日自濁水溪口登陸，由西而東貫穿中臺灣，在臺灣觀測史十分罕見，造成中南部地區海水倒灌。隨後在八重山群島迴力鏢似地轉向，穿過墾丁半島後逐漸減弱並回到南海，重新盤整力量後，再度朝臺灣而來，以龜速在巴士海峽逗留了一圈，最終自越南北部進入中南半島而消散。像這種怪颱一般的極端事件，實為當時的海溫、太平洋高壓、季風等諸多因素所促成的巧合，機率極低，無法斷言多久會發生一次，但絕非不可能，韋恩颱風就這樣在臺灣的觀測史上留下了一筆紀錄。

四大怪颱之一：2001年納莉颱風。 圖／春山出版

四大怪颱之一：2012年天秤颱風。 圖／春山出版

不登陸也可以侵臺，不侵臺也可以影響臺灣

不論是第十類路徑的怪颱，還是有跡可循的前九類颱風，必須注意的是，颱風未必要登陸才算侵襲臺灣。颱風從中心向外一直到平均風速每秒十四公尺（亦即蒲氏風級七級風風速下限）的圓圈半徑，一般稱作暴風半徑。七級風稱作疾風，能夠使路樹大力搖晃，人難以迎風前行，在海上還會產生不利航行的大浪。暴風半徑視颱風規模可達數百公里之寬，所以即使颱風中心沒有登陸，暴風半徑內的風暴仍有可能把陸地上的人吹得七葷八素，帶來不亞於登陸颱風所造成的災情。

另一方面，中央氣象局若發布了颱風警報，也不代表颱風侵臺。如果一個颱風距離臺灣太遠，僅暴風半徑外圍環流觸及臺灣，即使產生傷亡，只能說臺灣受到影響，未必能夠說颱風侵襲臺灣。二○一八年山竹颱風（Mangkhut）就是一例，雖然擦邊經過臺灣，傳出零星災情，但不屬於上述十類侵臺路徑的任何一類，並未侵臺。

中央氣象局將颱風侵襲臺灣定義為「颱風中心在臺灣登陸；或雖未登陸，僅在臺灣近海經過，但陸上有災情者」，並說明「侵臺路徑可參見颱風資料庫有發颱風警報列表分類，如路徑分類顯示短槓則表示未侵臺」。前者說明颱風侵臺不以登陸為必要，後者說明發布警報的颱風之中，不是所有颱風都算是侵臺。換句話說，發布警報、侵臺、登陸三者之間，是不同的概念，只能說，凡登陸者必算侵臺，凡侵臺者必發布警報。

●本文摘自春山出版之《颱風：在下一次巨災來臨前》。