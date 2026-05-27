人會消失，風景會留下：《大濛》導演陳玉勳談創作拍攝過程

文／陳玉勳（導演‧編劇）

《大濛》的神祕力量

我是個被動、沒什麼進取的人，每次都是被催促，才開始想接下來要寫什麼劇本。從《總舖師》開始，我都一次寫三到五個故事大綱給李烈、葉如芬、石偉明挑選，他們選好了，我才開始寫成劇本。每拍完一部電影，我就會放空一兩年，前一次沒被選中的故事我都不會想再碰了，就只是等著能燃起我熱情的題材出現。

《消失的情人節》後，也是閒晃了一年多，等等看有什麼題材會來找我，結果等到了一股神祕的力量。

也許是父母年事已高，我現在比較常去陪他們聊天，開始對於他們成長的年代感到興趣。他們是從完全沒有電器設備，經歷到現在的電腦AI時代，到底那個時代的人都在想什麼？過怎樣的生活？我開始好奇地上網查資料，接著就看到許多白色恐怖的史料，吸引著我一直去找更多的文章。

那時經常失眠，像是進到那個世界，很多話想跟那些受難者和家屬講，但我沒資格講什麼，沒資格同情、沒資格安慰、沒資格說三道四，他們也不見得要人家的同情和安慰，但我就是感到一種心疼，同時也驚訝這麼多有血有淚的事為什麼沒幾個人拍成電影，我們不是創作自由嗎，不敢拍的原因是自己心裡有個枷鎖？還是覺得沒人想看？會引起爭議？引起反感？為什麼會引起反感？

然後，我開始把這些不知該怎麼用言語表達的情緒，以寫劇本的方式抒發。接著收集更多資料，請教學者老師後，更加地謹慎卑微，盡量不帶進自己的意見，以一個小女孩受難者家屬觀點，去經歷那個時代；看七十年前台灣的樣貌，看看當時的社會底層青年們在做什麼。

製作團隊支持把這故事拍出來

劇本遇到很多障礙。寫沒幾頁，我就知道不可能拍攝：現在能用的場景一個都沒有，很多要搭景，那些街道也找不到，現在的人也長 得不一樣。這電影要花太多錢了，這種題材也不可能有人投資，既然不可能拍攝，那我就盡情地寫，寫了更多的場景、人物，寫到已經完全不可能執行的地步。寫完寄給監製，提醒他們：「這本你們當消遣看看就好，我趕快再寫一個喜劇片劇本。」

等我寫完另一本，他們還是想拍《大濛》這個故事，監製們和華文創的同仁完全沒考慮市場問題，他們只是覺得這故事需要被拍出來——這世道竟然還有這樣勇敢純真的監製，真是令我驚訝。

我們上一部電影得了金馬獎最佳劇情片和導演獎，有一筆補助金讓我們拍攝下一部電影，那不是獎金，每一分錢都得用來拍片。

我們大可用這筆錢拍一部很低成本的喜劇片或鬼片，不用擔心賠錢，搞不好還能賺點錢。 但是我們很傻、很莫名其妙地投入了一個大成本的製作，不敢去想能不能回收。唯一心願就是能完成這部電影，真是不懂賺錢的一群人

那時候，很多朋友對我要拍一九五○年代的台北感到質疑，紛紛都說「母湯」。連我們美術組的實習生都覺得，一個喜劇片導演怎麼會來拍一個悲情的故事。製景師傅也問我這劇本到底是想表達什麼，工程這麼浩大值得嗎？但是我們就是覺得這個故事應該被拍出來。

開拍前的會議莫名焦慮

建組籌備時期，我最大的困難就是要帶領一大群二三十歲的年輕人去拍七十年前的台灣。他們年輕到不知道那時候沒有冰箱、電話、電視機，於是大家一起作很多功課，一個月後那些聰明又努力的年輕人都變時代劇專家了。這些年輕夥伴學會了，將來擴散出去就是影視生力軍，其他劇組不用再從零開始。

優秀的場景組和美術組一直在找景、規劃場景。台灣已經高度商業化，連鄉間都很難找到七十年前的景觀。

工作夥伴愈來愈多，製片就去租了一間更大的劇辦，通知我隔天在新劇辦開會，並傳了地址給我。隔天去新劇辦的路上我心情很好，有點興奮。

新劇辦是在一棟舊大樓裡，電梯門打開，迎面是陰暗的長廊，壞掉的日光燈閃著慘淡的藍光。走進劇辦裡，大家熱情跟我打招呼，但我突然很﹁啊雜﹂，心中升起一股無名怒火。他們帶我走進很大的會議室時，我的心情更惡劣，很想發火，但根本沒人惹我，明明本來心情很好。攝影師過來坐我旁邊，我好想噴他，這麼多位子你幹嘛擠在我旁邊，還好有拚命壓抑下來。

開了一下會還是焦躁不安，就跟大家說我們不要在這會議室，去辦公區繼續開會吧！

在辦公區情緒有好一點，開完我趕緊離開劇辦，走出大樓時看到喜來登飯店，突然想到一件事，拿起手機查了以前軍法處的地址，青島東路3號，就在我們劇辦旁邊——

突然全身冰冷，一顆心涼颼颼。

《大濛》在美術場景、造型設計下足苦心，有長輩看完電影後表示「很多片段都是以前拍完，再剪進來的」，足見電影高度還原歷史。圖/華文創提供

是這樣嗎？從找到題材、寫劇本到籌備，一路被牽引著，終於來到這裡跟他們開會……

回到家還是感到胸口冰冷，心臟好像飄蕩在冰冷的太空中無處容置。那是從未有過的感受，但是我並不感到特別害怕。

向監製們講了這件事，隨即去劇辦祭拜，說明了我拍片的心意，從此再也沒有不舒服的感覺。而且拍攝一路順利，平平安安，似有神助，我們沒有雨天備案，結果拍攝期只有一天下雨，還提早一天殺青。

從找到題材、收集資料、高金鐘的資料突然出現、方郁婷剛好到了年紀、柯煒林剛好出現在我眼前……甚至某天睡覺時，幾十年沒聽的〈莎韻之鐘〉旋律突然在我腦中響起。到後來上映，我都感覺到有一股神祕的力量在牽引著我、幫助我，遇到困難不安時，我總是能肯定地相信那股力量會支撐著我。

書名：《大濛 電影紀念套書（附《阿迷與阿水》畫本）》 作者：華文創股份有限公司 出版社：新經典文化 出版時間：2026年5月27日

當風景會留下來

電影上映後也受到許多人的幫助，感覺到台灣人的溫暖和善意，這是我一生沒有過的經驗。我更加相信，當你真誠善意去做一件事，就會得到善意的幫助，也因為自己問心無愧，對任何批評都能處之泰然。

《大濛》是雲與霧的故事，霧則是曾敬驊飾演的台灣青年黃育雲，他對未來充滿抱負，想成為遨遊世界自由自在的雲，最終只成為一場霧，消散無蹤。在這個七十年後的現在，已經沒什麼人會想起他們，但雲與霧都成為我們的風景，這部電影就是紀念這些雲與霧；那些曾經也有過夢想，但被消失的一群青年。

我們今天的風景是由前人的犧牲換來的。我們應當也要成為後代的美好風景，每一個人都是別人的風景。最後要謝謝那些創造我們現在自由民主風景的前人，幫助別人讓別人好，自己的風景就會很美好。人會消失，風景會留下來。

●本文摘選自新經典文化出版之《大濛 電影紀念套書（附《阿迷與阿水》畫本）》。

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