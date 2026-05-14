普通人也能變強？從《排球少年》日向翔陽學會：與其執著不足，不如善用擁有的優勢

文／內田若希、河津慶太

運用自己「擁有的東西」

我的個子的確不高 不過 ── 我可以跳！ ── 烏野高中 日向翔陽 選手 《第1卷 P.19．第1話 結束與開始》

這是身高只有一百六十公分出頭的日向翔陽選手，在談論到一般認為個子高比較有利的排球運動時說過好幾次的話。人很容易忽略「自己擁有的東西」，糾結於「自己所沒有的東西」。然而，就算沒有與生俱來的優異能力，也可以選擇以自己所有擁有的條件努力奮鬥、發揮創意，持續挑戰自己的可能性。

大家應該都曾經思考過理想的自己或人生、將來的夢想或目標吧？就算為了實現這些而拚命地努力，要獲得一切也並不容易，而且經常事與願違。遇到這種情況時，我們有可能會產生「如果～／要是～，就可以更接近理想的自己或人生了。就可以實現夢想或目標了」的想法。

「如果個子夠高的話，就可以成為一流運動選手了。」

「如果還年輕的話，就可以帶著不怕失敗的心去挑戰了。」

「要是家裡有錢，就可以去國外留學，成為國際人才，發揮所長了。」

即使理智上知道這些假想是沒意義的，有時候這樣的想法還是會縈繞在心頭。而愈是想著這些事，就會愈常看見那些擁有自己所沒有的東西、得到了自己得不到的東西的人。我們可能會拿自己和那些人做比較，感到羨慕、嫉妒、不甘心、悲哀。另外，我們也很容易認為自己之所以無法實現理想、夢想或目標，是因為沒有實現這些事情的必要能力和環境。最後，也許會開始覺得「所以做不到也無可奈何」，放棄理想的自己與人生、將來的夢想與目標。

但是，重視個人自主性的阿德勒心理學認為，不管理由是什麼，都沒有「做不到」（can not）這回事，是你自己選擇「不做」（will not）的。理想的自己、人生、夢想、目標，並不是一朝一夕就能實現的，往往伴隨著許多困難。此外，我們有時候會不相信自己辦得到，或是不想因為失敗而被人嘲笑、被人瞧不起。當你的表意識或潛意識察覺可能出現讓自信和尊嚴受傷害的事，或是追求某種理想卻受到威脅的事態時，就會搬出「做不到」這個理由來逃避。明明內心是想實現理想的，卻找藉口說服、欺騙自己的心說：「所以做不到也無可奈何」，這種行為稱作自我欺騙。接下來要介紹伊索寓言的其中一則故事「狐狸與葡萄」當作例子，讓大家更容易理解何謂自我欺騙。

有一天，肚子餓的狐狸發現樹上有一串葡萄，但是葡萄樹太高了，牠跳了好幾次都碰不到。狐狸心想：「那串葡萄肯定是酸的，我一點也不想吃。」就算為了得到葡萄而努力，也有可能怎麼做都碰不到，也有可能因為失敗而被其他動物嘲笑。為了逃避面對自己沒有能力的事實，逃避事情不順利而造成尊嚴受損的可能，狐狸便用「葡萄是酸的，我一點也不想吃」這個理由來說服自己。

我們可以從這隻狐狸的行動中看出，在實現理想的自己、人生、夢想、目標的過程中，遭遇各式各樣的課題與困難時，人會去想像各種自己不希望發生的未來，比如面對自己沒有能力的事實、事情不順利導致尊嚴受損、周遭人們對自己的風評變差等等。而為了避免這些事情，自己決定不去挑戰課題與困難之後，就要羅列出做不到的理由，藉此說服選擇不去挑戰的自己。此外，只要我們還在用做不到的理由當藉口，就不用去面對那些課題與困難，所以我們不會感受到面對挑戰時的不安、因為失敗而被風評變差的恐懼，至少不會直接感受到。

前陣子很常看到「父母扭蛋」一詞。所謂的父母扭蛋，指的是父母的學歷和經濟能力等家庭環境，具有左右孩子人生的巨大影響力，但是我們卻無法選擇自行選擇「父母」和「境遇」，只能靠命運決定，人們用「膠囊玩具」（也就是扭蛋）和社群遊戲的「扭蛋機制」來比喻這種情況。由國語辭典《大辭泉（小學館發行）》編輯部選定的「大辭泉新語大賞2021」上，父母扭蛋獲選，成為被社會大眾廣泛認識的詞語。不過，我認為父母扭蛋是最能反映出自我欺騙的一個詞語。的確，體能、體格、家庭環境等因素，對我們的人生並不是完全沒有影響，但它們不會是「因為體能不夠好、家庭環境不佳，所以一定會○○」這種決定性因素。自己人生的主角，永遠都是自己，不會是別人。為了成為理想的自己、開創理想的人生、實現將來的夢想和目標，要如何一步步前進，要如何解決課題與困難，決定這些事情的不是別人，也不是環境，而是你自己。

日向選手身高只有一百六十公分，以排球的特性來看，他的身高確實是一項不利因素。即便如此，就像「……我的個子的確不高……不過──我可以跳！」這句話，追求自己理想和目標的人會不斷努力，發揮創意，思考該怎麼做才能稍微進步一點，選擇持續面對挑戰。另外，《排球少年!!》裡還有另一名身高一百六十多公分的選手，他也斬釘截鐵地說：「個子矮雖然在排球上是不利的要因，但不是打不贏的要因！」（第28卷第61頁〈第245話 鮮明強烈〉）這完全就是阿德勒心理學的思想。阿德勒表示：「重要的不是一個人擁有什麼遺傳和天賦，而是如何運用這些資源。（《阿德勒心理學入門：阿德勒的分析—行為—認知心理學〔暫譯〕》第54頁）」即使身體和環境條件不利，也要用自己現在擁有的條件面對挑戰？還是去在意那些自己沒有的條件、沒得到的東西，一味地尋找自己的不足，選擇不去挑戰？請各位記得，這件事的決定權掌握在自己手上。

(圖／擷取Medialink羚邦集團台灣官方粉絲專頁）

到目前為止，我們談論了運用自己現在擁有的條件面對挑戰的重要性，但是即便如此，與「擁有的東西」、「得到的東西」相比，人還是比較容易把注意力放在「沒有的東西」、「沒得到的東西」上。因此，任何人都有可能產生「如果再更～／要是～，就可以～」的想法。但若是放著不管，就會嫉妒別人，心裡感到很痛苦，最後選擇不去挑戰。於是，這裡要向各位介紹「知足」這個詞語，希望能成為幫助大家不要再去尋找不足的指引。這個詞語出自道家始祖老子（生卒年不詳）的教誨：「知足者富」。簡而言之，意思就是「人類的慾望是無限的，而懂得滿足的人，即使貧窮，仍能感到心靈富足與幸福」。此外，因為具有維持健康和減肥的效果而很受女性歡迎的瑜伽，除了身體方面的姿勢實踐以外，作為其思想支柱的瑜伽哲學也已經被系統化了。統整瑜伽哲學教誨的經典《瑜伽經（口頭傳承於西元前的古印度，編纂於西元四～五世紀）》之中，也存在「Santosha」一詞。Santosha是梵文的知足，與老子一樣，都是告訴我們「察覺自己現在所擁有的，並對其表達感謝」之重要性的詞語。

書名：《飛吧!!排球少年心理學：舉球給自己，讓人生更輕鬆的阿德勒心理學》 作者：內田若希,河津慶太 出版社：讀書共和國／好人出版 出版時間：2026年2月4日

當內心浮現「如果再更～／要是～，就可以～」的想法時，請想起「知足」。然後，請各位務必養成思考「如果再更～／要是～，也許就可以～。但是，靠著自己現在擁有的東西，可以做到什麼呢？能發揮多少巧思呢？」的習慣。本篇開頭的日向選手那句話「……我的個子的確不高……不過──我可以跳！」，簡單扼要地傳達出了「如果我個子高，或許就能打出穿越對方攔網的扣球。不過我有跳躍力，所以沒有理由放棄跳躍。」的信念，各位不這麼覺得嗎？有意識地聚焦於自己擁有的東西，肯定能夠發現過去沒有察覺到的可能性。

●本文摘選自好人出版之《飛吧!!排球少年心理學：舉球給自己，讓人生更輕鬆的阿德勒心理學》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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