元宵節背後的冷門歷史：古代湯圓竟有核桃與玫瑰口味？

談到「元宵節」，所有人的第一印象大概不外乎元宵、花燈、猜燈謎。很多朋友喜歡將元宵節戲稱為「湯圓節」，事實上，元宵與湯圓兩者雖然相似，卻不能算是同一種東西，最粗淺的區分就是作法——元宵用搖的，湯圓用搓的。湯圓分為無餡料、有餡料兩種，元宵則僅有包餡料一種，它會先將餡料做成小球，糯米粉鋪滿深盤，灑少量清水在糯米粉上利於黏附，再將餡料置於糯米粉中輕輕翻滾搖動，使糯米粉著附於餡料，直至外層粉皮逐漸變厚為圓球狀。現在元宵口味五花八門，但最受歡迎的仍舊是花生、芝麻、紅豆這幾種傳統口味。

古代的元宵

根據明代劉若愚的《酌中志》記載：「吃元宵，其製法用糯米細麵，內用核桃仁、白糖為果餡，灑水滾成，如核桃大，即江南所稱湯圓者。」這種明代口味的核桃元宵如今已經銷聲匿跡，我遺憾地和任職於新東陽的好友聊到這個問題，她馬上解開了我的疑惑：「現代人口味需要香氣再明顯一點，還希望有流沙口感；如果將核桃磨粉再調味做成內餡，難免會喪 失原本的爽脆還有堅果的皺摺，加上核桃本身的味道偏淡，或許就因為如此退出了歷史舞臺吧？」

同樣蹤跡難尋的還有《金瓶梅》中的玫瑰元宵。這種口味的元宵雖然偶爾還能在外省店舖裡覓得，其他諸如：桂花、白果、山楂、五仁、八寶、什錦皆是鳳毛麟角，連紅棗製成的棗泥，幾乎也都被紅豆的豆沙取代了。

元宵節的由來

一開始並不叫元宵節的農曆正月十五，最早的脈絡可以追溯到戰國時期。有一派說法，認為元宵節的習俗源自漢武帝時期的五時祭。這種承襲《周禮》中火政官吏司爟的制度，需要根據節氣和特定時令，在東南西北四方舉行焚燒儀式作為祭祀。

再來還有秦漢時期的太一信仰演變，西漢司馬遷《史記》記載：「漢家常以正月上辛祠太一甘泉，以昏時夜祠，到明而終。」這很可能是最早期的元宵節雛形。北宋高僧贊寧《大宋僧史略卷》也有記載：「案漢法本內傳云。佛教初來。與道士角試。燒經像無損而發光。又西域十二月三十日。是此方正月十五日。謂之大神變月。漢明勅令燒燈。表佛法大明也。」這個故事非常具有神話色彩，據說佛教最初傳入中國時曾與道士比試神通，結果佛教經書與佛像在燃燒時毫無損害，甚至還發出光芒！佛法展現大神通的「大神變月」，相當於正月十五日，漢明帝因此下詔令這天要點燈，以此表達佛法光明的象徵。

這些脈絡可能也說明了為什麼元宵節的祭典總是與火焰的燃燒有極大關聯，譬如苗栗龍、鹽水蜂炮、臺東炸寒單爺、後龍攻炮城、平溪放天燈、社子島夜弄土地公等等。

三官大帝信仰和元宵軼事

除了佛教的緣由以外，元宵節也與道教的三官大帝信仰有著極大關聯。所謂天官賜福、地官赦罪、水官解厄，分別對應了三元節的正月十五日天官上元節、七月十五日地官中元節、十月十五日水官下元節。

上元節意指「第一個月圓」，這個用語在唐宋時候特別流行，一般用於官方與宗教祭典為多，明清以後「元宵」開始成為主流，現在被我們認為是應景美食的元宵，最初意指「第一個月圓夜晚」。「元宵」兩字，「元」是「第一」、「宵」是「夜晚」，古代會稱元宵為：圓子、浮圓子、糖元、乳糖圓子⋯⋯等等。

元宵最著名的軼事，當屬袁世凱的「袁消說」。傳聞洪憲時期登基的袁世凱，因為忌諱與袁世凱消亡「袁消」同音的「元宵」，勒令大家必須改叫「湯糰」。中國因為幅員遼闊，北方稱之「元宵」，南方稱為「湯圓」或「湯糰」。

不過仔細深究，湯圓、湯糰還有元宵，並不是相同的東西，湯糰更不等於元宵，它的內餡通常是鮮肉口味，尺寸也比元宵更大，大約要比一顆高爾夫球再大一些些。「袁消」這個荒誕的文字獄，即便後來被袁世凱的三女袁靜雪，在《我的父親袁世凱》回憶錄中出聲闢謠，李大釗卻早已疾言厲色地在一九一七年《甲寅》日刊上的《元宵痛史》，大力地控訴剝 奪自由之苦。

滿清皇族之後的唐魯孫，也在著作中多次提及北平各大老舖為元宵栽的跟斗，舉凡正明齋、九龍齋全都吃過大虧，即便沒有真正制止「袁消」一詞的法律，深深的恐懼依舊抑止著大家興奮暢談元宵的聲音，所有人的言語都變得小心翼翼，因為一個一不小心的「元宵」就有可能帶來無妄之災。

湯圓與元宵

現代的元宵、湯圓其實界線非常模糊，絕大多數的臺灣人並不堅持一定非得吃元宵，煮的多半都是湯圓。老牌食品廠義美就有過抹茶、布丁、黑糖、可可、奶茶、拿鐵、草莓煉乳等各種創新口味，桂冠則有舊振南聯名的綠豆椪湯圓，有甜口也有鹹口，這些有餡料的湯圓需要像包子一樣把內餡包裹起來。

臺灣的廟宇也總是會在元宵節這一天，發放湯圓給前來參拜的信眾分享。而廟宇的湯圓幾乎只有粉紅色少有白色，為的是傳達祝福與喜氣給每一位願意到廟的朋友。「一府二鹿三艋舺」的鹿港，還有一種用蒸的湯圓「上元圓」，口味有紅豆、綠豆、芝麻、鮮肉，最著名的是陳皮花生，是陳皮加上花生醬喔。

