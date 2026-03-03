職場不獎勵「苦勞」，只獎勵「功勞」，如何練就老闆還沒開口就懂的預見力？

文／楊傳蓮、徐璽

練就老闆還沒開口就懂的預見力

【EMBA學姐的小提醒】 在職場中，展現專業不一定要靠額外的體力投入，而是透過對關鍵資訊的掌握，讓你在會議中顯得細膩。預見需求的核心在於「主動且細膩的準備」，這能有效避免主管在正式場合陷入尷尬與失禮的困局，進而提升效率與好感度。記住，高手贏在細節，而細節贏在預判。

新進同仁阿明參加了與客戶的會議，負責準備桌牌與接待簽到。會議開始後，阿明才驚覺漏做了一位與會者的桌牌，卻因「這不是我主責」或「不知該不該插手」而選擇保持沉默，既沒補上臨時桌牌，也未私下提醒主管。

會議開始後，議題討論日益激烈。正當主管準備轉向那位「沒有桌牌」的與會者詢問意見時，突然語塞了，因為他一時之間記不起這位新面孔的姓名與職銜。那一兩秒鐘的沉默，在充滿壓力的會議室裡顯得格外漫長且尷尬。

阿明坐在一旁，看著主管臉上的困惑和微帶怒氣的反應，雖然手邊有紙筆，卻依然沒勇氣遞上一張小紙條。他甚至在想，反正現場已經有人負責記錄，他是不是可以連筆記都省了？最終，他整場會議都像個局外人，僅僅「人出現在現場」。

這種「不開口、不補位」的保守心態，正是許多初階工作者的成長天花板。事實上，我們應該反思：當別人在會議上記住你的名字時，那種被尊重的感覺是不是令人動容？

在經典電影《穿著Prada的惡魔》中，女主角小安從初期的處處碰壁，到後來的脫穎而出，關鍵就在於那一幕：在盛大的慈善宴會上，老闆米蘭達因為高壓與疲憊而「記憶斷片」，眼看重要貴賓即將迎面而來，米蘭達卻硬是想不起他的姓名。這時，小安精準且及時地在米蘭達耳邊低語，告知那位貴賓的姓名與背景關係。那一剎那，米蘭達臉上的焦慮消失，轉而露出自信的微笑，從容地與對方握手寒暄。

小安展現的並非多餘的體力勞動，而是「高情境」的洞察力與對環境的精準預判。她預見了老闆可能忘記名字的風險，並在危機發生前提供了「導航」。倘若阿明能具備這種意識，在發現桌牌缺失的第一時間就設法化解，後來主管也不至於尷尬，他所表現的就是能幫團隊解決問題的「高價值」而非「多勞力」。這種在老闆開口前就補齊漏洞的小動作，會讓主管與客戶對你的細膩度留下深刻的印象，這才是職場上真正帶得走的競爭力。

【行動建議】： 建立會議背景備忘錄：除了姓名與職稱，更要掌握與會者的相關業務背景。會前一天應再次確認所有資料，避免當天臨時遺失或數據錯誤的風險。

【這樣做會更好】：

1. 練就「隨口叫名」的能力：開會前回想與會者的名字與頭銜，這不僅是拉近距離的手段，更傳達出你對對方的重視。

2. 建立資訊完整性檢核表：收件人應確認資料來源與更新日期，並設定「會前資料截止日」，確保會議不因數據過期而導致決策偏誤。

3. 擔任隱形舵手：陪同開會時，除了備齊資料，更要仔細觀察客戶反應並記錄細節。當老闆在應對大局時，你要能敏銳地捕捉到客戶在閒聊中透露的隱性需求。

4. 建立個性化資料庫：留意客戶的喜好、忌口與聊天時的微表情。將這些去蕪存菁後的個性化資料記錄下來，這將成為你下次見面時最珍貴的社交素材。

【實戰挑戰】

你負責協助主管接待一場跨部門合作會議。會議進行到一半，你突然發現一位臨時加入的協辦主管沒有桌牌，而你的老闆正準備轉向他詢問意見。此時，你的預見行動是？

A. 保持安靜，避免打斷會議，等會議結束後再向主管道歉並解釋漏掉桌牌的原因。

B. 趕緊拿出一張空白紙，當場用筆寫下對方的名字，在大庭廣眾下走過去放在他面前。

C. 迅速寫好一份包含對方職稱與姓名的紙條，趁主管低頭看資料時私下遞到他手邊，並立刻準備好錄音設備，同步記錄這位新加入者的發言重點。

【正確答案】選項 C。私下遞紙條化解主管尷尬，並主動補位記錄。

【EMBA學姐的眉角】主管重視的是你的「補位意識」。在高階社交與商務場合，面子與效率同樣重要。及時提供人名並非多餘的勞力，而是具備「大局觀」的表現。能幫老闆化解尷尬於無形，你就不只是個助理，而是他值得信賴的戰友。

【EMBA學姐的避坑指南】別讓主管在客戶面前「斷片」，你的細心程度決定了你的職涯高度。

