犯錯機會比別人多？必學人際帳戶經營法，6招換來真心支持

所有的人際，都是你的自我映照。每一次的人際交流，不只是建立關係的過程，是一場深刻的自我探索之旅。每一次相遇，也是你與自己更靠近的契機。 跟著這本書進行一場梳理自我的旅程，從關係中覺察自己，練習更懂自己、更懂他人，成為一個能連結、能感受、能愛的人。

文／米克、麥可

你是否想過，關鍵時刻能否有人伸出援手，其實靠的並不是「運氣」？為什麼有些人的人脈網絡總是活絡，讓別人自然而然願意提供機會？究竟是什麼原因，讓一個人的承諾比別人更有份量？又為什麼有些人好幾年不見，卻能在偶遇之後馬上恢復活絡的感情？我們需要來釐清一個很重要的概念：人際存款。

書名：《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》

作者：王宏嘉／米克 Mick、陳卓凡／麥可 Michael

出版社：天下文化

出版日期：2026年1月30日

人際之間的互動，就好像中間有個看不見的存摺，裡面記載著你與每個人互動的點點滴滴。你可以這麼想像：你對他人的所有付出、善意、傾聽、包容、讚美，包含你兌現的所有承諾，都會讓你與對方之間的存款不斷增加；相反地，你的謊言、背叛、傷害、貶低，則會減少存款，甚至讓關係陷入負債。

愈親近的關係，愈要注意人際存款

對於你的親密愛人，沒有「存款」意味著感情走向盡頭；對於你的小孩，沒有「存款」代表他們不再信任你的承諾，你甚至無法做為他們的榜樣；對於你的工作夥伴，沒有「存款」意味著你會失去很多合作與尊重；對於你的客戶，沒有「存款」意味著你無法拿下他的訂單。更誇張地說，如果你是「存款」豐沛的人，你連可以犯錯的機會都會比別人更多。

可惜的是，我們往往會因為與最親密的人緊密相處，因而忘記這些人才是我們最需要花時間經營與儲值的人。試想，一個在你們之間情感帳戶破產的人，就連他想要對你好，你都可能會懷疑他是不是心存計謀。

增加人際存款的6個行動

一、用心傾聽，勝過千言萬語

在這個時代，每個人都想要表現，都渴望被看見，但卻經常忽略了，傾聽才是真正走入人心的關鍵。我們不會被任何不了解我們的人影響，既然對方不了解我們，他的意見又有什麼好參考的呢？把舞台跟麥克風留給別人，你只需要帶著好奇心傾聽，偶爾延伸他的話題進行提問，你會發現，你們彼此之間會產生意想不到的連結。每個人都渴望被看見、被理解，你絕對可以成為主動做到這件事的人。

二、說到做到，累積信任資本

你每做到一個你說出口的承諾，別人對於你的信任都會加分很多。無論是在約定時間內準時抵達，還是答應要打掃房間，每一件事情都攸關你的人際存款。別輕易承諾你做不到的事情，因為給出承諾很容易，只要有嘴巴就做得到，但是要履行承諾，你需要為此投入心力。

三、真心讚美，點亮關係的微光

每個人都渴望被理解、被看見、被欣賞，能夠真誠地指出他人的優點，都能為你們之間的關係加分。在我們的社會當中，每個人都渴望被讚美，但自己卻又吝嗇於給出讚美。多多稱讚你身邊的人吧！你會驚訝於培養這個習慣所能為你帶來的美好，甚至，即使你想讚美的人不在現場，你也可以大方稱讚他。

偷偷跟大家分享一個妙招，我們都可以是「背後說人好話」的實踐者。試想有一天，你聽見別人在你不在的時候，仍然對你讚譽有加，是否也會覺得特別溫暖和備受鼓舞？但切記，真誠才是重點，任何虛偽的讚美和阿諛，終究會被人感受到。

四、勇於道歉，展現真正的強大

每個人都有犯錯的時候，與其捍衛自己的尊嚴，大方承認自己的錯誤，其實才是真正的強大。你可以回想上一次看見有人坦承自己的錯誤，並真誠道歉，你是否反而對那個人產生敬意？或許道歉沒辦法讓已經發生的事情有所改變，但我們都更願意跟這樣的人來往，因為你知道他有反省能力，並且願意為此負責。

五、關注細節，溫暖藏在微小處

被他人記得你的名字、生日、喜好，是一件無比溫暖的體驗。記得有一次，我臨時接到一通電話，叫我下樓，說有東西要拿給我。原來是對方在百貨公司看到一個我喜歡的模型車，直接買下來送到我家樓下。或許這並不是特別貴重的禮物，卻給我無比深刻的印象。

六、慷慨付出，創造善的循環

我有一個原則，只要是我五分鐘之內可以協助一個人完成的事情，我就會提供協助。因為我深知，付出並不是為了回報，而是能夠鼓舞更多人學會付出。讓自己的生活圈當中圍繞著樂於貢獻的人，不僅能夠增加人際存款，其實最後受益最大的還是自己。

記得，分享知識、經驗、洞見，也是慷慨的一種形式，不一定要拘泥於禮物、請客這種物質的形式。

人際不是算計，是選擇

當你的帳戶餘額充足時，不僅能獲得信任與支持，還能在跌倒時被拉一把，在成功時有人真心祝福。人際存款不是算計，而是一種選擇：選擇把別人放進心裡，選擇用行動累積信任，選擇在漫長的生活裡，做一個讓人安心、也讓自己無愧的人。

「真正的人脈貨幣，不是貪婪，而是慷慨。」

The currency of real networking is not greed but generosity.

——啟斯．法拉利（Keith Ferrazzi）

