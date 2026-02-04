「立春」慢活指南：古人習俗九回作、貼春聯，為新的一年求好運、立下希望

文／金信志（김신지）

春，在春雨中甦醒的季節

2月4日前後

春暖花開，一年的第一個節氣

◎春回大地，欣欣向榮：立春，純粹的想望

經過漫長的寒冬，春天的腳步終於近了。

一年之中，我們會迎來四次「入節氣」──立春、立夏、立秋、立冬。換句話說，無論我們身處何地，都會一同迎接季節的起始。不早也不晚，大家並肩越過那條看不見的季節分界，然後彼此分享：「今天是立春呢！」這樣的瞬間，總是讓人感到溫暖。

昨日登上後山，第一次聽見今春五色啄木鳥啄擊樹幹的聲音。在靜謐且寬闊的樹林裡，那陣陣的敲擊聲，彷彿正在敲響春天的大門。

立春時節，踏上散步的小徑時，總能透過聲音提前察覺鳥兒們的活躍。溪畔的斜坡上，粉紅鸚嘴們穿梭在灌木叢間，吱吱喳喳地熱鬧交談，聲音大得幾乎要讓人耳鳴。明明整日膩在一起，為何還有這麼多聊不完的話題呢？灌木叢的新芽尚未冒出，正好得以窺見那些圓潤可愛的身影，因此，我刻意放慢步伐，靜靜用目光追隨牠們晃動的尾羽。春風從南方輕拂而來，喚醒沉睡的花朵。老家的庭院裡，那些在寒冬中事先醞釀好春意的水仙花，應該也正準備綻放吧？

像是在凍土中翻找過冬用的薺菜一樣，我把「春」這個字逐一拆解，仔細地推敲其意。翻閱甲骨文，會發現「春」字的原型，是由「艸」（草木）與象徵幼芽破土而出的「屯」，加上溫暖的「日」（太陽）所構成。換句話說，「春」這個漢字，蘊含著幼苗在和煦的陽光下生長之意。找出這些藏於字裡的圖像，感覺就像把宣紙放在古人的畫上跟著描繪。

雖然名為「立春」，但二月的寒意仍未散去，因此，有些人忍不住抱怨：「這哪裡像春天？」也有人對節氣產生質疑，覺得根本不準。其實，「立春」並沒有問題，之所以在體感上有差異，是因為二十四節氣最初源於中國的周朝，根據華北地區（今黃河流域）的氣候制定，各地的環境多少有些不同。然而，這樣的差異，也衍生出特別的意義。

對我而言，每一個入節氣，都是一段「送別」與「迎接」的時間。立春的到來，意在提醒我們好好地向冬天說再見，準備迎向春日的懷抱。若有尚未享受到的冬季樂趣，不妨趁最後一場雪的機會補足，而初綻的花信，就像是春日捎來的問候：「這一季，你想經歷哪些喜悅呢？」

自從發現二十四節氣是太陽一年踏出的二十四個步伐後，我便開始把節氣當作「與太陽的約定」。太陽從不失約，總是準時地跨出每一步，推動季節的更替。若能理解這層意涵，在寒氣未退的立春之日，就會想起太陽每年不變的承諾，靜靜等候那份如約而至的溫暖。

白晝愈來愈長，春天即將降臨。

雖然二月初仍有可能降下大雪，清晨的氣溫也會驟降，讓「立春」兩個字顯得有些尷尬。不過，自冬至以後，陽光就一點一滴地放慢腳步，開始重新為地球加溫。其實，地球就像一棟非常寬敞的房子，想讓屋內的空氣變暖，自然需要一定的時間。我們只要靜靜等待，就會逐漸感受到暖意。距離冬至過了一個半月，大地將再次回春，因此，古人習慣把一年中黑夜最長、日照時間開始回升的冬至稱為「天之春」，而陽光逐漸在地面上蓄熱、為人們帶來暖意的立春，則稱為「地之春」。一年四次的入節氣，意味著新氣象在天地間蔓延。或許地面仍有未融的積雪，但只要輕輕撥開那層雪白的覆蓋，就會發現嫩綠的新芽已悄悄探出頭來──春的氣息，早已在各個不顯眼的角落「始立」。

＊

立春是一年之中的第一個節氣，因此，古人認為從立春開始，才算是真正迎來新的一年。這一天，流傳著許多祈願驅厄、迎福納祥的習俗。在傳統的「節氣曆」裡，春天與新年的起始恰好是同一天，或許正因如此，人們比平時更需要一份踏實的希望。

作為農事的起點，立春對農夫而言別具意義，他們會透過「觀察麥根」的方式，提前占卜一年的收成。每逢立春，前一年秋天種下的麥子已開始扎根，農夫們會把麥根挖出來看：若有三根以上，代表今年將迎來豐收；若只有兩根，代表收穫平平；若只見一根，今年則有可能歉收。其實，這樣的預測方式，不只是抽籤碰運氣而已，麥根的多寡，透露出麥子能否健康成長，順利熬過寒冬。因此，若根部茁壯，自然就能期待未來收穫滿滿。

預測豐收與否還有另一種方式為「五穀占卜」，更是充滿樸實可愛的意趣。農村裡的人們相信，將豆子、蕎麥、高粱、紅豆等一起放入淺底鍋中乾炒，第一個從鍋中彈出來的五穀種子，將成為當年最豐收的作物。無論是炒的人或在一旁觀看的人，大概都十分焦急，期盼著最先從鍋中彈出來的穀物，是既能果腹、又能賣得好價錢的那一種吧？在眾人灼熱的視線下，種子們在熱鍋裡蹦來蹦去，最後「咻」的一聲飛出鍋外──光是想像，我的手心就跟著緊張到出汗。

在立春這一天，曾流傳著一種「九回作」的習俗。人們相信，當天若能把某件事重複進行九遍，就能招來一整年的好運。例如上學的孩子把千字文讀九遍，砍柴的樵夫湊滿九擔柴，摘野菜一口氣採九籃，編草繩也一次繞九回。不過，當我看到連挨罵也要挨九次時，忍不住笑了出來，果然是完全沒有例外可言呢！但換個角度想，能夠這樣仔細算著次數，認真把某件事做滿九遍，內心肯定蘊藏著希望吧！

若進一步探究節氣的習俗，會發現古人的行為背後皆有深意，就像掀開紙頁的一角，找到藏在下面的答案一樣，忍不住心生感嘆。那麼，「九回作」的習俗，背後藏著什麼樣的訊息呢？為什麼平日做的事，在立春這天就要重複九遍？除了「九」自古以來就被視為最大的陽數（過去在東方社會認為奇數屬陽，代表明亮；偶數屬陰，代表幽暗）外，或許還蘊含這樣的信念：只要不投機取巧，踏實完成自己負責的工作，反覆地磨練、累積實力，最終一定能迎來圓滿的成果，為一整年招來幸福。

立春的習俗中，最廣為人知的大概就屬「書寫立春帖」（類似春聯）。迎接新春之際，家家戶戶在柱子或門框上貼的立春帖，字字句句的祈願，就如同一篇篇的短詩。

立春大吉 建陽多慶

春回大地，願吉事降臨；浸染溫暖的氣運，喜事接踵而至。

壽如山 富如海

如高山一般長壽，如大海一般富足。

災從春雪消 福逐夏雲興

災厄如春雪般消融殆盡，幸福如夏雲般層見疊出。

讀著這些詩意盎然的句子，讓人也不禁開始構想屬於自己的立春帖。如果要在「春之門扉」貼上一句迎新語，該寫些什麼才好呢？

若覺得文言文太難親近，不妨用熟悉的白話文，寫一張自己專屬的立春帖。習俗不在於形式上的模仿，而是去體會行為背後的信念，如此才真正具有意義。就像古人那樣，可以自己創造新的句子，也可以借用一段喜愛的詩句。韓國朝鮮時代的成宗，曾對每年張貼相同的立春帖一事批評道：「世上門扉各異，作詩之人何其多」，然後命眾人寫下不同的詩句，張貼在自家的門上。那一年，家家戶戶的門前與柱子上，肯定都貼著風格各異的立春帖吧？此外，當時在宮中也有稱為「春帖子」的習俗，文臣們必須各自呈上新春詩作，而被選定的佳句，將謄抄在以荷葉或蓮花裝飾的紙張，廣貼於宮牆或殿柱之上。由此可見，立春帖不只是討吉祥的字句，更是對新年的展望與期待。新的一年，就該抱有全新的態度，「立春」之所以選用「立」而非「入」，或許也隱含著「為新年立下新希望」的意思。

書名：《時令幸福：獻給你的四季慢活指南，在24個節氣裡點亮日常的心動瞬間》 作者：金信志（김신지） 出版社：大好書屋 出版時間：2025年12月4日

在各種立春的習俗中，最深得我心的是「積善功德行」，亦即在立春的前一夜，默默為他人做一件善事。人們相信，只要在立春前行善，便能於新的一年裡趨吉避凶，而行動的基準重在「不為人知」。例如趁夜深人靜時，在溪中擺放可供渡河的石塊、清除路面上的積雪，或者將草藥偷偷放在病人的家門口等。

對我而言，這份推己及人的心意，就是習俗中最溫暖的立春帖。古人們相信「先行善，方得善念」，早已領悟「福報」不是來自祈願，而是身體力行累積出的成果。當然，挖掘麥根預測豐年、同樣的事重複九遍、在紙上寫下新年期許，都是些美好且淳樸的儀式。但是，若有人頂著冷冽的寒風，不辭辛苦地默默行善，只願為世界帶來一絲溫暖，那麼，他所走過的蜿蜒山徑、在溪邊堆出的石橋，不也是一幅又一幅動人的立春帖嗎？趕在天亮前快步返家的途中，他的身旁，或許早已伴隨著「真正的福報」。那一夜，他用善舉燃燒出的暖意，保護自己免受寒氣侵襲；而那份溫暖的心意，也必將一路給予守護，伴其平安走過一生。

新的一年即將展開，每個人的心都朝著同一方向──我特別喜歡古時的這種氛圍。比起投機取巧，古人們選擇踏實地面對生活，為日子添上一點樂趣，也融化了一顆顆在冬日裡凍結的心。願好事降臨、願自己變得更好、願喜事接連不斷……他們將這些願望轉為行動，把希望投注在尚未到來的時光裡。或許，至今我們仍然活在類似的習俗裡，不是延續某種迷信，而是繼承那份善良且質樸的心意。

就像春天總會如期而至，

立春唯一的課題，

在於燃起「不滅的希望」。

「希望」不在於向外找尋，而是在心中緩緩地孕育。立春時節，草木滋養著嫩芽，而我們要做的，就是讓希望永不頹靡。

四季流轉，春神再次降臨大地。

此時，不妨為自己加油打氣：「現在，才是真正的開始！」

★立春的時令課題 試著寫出一幅別具意義和韻味的立春帖。 在節氣曆法中，立春就是新年的第一天，假如曾有過半途而廢的計畫，不妨就從這天重新開始吧！ 「偷偷地」為某人做一件善事。

●本文摘選自大好書屋出版之《時令幸福：獻給你的四季慢活指南，在24個節氣裡點亮日常的心動瞬間》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡