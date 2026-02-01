打造夢想衣櫃！年前大掃除必看：衣櫃斷捨離的6大訣竅

文／黃惠如

衣櫃趁換季，衣櫃斷捨離六步驟

十八世紀美國人平均擁有三套衣服，連最富有的人湯瑪斯．潔佛遜的太太瑪莎也只有十七套衣服。

如果今天對瑪莎展示我們的衣櫃，她一定會很震驚。

書名：《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》

作者：黃惠如

出版社：天下雜誌

出版日期：2025年10月03日

根據家具業者Closetmaid的調查發現，現代人平均擁有一百零三件衣服。這研究也詢問受訪者對這些衣服的感覺：他們覺得二一％的衣服不適合自己，三三％太緊、二四％太鬆，只有一○％是經常穿的，而且接近一半（四七％）的女性承認，在上班前很難找到一套適合的衣服。

容我再重複一次，只有一○％的衣服是經常穿的，一○％！

那九○％的衣服之所以難以放手，是因為衣服承載了人生各個時期的記憶，那件和閨密在海島買的度假風洋裝，那件領獎時穿的套裝，和老公第一次約會穿的那件裙子……，就算已經不適合了，我們依舊不知道如何放棄，而且萬一放手了，是不是也丟掉了那段回憶？剩下的衣服不夠穿怎麼辦？以及，會不會到下次換季又要整理一次？

每個人都值得擁有一個整潔有序的衣櫃，讓你可以輕鬆搭配出最有自信的樣子。衣櫃裡不該塞滿太緊、太鬆、不喜歡、不會穿的衣服，偏偏那些衣服占了九○％。

《快樂衣櫃》作者奧康納 (Annmarie O'Connor)對《好管家》雜誌表示，清理衣櫃無疑是一大挑戰，但回報是解放的、值得的，「當我們要丟東西，會想到失去，但為了成長，你必須修剪，少想會失去什麼，而是想會得到什麼。」

如果整理衣櫃對你而言，一直是艱難的任務，以下六個步驟或許可以幫助你。

第1步 找到垃圾（和類垃圾）

先整理不難決定的，例如只有一隻的襪子、領口鬆了的T恤、有污漬的襯衫、汗味洗不掉的運動服……，挑選你不介意丟棄的衣物，先為自己做心理建設，為清理雜物做準備。雖然不可能在這一輪就把衣櫃整理好，但可以讓你成為能斷捨離的人。

第2步 每次只整理一類

從冬天的羽絨服到夏天的洋裝、抽屜裡的內衣……，你不必也不應該想要一次整理好。

「做這麼多決定實在太累了，」整理公司負責人索爾特曼（Lauren Saltman）告訴家飾媒體《the Spruce》，「你可以一次清理一類，明天再另一類。」

今天先整理上班服、明天裙子類、後天上衣類……，循序漸進是關鍵，即使只是整理一個抽屜，以類別分類可避免任務龐大不知所措。

除了常穿的一○％，以及垃圾類馬上可丟的衣服，接下來還有高達八成衣服還躺在抽屜和衣櫃裡，還需要下一步的剔除。

第3步 面對四不

丟掉垃圾和類垃圾後，要進軍到下一階段「四不」：不合身、不適合、不喜歡和不常穿。

也許你也像我一樣轉換了工作，以我為例，身分已經從媒體主管轉換成瑜珈老師與作家，上班族的套裝、社交場合需要的衣服再怎麼捨不得，依舊只會堆在衣櫃深處占位置，只是在為「捨不得」付房租。

你的體重會起伏嗎？或許你會想，有一天可以再穿上這件衣服……，不要改變身體去適應衣服，去找適合你身體的衣服，把這些不合身的衣服淘汰。

另外，每個人在不同階段會有不同的風格，而且衣服不是古董，會有流行變化，例如荷葉領會讓青春的你很可愛，但不再適合現階段的你，就要鐵面無私地刪減。

麻煩的是，不常穿的衣服通常看起來很新，更難放手。但很少穿一定有理由，例如其實有點緊，每次穿肩膀都不舒服；或有好幾件類似的；或是那個款式不再流行，穿起來會讓你看起來有點土……，一年以上沒穿的，其實明年也不會穿，誠實面對才能放手。

第4步 不要讓一件衣服耽誤你

如果不確定這件衣服到底要留還是要丟，記得設置「也許」箱，先放入也許箱，繼續整理。

「也許」箱給自己也許的機會，也讓自己適應沒有這些衣服會怎樣，也感受沒有這些衣服後空間的舒暢感，九十天後若發現，你依舊不會穿上這些衣服，而且沒有它反而感覺更好，就可以選擇放手。

第5步 放手昂貴的衣服

如果僅僅因為價錢讓你無法放手，但它們依舊占了你衣櫃的位置，建議可以賣到二手店，脫手成為別人的寶貝。

但其實，衣物的價值很難永流傳，一到二手店，價格低到讓你驚訝，或是乾脆以慈善的心情，捐到慈善商店或慈善站，也類似捐了一小筆錢。

第6步 打造夢想衣櫃

其實我們想的，並非如何丟衣服，也不是僅能留幾套或幾件，而是打造一個夢想的衣櫃。

衣櫃裡的衣服每件都喜歡，一穿上就充滿自信、神采奕奕，上班時怎麼穿最有專業感，讓你百戰百勝；休閒時怎麼穿都時尚又俐落，找到自己的穿衣公式，每件衣服都有可穿的場合，都是可以幫你得分的「戰服」。

沒有完美的衣櫃，但有適合你的衣櫃，希望你也能一步步接近這個衣櫃。

●本文摘選天下雜誌出版之《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂,還你清爽富足的人生》。

