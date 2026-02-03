容易對小事感到煩躁？這是身體暗示你已經「忙到超出負荷」

你是否經常處在勉強自己、達成別人期望的狀態？若是出現「做什麼事都不順、因為一點小事就暴怒」等狀況，可能就要留心，自己是不是已經太累，也許正是時候重新調整與外界事務的界線了。（編按）

文／藤野智哉

關注自己與平常不同的狀態

對平常覺得沒什麼的小事感到煩躁時，就是現在已經很疲憊的證明。

如果對自己不夠了解，也難以看清應該在哪裡劃下界線。缺乏界線意識、沒有劃出界線習慣的人，通常有這樣的狀況：

●承接太多他人的請求和工作，常常忙到沒有自己的時間。

●總是為別人忙得暈頭轉向，而沒有好好關愛自己。

●總是被動地配合周遭的人事物而感到疲憊。

如果不與他人劃出界線，總有一天會身心俱疲：一被要求就加班、被隨口邀約就參加聚會、一一回應其他人提出的要求─如果總是這樣迎合別人，你的時間永遠不夠用，在體力有限的情況下終究會筋疲力盡。

並不是做得不好，而是太努力想要做好了

但常見的情況是，有些人察覺不到自己的疲憊。其實，就算已經精疲力盡了，卻還在煩惱沒有達到主管的期望或工作成果不如預期。不不不，錯了。人一旦感到疲憊，就無法回應別人的期望，工作上也無法有好的表現。首先，最重要的是承認自己累了並好好休息。

如果你目前有任何不順利的地方，請先關注自己的狀態，並好好照護自己。這並不是「可憐自己」，而是因為這樣做才能帶來更好的結果，是一種以自我為優先的策略。

當然，努力在工作中發揮所長，希望讓客戶滿意、讓家人幸福，是值得讚賞的態度。在工作上能獲得肯定、讓客戶滿意、看到家人的笑容，我們也會因此感到喜悅，對自己也有正面的影響。但是，若是以犧牲自己為代價，為工作、客戶或家人過度努力，並不是好事。

書名：《顧好自己就夠了》

作者：藤野智哉

出版社：幸福文化

出版時間：2026年2月4日



若是身心俱疲，無法發揮應有的能力，就無法在工作上提供真正的幫助，也無法繼續努力；而家人看到你疲憊痛苦的樣子，也不可能感到幸福，這完全是本末倒置。覺察自己是不是累了，有一個關鍵的指標，就是發現自己有異於往常的行為時。

例如，當你注意到自己平常都能很快入睡、但最近卻翻來覆去睡不著，或者平時可以忽略的事情，現在卻感到很煩躁等等異於往常的狀況時，就必須意識到這些跟平常不太一樣的反應，可能是累了，是該優先考慮自己的時候了，並有意識地安排休息。

順帶一提，我以前一週七天都在工作時，曾經對平時沒什麼感覺的燈光大吼「你閃什麼閃！」我在那一刻意識到自己已經到極限了，然後開始減少工作的時間。關注自己的狀態，好好地消除疲勞與倦怠，與他人之間適當的距離感自然就會顯現出來。

Point 成為一個能察覺自己的疲憊，並適度休息的人。

●本文摘自幸福文化出版之《顧好自己就夠了：勇於宣告底線、停止消耗情緒和時間的忍耐，暖男身心科醫生教你35個立下界線的課題》。

