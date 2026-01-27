社交恐懼怎麼突破？專家教你兩招：換個環境停止內耗，開場先坦白「我很緊張」最輕鬆
難得有機會和在意的人相處，卻苦於找不到話題，該怎麼辦？當眾犯下低級錯誤卻不知如何收拾，好想就地挖洞鑽進去……天性比較不善在人前有條理地發表意見，總覺得在職場上特別吃虧……
你，也是有苦說不出的大寫Ｉ人嗎？
39萬人次追蹤的精神科醫師，教你強勢發揮內向潛力，用自在心態攻略人生大小關卡！（編按）
逛書店
文／Tomy
我獨處時會陷入過度自我反省，反覆回想「如果當時沒那樣說就好了……」，愈想愈討厭自己
我們通常到底是在什麼情況開始陷入自我反省的迴圈？一般來說，可能是在回到家之後或是躺上床睡著前，也就是沒在忙什麼事、輾轉反側的時候。或是，雖然正在忙手邊的工作，卻難以集中精神，心思飄到別處的時刻吧。
其實「大腦沒事做」才會開始過度的自我反省。
如果能把精神集中在眼前的事情，就不會想著那些煩心事了。所以只要避免讓自己「大腦沒事做」就可以了吧。
要讓頭腦閒不下來的方法是「改變環境和採取行動」。比如，當你感覺快開始過度自省的時候，請起身換個地方到臥室做伸展運動，到客廳轉個電視，或是洗一洗廚房裡的碗盤。這麼一來，心情就可以轉換到新的環境或行為。每次快陷入內耗迴圈，只要轉換環境或換點其他行動，就可以先暫時停止鑽牛角尖了。
不過，如果在頭腦昏沉的時候，就算做了這些改變，這些偏執內耗的想法可能還是會擅自浮現腦海。所以我希望你明白，這些煩惱和擔心其實只是杞人憂天。
人類的任何言行舉止，某種程度都在可以預測的範圍裡。
只要沒有太過出格誇張的舉止，誰都不會覺得奇怪，別人可能甚至根本不記得你說或做了什麼。
你和別人見面後，會記得他的一言一行嗎？會不會批判對方「能不能表達再更溫和一點？」你大概不會那樣吧？只要沒有嚴重的事情發生，應該也不至於萌生這樣的想法。
你在心裡和自己過不去，煩惱著「如果我說話的時候能多點笑容就好了」、「為什麼不能更有精神地打招呼」、「希望能更體貼照顧所有人」等，恐怕你是對這些細微的行為不斷感到後悔吧。周圍的人一定也不會將這些細節放在心上，就像你也不會一一記得別人的言行舉止。
太過扭捏反而會讓身旁的人不自在。過度的自我反省百分之百是庸人自擾，完全沒有必要陷入這樣的內耗。除非是面對他人蓄意的、帶有惡意的行為，真的沒有必要過度在意。
『過度的自我反省其實是因為「大腦沒事做」。
試著換換環境和採取行動吧。
其他人本來就不會細數你的一言一行，請試著放寬心。』
擔心自己被貼上「溝通障礙」的標籤，每當聊天感覺快要露餡就會迴避與人聯繫
這個問題的答案其實很簡單，那就是沒有必要特意隱瞞不善社交的特質，如果是有辦法完全隱藏的人，那無非就是很會溝通的人。想掩蓋人際交流間的障礙，就得勉強自己持續假裝，總有一天可能露出破綻。如此想來，別刻意掩飾或許會比較好。
那麼，面對社交困境到底該怎麼做才好？
最輕鬆的做法是在談話開始就告訴對方。
開頭先明確表達「因為我有點害羞」，「面對初次見面的人我可能會很緊張，但請別在意」。
一開始就把話說清反而能讓人感覺到你的體貼與坦率，或許還會提升對方心中的好感度。老實坦白自己的弱點也容易使對方卸下心防。
有時候對方可能會回應表示「咦？沒那回事啦」、「沒問題的」、「其實我也有點不擅長」，這樣一來一往的交流也會讓對話變得會更加活絡。
內向的人大多在最初就會想盡可能避開讓自己陷入不愉快的狀況。
因為「或許能迴避自己被貼上『溝通障礙』的標籤」，反而主動避開與他人交流來往。
可是，大部分的情況都是多慮了，多數人也不會因為「溝通障礙」就把對方當成笨蛋，頂多是內心隱約感覺對方「可能是有點害羞的人」。不過，內向的人往往想到最糟糕的狀況，不自覺會帶入被動消極的角色而動彈不得。若是如此，一開始主動說清楚自己的狀況就沒問題了。
因為先主動提出自己不太擅長聊天，也就沒必要擔心會被發現或被貼上「溝通障礙」的標籤，如此一來，與人應答時的心情應該也會輕鬆許多。
「溝通障礙」本來就不是負面的事情。
如果心裡抱有對他人的體貼諒解，因為些許的溝通障礙而在表現上顯得笨拙，周遭也會接受那是你個性的一部分。
『「溝通障礙」也沒關係，
建議談話開始就和對方坦白這件事。』
「琅琅悅讀」與麥田出版合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至2026/2/5 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
●本文摘選自麥田出版之《I人的快樂生存指南：57個自在生活的情境問答，人氣精神科醫師寫給內向社恐的你》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
🎁【投票抽好書】你也是社恐I人嗎？如何降低社交疲勞？
📰 為什麼沒人找我聊天？別再誤會是魅力不足，關鍵在是否散發安心感
📰 面試、演講撇步！這4招讓內向社恐的她變為Google簡報女王
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 人際關係影響健康？邊緣人死亡與肥胖風險是常人的兩倍
📰 如何掌握閒聊精隨？適時談些有小爭議的話題，能讓對話更有延續性
📰 緊張是因為比較心理！運用「平衡思維」內向人也能維持良好社交
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言