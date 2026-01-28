文組求職好焦慮？破除三大迷思，五種軟實力談出百萬年薪

在求職這條路上，你可能投了上百封履歷卻沒有回音；努力工作，卻總覺得主管看不見你的價值；甚至開始懷疑自己： 「文組生是不是天生比較弱？」 「沒有背景的人，真的能進外商嗎？」 這本書，寫給每一位曾在職涯裡感到迷惘的人。

文／陳怡君（台大學姊Elsa）

如何將價值轉換成職場語言

文組生在職場這條路上，或許不如他人筆直明朗，卻能讓我們培養更深的洞察與獨特的價值。從這一章開始，將陸續拆解文組生在求職上最常面對的三大迷思。但在談論文組的價值之前，我先簡單分享一段小故事，一段曾經懷疑自己是否會有未來的經歷。

書名：《讓每次的轉職更成功：文組生的潛能與內向者的進擊，國際職場的跨界思維》

作者：陳怡君（台大學姊Elsa）

出版社：悅知文化

出版日期：2025年12月15日

還記得大三那年，我懷著滿腔熱血走進台大的就業博覽會，期待看到自己的未來會是什麼樣子。但一圈逛下來，卻只感受到難以言喻的冷漠。

「我們只招理工背景的喔！」

「你是什麼系的？喔，那邊有DM可以參考一下喔。」

「這個職缺需要碩士學歷。」

永遠記得那天下午，離開會場時心裡的落寞與疑問：「世界這麼大，難道沒有一個位置容得下我？」但一年後，我大學畢業就拿到年薪百萬的工作；十年後，我成為外商科技業的主管。不是因為一開始就知道自己要什麼，而是我選擇讓那份被否定的感受，變成推動自己前進的燃料。

▏文組求職三大迷思

●迷思一：我念的科系沒有明確出路？

這個問題，幾乎是所有文組生都會面臨的疑惑。不同於法律、會計、資工等科系有清楚的職涯路線，文組生在畢業的那刻開始，彷彿被丟進茫茫大海，不知道方向在哪裡。搜尋「企劃」、「產品經理」、「行銷」等職缺，卻不知道自己是否適合。這是因為從來沒有人告訴我們：文組的價值該怎麼轉譯成職場語言。

當初我也一樣，發現自己什麼都不懂，第一步就是：先去學。我開始選修行銷、財務管理、創業學，從中發現哪些東西吸引我、哪些不喜歡。第一份行銷實習，讓我發現自己不愛創意產出；第二份創投實習，則發現自己尚未具有分析投資的能力。最終，才走上了顧問與儲備幹部這條路。你不需要一開始就知道答案，反而是透過每一次的探索與排除法，會漸漸清楚自己接下來要走哪一條路。

為了幫助大家更具體地理解文組也能找到高薪工作，以下彙整了十位非技術背景朋友的真實工作經驗與待遇資訊。這些數據並非「特例中的奇蹟」，而是許多文組學生在摸索中打開的機會大門。

圖／悅知文化《讓每次的轉職更成功：文組生的潛能與內向者的進擊，國際職場的跨界思維》

如果你還是沒有想法，這邊也另外整理了「成長快、薪資高」且對無經驗者友善的職位，作為職涯探索的起點參考。

圖／悅知文化《讓每次的轉職更成功：文組生的潛能與內向者的進擊，國際職場的跨界思維》

●迷思二：學校教的東西在職場真的有用嗎？

我們總以為職場只看重數據、技術與證照，彷彿不會寫程式、不懂分析工具，就注定被淘汰。但事實上，真正能讓你在職場發光的，往往是：溝通、理解、分析、同理、整合，這些來自人文背景的能力。

政治系畢業的我，也曾懷疑過：「國際關係、政治理論，這些如何幫助我找工作？」直到我在外商與金融業工作後才發現，我擅長拆解問題、理解人心、預測決策──這些來自學術訓練的能力，在職場中反而成為我最亮眼的優勢。

某位朋友是文學院畢業，後來在外商科技業擔任策略分析師。剛開始她甚至不太會用 Excel，但她能把複雜的事用簡單的話講清楚，讓高層懂，也讓工程師願意合作，最後她成了團隊的橋梁，還被外派新加坡。

文組不是沒有價值，而是需要找到那些「看重人與邏輯」的職位。以下是我觀察最多外商主管重視的五種軟實力，幾乎都是文組學生可以刻意練習、自然培養的關鍵能力：

•問題解決力

不單純只有指出問題，而是願意多走半步，提出可能的方向與解法。主管最怕「只會提問、沒有建議」的員工。

•清楚的邏輯表達力

外商公司多半強調「簡報溝通」與「跨部門合作」，能否在 3 分鐘內說清楚事情的來龍去脈，往往會直接影響升遷與被看見的速度。

•同理心與跨文化協作力

外商團隊往往橫跨不同部門、國家、背景，你有沒有站在對方角度想事情，是合作順暢與否的關鍵。

•主動性與可被信任感

主管不在時會自動開工，遇到模糊任務也願意去找資源、問人、試錯。這種主動與責任感，會讓人想交付更多任務。

•快速學習與彈性適應能力

沒有誰能預測接下來的市場變化，但能快速上手、快速轉換模式的人，在任何產業都不會被淘汰。

●迷思三：一定要讀研究所、出國深造，才找得到好工作？

當我們在履歷上沒有亮點時，很容易就懷疑：「是不是我學歷不夠？」看到身邊同學一個個出國念書、申請 MBA，也會不自覺覺得自己落後。但事實是：研究所不是唯一的出路。

其實，海外學歷對於申請外商工作而言，多半只是錦上添花，而非必要條件。除非你已在外商任職一段時間，未來有意爭取更高階的管理職，部分公司才可能對碩士或海外學歷有所要求。不過也有不少企業會提供進修資源，等到職涯發展穩定後再深造。

此外，若該外商主要服務台灣市場，反而會顧慮一些現實問題，例如語言是否以中文為主、海外學歷是否適用、以及你是否會長期留在台灣等。對他們而言，實際能力與在地適應性，往往比頭銜更重要。

如果你本身對理論有熱情、有財務餘裕與時間，當然可以選擇進修。但如果你對實戰更有興趣，喜歡在工作中學習、邊做邊修正，那麼累積經驗、逐步闖關，也是非常值得的一條路。我就是最好的例子：沒出國、沒讀碩士，靠著每一次實習與工作經驗，一步步打開外商的大門。

記住：不需要先證明自己有能力，才開始行動；可以從行動中累積能力，然後讓別人看到你的價值。進修很好，但不是逃避眼前挑戰的藉口。真正的轉變，往往是從現在就開始行動的那一刻。

●本文摘選悅知文化之《讓每次的轉職更成功：文組生的潛能與內向者的進擊，國際職場的跨界思維》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡