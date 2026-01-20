為什麼沒人找我聊天？別再誤會是魅力不足，關鍵在於你是否散發「安心感」
難得有機會和在意的人相處，卻苦於找不到話題，該怎麼辦？當眾犯下低級錯誤卻不知如何收拾，好想就地挖洞鑽進去……天性比較不善在人前有條理地發表意見，總覺得在職場上特別吃虧……
你，也是有苦說不出的大寫Ｉ人嗎？
39萬人次追蹤的精神科醫師，教你強勢發揮內向潛力，用自在心態攻略人生大小關卡！（編按）
逛書店
文／Tomy
我不擅長主動和人交談，就算有興趣也只敢等待對方來攀談……
我也很不擅長主動拋話題，但老是等待別人伸手的話，可能等到天荒地老都等不到那一刻。若真如此還會暗自傷心，自怨自艾地認為「他不覺得我是個值得一聊的人吧」，這麼一想下去就變得更難主動出擊了。而且一旦與人相比較，還會因為看到其他人經常被搭話，心中又加倍受傷，內心羡慕那些經常被攀談的人，覺得他們充滿魅力，自己相比之下一點吸引力都沒有。
可是其實，一個人會不會被搭話無關乎他的魅力。請思考一下，假設眼前出現一位外表亮眼又十分迷人的人，你就會因此上前和對方攀談嗎？不見得吧，那為什麼不會主動向他搭話呢？原因在於，這個人畢竟是初次見面的對象。
基本上，若不是早已習慣搭訕陌生人，單純基於對方外在魅力而上前搭話，這種事一般人本來就做不到。一般來說，人們不太會主動和初次見面的人攀談。常見的情況幾乎都是：自己不主動開話題，就完全不會開啟交流。
那為什麼有些人會被攀談呢？容易吸引人上前交流的人大概也都是會主動搭話的人吧。
散發出想要交流的氣氛讓對方可以安心攀談。
我認為會被人搭訕的情況就只是這麼一回事。請觀察看看身邊經常被攀談的人，那個人自己平時應該也常主動向人搭話。
也就是說，關鍵在於傳達出「我想和人交流」的訊息。為了建立可以放心搭話的氛圍，以下是我們有必要事先做好準備的要點：首先，表情很重要，盡量和人眼神交會，並保持微笑。接著，隨口說點話、打聲招呼。請試著做到微笑、寒暄這些事就可以了。
這類不擅長與初次見面的對象談話的人很容易胡思亂想，內心可能總在擔心「雖然對他感興趣，但主動搭訕感覺很羞恥」，又或者煩惱「如果和對方閒談的話題頻率對不上該怎麼辦」、「如果他反應冷淡該如何是好」。就像期待有人來主動攀談的你一樣，鮮少有人單純因為被搭話而覺得反感。如果發生對方表現出不愉快的情況，就當作偶然遇到不適合交談的對象就好了。對方不感興趣的話，就簡單打個招呼、輕鬆結束談話吧。
『散發想與人交流的積極氣氛吧。
關鍵是笑臉和招呼。光是如此就能自然而然地展開交流。』
「琅琅悅讀」與麥田出版合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至2026/2/5 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
●本文摘選自麥田出版之《I人的快樂生存指南：57個自在生活的情境問答，人氣精神科醫師寫給內向社恐的你》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 因一事無成而焦慮？把目標留到明年執行更有成效
📰 不再手忙腳亂！用待辦清單重塑生活、實現夢想
📰 人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開
📰 新的一年，你是否將精神和時間「押注」在正確的地方？
📰 想改掉壞習慣？創造「歸零」、「重啟」的契機，改變更容易！
📰 小資族也能翻轉人生，財富真正帶來的意義是「選擇自由」
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言