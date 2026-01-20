為什麼沒人找我聊天？別再誤會是魅力不足，關鍵在於你是否散發「安心感」

難得有機會和在意的人相處，卻苦於找不到話題，該怎麼辦？當眾犯下低級錯誤卻不知如何收拾，好想就地挖洞鑽進去……天性比較不善在人前有條理地發表意見，總覺得在職場上特別吃虧…… 你，也是有苦說不出的大寫Ｉ人嗎？ 39萬人次追蹤的精神科醫師，教你強勢發揮內向潛力，用自在心態攻略人生大小關卡！（編按）

書名：《I人的快樂生存指南：57個自在生活的情境問答，人氣精神科醫師寫給內向社恐的你》 作者：Tomy 出版社：麥田出版 出版時間：2026年1月6日

文／Tomy

我不擅長主動和人交談，就算有興趣也只敢等待對方來攀談……

我也很不擅長主動拋話題，但老是等待別人伸手的話，可能等到天荒地老都等不到那一刻。若真如此還會暗自傷心，自怨自艾地認為「他不覺得我是個值得一聊的人吧」，這麼一想下去就變得更難主動出擊了。而且一旦與人相比較，還會因為看到其他人經常被搭話，心中又加倍受傷，內心羡慕那些經常被攀談的人，覺得他們充滿魅力，自己相比之下一點吸引力都沒有。

可是其實，一個人會不會被搭話無關乎他的魅力。請思考一下，假設眼前出現一位外表亮眼又十分迷人的人，你就會因此上前和對方攀談嗎？不見得吧，那為什麼不會主動向他搭話呢？原因在於，這個人畢竟是初次見面的對象。

基本上，若不是早已習慣搭訕陌生人，單純基於對方外在魅力而上前搭話，這種事一般人本來就做不到。一般來說，人們不太會主動和初次見面的人攀談。常見的情況幾乎都是：自己不主動開話題，就完全不會開啟交流。

那為什麼有些人會被攀談呢？容易吸引人上前交流的人大概也都是會主動搭話的人吧。

散發出想要交流的氣氛讓對方可以安心攀談。

我認為會被人搭訕的情況就只是這麼一回事。請觀察看看身邊經常被攀談的人，那個人自己平時應該也常主動向人搭話。

也就是說，關鍵在於傳達出「我想和人交流」的訊息。為了建立可以放心搭話的氛圍，以下是我們有必要事先做好準備的要點：首先，表情很重要，盡量和人眼神交會，並保持微笑。接著，隨口說點話、打聲招呼。請試著做到微笑、寒暄這些事就可以了。

這類不擅長與初次見面的對象談話的人很容易胡思亂想，內心可能總在擔心「雖然對他感興趣，但主動搭訕感覺很羞恥」，又或者煩惱「如果和對方閒談的話題頻率對不上該怎麼辦」、「如果他反應冷淡該如何是好」。就像期待有人來主動攀談的你一樣，鮮少有人單純因為被搭話而覺得反感。如果發生對方表現出不愉快的情況，就當作偶然遇到不適合交談的對象就好了。對方不感興趣的話，就簡單打個招呼、輕鬆結束談話吧。

『散發想與人交流的積極氣氛吧。 關鍵是笑臉和招呼。光是如此就能自然而然地展開交流。』

