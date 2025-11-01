多工處理容易導致壓力！一次只做一件事，提升效率和滿足感

作者日暮Inko以移居北歐後自身的「轉念」，搭配最簡單也最有效的「日常提案」，示範無論在何處，都能複製的「剛剛好的舒心時光」。點一盞燭光、喝杯咖啡、看一場夕陽、出去散個步…… 這些微小卻真實的片刻，都能讓幸福更靠近。(編按)

文／日暮Inko

多工處理焦頭爛額？不如專心做好一件事！

觀察北歐人的生活，我發現他們非常擅長「切換」與「拿捏分寸」。一天當中，他們會清楚區分── 現在是工作時間、休息時間，還是家人或自己的時間。相較之下，我在日本時常有這樣的感受：「每天忙得筋疲力盡，卻始終得不到真正的充實感。」

或許原因就在於，總是試圖同時做太多事，結果時間都變得模糊而零散。注意力渙散，常常會冒出「咦？我剛剛到底在做什麼？」的困惑。近年的研究指出，多工處理不僅會大幅降低生產力，還會導致壓力荷爾蒙—— 可體松（cortisol）的分泌增加，進而讓身心承受更大的壓力。我們在多工時感受到的「效率提升」，其實往往只是一種錯覺……（嘆）。

專心做一件事vs・多工處理

我曾經的上司中，有一位非常能幹的瑞典女性。她曾告訴我，她高效率的祕訣，不在於「多工處理」，反而在於徹底的「單一任務處理」（Single-task）。用她的話來說，就是「事情不能同時並行，而要一件接著一件完成。」

也就是說，把所有任務排成一條直線，然後專心一致地逐一完成、往前推進。她的鐵則是：「一旦開始，就把全部心力放在眼前的這件事上，絕對不要同時動手做其他事情。」

我照著她的建議，試著把任務寫在紙上。方法非常簡單：

（任務1）

↓

（任務2）

↓

（任務3）

只要依序列出計畫中的任務，按照順序逐一執行即可。結果出乎意料地有效。我明顯感受到完成任務的速度加快了，同時也意識到自己過去是多麼容易被其他瑣事分心。這種「單一任務處理」不只適用於工作，在生活中同樣奏效。

做晚餐的時候就專心做晚餐，陪家人聊天的時候就專心聊天，看電視的時候就專心看電視。於是，在一天結束時，我驚喜地發現腦袋不再那麼疲憊，反而有種清爽的輕盈感，甚至浮現「今天做了好多事，真是充實的一天」的滿足。對於像我這樣容易想太多、頭腦一下子就打結的人來說，「單一任務處理」似乎正好是一帖良方。

一天只列三項任務

「明明有一大堆要做的事，可是完全不知道該怎麼下手！」

當時焦頭爛額的我，只好又跑去向前面提到過的瑞典前上司求救。她教了我一個超簡單、卻非常有效的做法：那就是，每天只寫「三件事」的TO–DO清單。規則是只要這三件事能完成，今天就可以心滿意足地去睡覺。

像今天我的三個TO–DO就是：

① 修訂這本書的稿件

② 完成會議資料的初稿

③ 把一本書讀完

「一天只做三件事！？ 太少了吧！」你一定會這樣想。其實我一開始也覺得怎麼可能，總想寫更多。多寫當然可以，但第四項開始都只是「加分題」，做到了很好，做不到也沒關係。前面那三件事完成後，才可以動手做後面的任務，這是唯一的規則。

透過這個方式，每天都要問自己：「如果今天只能做三件事，那最該做的是什麼？」這樣的思考，能讓我們學會取捨，專注在真正重要的事上。我自己實際試了之後，真的明顯感受到——每天對時間的滿意度大大提升了。

