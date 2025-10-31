為什麼孩子離不開短影音？因為短影音可以快速滿足三個需求

文／趙逸帆

在提到網路原生代議題的一開始，我想先談談「短影音文化」有一個重要的意義！因為短影音會帶出許多網路原生代的重要理解和「文化訊號」關鍵，它也是許多親師最先看見的「問題」，不過同時也藏有許多「誤解」在其中。

幾乎每個親師，當看到孩子正在滑短音時，我們就會脫口而出「浪費時間」、「無腦中毒」等評價，但其實這些行為背後隱藏著網路時代教養的線索，所以我想從這個現象開始說起──我們都以為懂了，但其實還離得很遠。

有一次放學時，我站在一間中學門口，看到一幕幾乎像被複製貼上的場景：孩子們離開校園後，動作一致，拿出手機，打開社群軟體，滑入短影音世界。就像一個不約而同的放鬆儀式，他們幾乎不需思考，手指就自動滑開一個屬於他們的虛擬宇宙。

我隨機問了一個孩子：「為什麼你們一下課的第一件事就是滑短影音？」

孩子回答我：「因為我需要好好舒壓一下！」

我不死心，繼續追問：「舒壓？可以多說一點嗎？」

孩子問：「不用動腦啊，上課已經用腦過度了，看短影音多爽啊！」

那一刻我忽然意識到，這些看似「懶散」、「不專心」的行為背後，藏著一個清楚的訊號：他們不是想耍廢，而是需要逃開壓力；不是逃避現實，而是想找一個能短暫喘息的地方。

短影音是什麼時候「攻佔」孩子世界的？

在深入探究這個需求之前，先來讓大家認識一下短影音文化，以及為什麼短影音能夠讓孩子舒壓？

短影音的興起並不是一夕之間的事。早在2013年的Vine（由Twitter推出），就有所謂的「六秒內講完一個故事」，而這個文化也成為短影音的開端。隨著2017年全球版TikTok（抖音）開始紅之後，沒有一個社群平台能夠慢下來！接續著Instagram 推出 Reels、YouTube 推出 Shorts，甚至現在連Line都有短影音可以看了。

這些都是近幾年內發生的事，卻快速地改變了網路原生代使用手機的文化。而短影音主打的「快、狠、準」，除了時間短、內容吸睛，加上演算法推播之外，短影音還有一個關鍵特性：人人都能拍、隨時能發。正因如此，這類型影片數量在短短幾年間，暴增到遠超過過去YouTuber長影片的總量，形成一種海量、滾動式的內容生態。簡單來說，現在的孩子已經活在一個「不滑短影音就落後」的網路節奏裡，而對孩子來說，滑短影音不再只是選擇題，而是一種預設的文化框架：「你的世界，應該快一點、亮一點、有趣一點，否則就會被滑掉。」

短影音可以說是對整個世代價值觀做了重塑，不僅讓人專注力模組改變，連敘事方式與自我呈現都是時代性的變革，也可以說，短影音打開了「速食敘事文化」。

三個需求，短影音文化滿足了孩子們

為什麼網路原生代愛滑短影音，以下三個說法我都聽過：

一、「在學校，沒有人問我想不想聽課，但我在TikTok上滑掉誰、喜歡誰、轉發什麼，全都是我自己決定。」

二、「短影音給了我們多情緒價值，因為心情好或不好一點都不重要！」

三、「看完一支又一支，有種好多事情都被劃上句點的感覺，舒服。」

這三個網路原生代的語言，代表著什麼需求呢？

書名：《焦慮的是我們，不是他們：從理解到陪伴，重新認識網路原生代的36個共好練習》

作者：趙逸帆

出版社：遠流出版

出版日期：2025年10月1日



首先是，短影音滿足了孩子「奪回主控權」的需求。在學校、家庭裡，孩子每天都被安排、被管控、被期待。但在短影音裡，他們可以選擇看誰、不看誰、滑過什麼、停在哪裡，甚至創造自己的內容。這種「我主動選擇」的體驗，是他們在真實生活裡很難得到的。

第二，短影音也滿足了「快速切換情緒」的需求，在日常生活中，無論經歷到什麼情緒，多半是複雜、難以說清的，特別在青春期，加上荷爾蒙的影響，更難辨識自己此刻的情緒，那種「卡卡的」的感覺會讓大部分的孩子受不了。而短影音因為可以給予孩子立即的情緒回饋，無聊就看搞笑，生氣就看療癒，沮喪就看勵志，這種「即刻轉換」的能力，讓他們不需要依靠別人，也不必面對真正的情緒源頭。

最後，短影音滿足了孩子對「小段落人生的完成感」的需求。對大人來說，我們可能會覺得短影音沒有內容、根本不知道在看什麼，但是，在網路原生代的視角裡恰好相反，他們覺得每一支影片都訴說著很多人生故事，一個吸引人的開場、轉場、收尾，就是一部劇。這樣的觀看經驗不只是刺激，而是一種孩子們在現實生活裡很難擁有的節奏感與結束感。

他們不是在浪費時間，而是在體驗「一件事情可以結束」的滿足感。

●本文摘選自遠流出版之《焦慮的是我們，不是他們：從理解到陪伴，重新認識網路原生代的36個共好練習》。

