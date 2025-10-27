如何掌握閒聊精隨？適時談些有小爭議的話題，能讓對話更有延續性

文／派翠克．金

適時談些有小爭議的話題

如果你掌握正確方法，就會意識到閒聊其實不會持續太久，它只是一種溝通的過渡形式，目的是為之後的對談熱身。甚至，你越充分參與其中，越能快速進入更有深度的談話。只是，在你深入有意義的對話前，要注意的是從初次見面到成為好朋友的過程中，有許多深淺不一的差別，而這些階段可能比簡單閒聊還複雜。

讓我們看看班，他很聰明，不論什麼話題，都有很多東西可分享，而且善於聆聽和提出深思熟慮的問題。雖然班很容易與人閒聊，但聊天後，與對方認識、見過面，但又稱不上朋友，甚至不期望成為朋友的模糊不清狀態，總是讓他覺得很焦燥。這是因為班渴望結識朋友、建立深厚的友誼及真正的連結。

這就是麻煩的地方，這種欲望意味著，他會立即展開深入且相當激烈的討論。他對分享自己的熱情感到興奮，很快就開始針對他最喜歡的話題開始長篇大論，甚至變成一場激情四溢的獨白。他有時會說出一些私人、太有爭議或激烈的話。

儘管當時他覺得這是好主意，但事後才意識到，在他急於強求親密和親近的過程中，製造更多尷尬。人們跟他拉開距離，或把他當成空氣，讓他覺得有點難堪。問題很明顯，班表現得太衝動，結果搞砸一切。有點像第一次約會，結果五分鐘後就跟對方求婚！

「中間談話」指超越小聊的對話，但不夠深入或有意義，不足以被視為重要對談。通常發生在社交場合，人們之間的連結有限，而且可能永遠不會再有互動。中間談話中，參與者會談及比一般閒聊稍微實質的話題，允許短暫的連結，並可能學習關於彼此的新事物。

為了避免陷入像班的尷尬情況，我們得學會控制強度。避免有分歧的主題，讓對話保持溫和，輕鬆但愉快。談一些有一點爭議的話題，可以激發更多細微的回應，但不至於分歧，既能保持對話的趣味性，又不會太過緊張。

中間談話也可以是過渡性的。如果雙方都對培養出友誼或關係有興趣，那麼下一步就是慢慢熟悉和親近，讓對方每次都有機會回應你的邀請，雙方因此更親密一點。漸漸的，增加熟悉感和信任感。但如果這個過程沒有循序漸進，就會像班一樣，變得非常尷尬和笨拙。慢慢來，也是減少誤會或潛在衝突的方法。堅持溫和的態度能讓人在事情發展不順利時，保住面子。

這裡可以看出一個讓中間談話如此棘手的重要部分，中間談話可以是過渡性的，並引導到更大的事情，但不一定非得如此。有些情況會讓彼此無限期停留在這個階段，包括：

●不常見面的人，例如一年左右見一次面或遠親。

●你不一定喜歡，但必須維持良好關係的人（同事、姻親等）。

●在你社交範圍內，但不一定是你朋友（同事、好友的配偶）。

●對你有權威的人（主管、老闆）。

你會花很多時間相處，但只有一段特定時間（在會議、婚禮、渡假或特殊工作專案中遇到的人）。

首先要做的，就是判斷你與對話者是否處於中間談話。一旦你做了自我介紹，並閒聊一段時間後，你會發現說話內容稍微變得充實，這時就可判斷自己正進行中間談話，大都時候話題不具爭議性，但稍微有趣一點。

如果隨著時間推移，你有理由相信能繼續發展和加深彼此的連結，那麼可嘗試透過多一點爭議性和私人話題，來逐漸增加親密度。更明智的做法是，一開始中間談話應該維持在中等程度。不要像班一樣，把良好關係當成可以立即成為最好朋友的許可！請務必遵循以下規則，以保持在良好、快樂的對談：

1.保持親和力

在中間談話討論的話題，對一般人來說應是易懂且有意義。我們的目標是，啟動不需要廣泛背景知識或深厚專業知識的對話。某種程度上，你仍在談論閒聊中提及的話題，只是聊得更深入而已。

大多數人生活在自己的社交泡泡中，容易忘記自己的觀點和態度，而且其他人不一定也是這麼想。請注意，不要做任何假設。堅持使用經典的主題，而這些主題適用於世上大多數人。

2.在話題裡加入一點點爭論

中間談話應帶入某個程度的爭論，也就是說，對談可以喚起參與者間不同的意見或偏好，有助於讓談話更吸引人且難忘。這裡的重要關鍵是，帶入小量的爭議或爭論，純粹是為了帶入一點深度的話題。其形式可以是一個出乎意料的提問，或者是分享自己稍微不受歡迎的意見。

每個社交場合都獨一無二，所以永遠沒有規則可言。如果你不確定該怎麼找有點爭議的話題，可以用一些只有名義上有爭議的事情（如「我喜歡披薩放上鳳梨」）來試水溫。要注意的是，應避免深入到可能導致激烈爭議的內容，盡可能遠離可能會讓人們陷入防禦狀態的尖銳話題，若運氣好，你的意見或想法也許和對方完全一致，但如果不是，場面就顯得尷尬，而且很難進行下去。

怎麼問話，對方會想接話？

艾蜜莉經常感到焦慮，而社交會帶出她焦慮中最慘烈的一面。所有建議都告訴她：「贏得朋友、影響他人的不二法門就是多問問題」。人都說過於談論自己會很無聊，而且讓人覺得你只關心自己，所以最好表示出對他人感興趣，詢問對方的生活點滴。目前為止看起來都很美好。既然大家都喜歡別人喜歡談論自己，那麼提問應是很好的方法才對。

然而，當艾蜜莉運用這個策略時，效果卻不盡如人意，她也看得出來這段對話有點勉強，甚至開始覺得有點拘謹，且一點也不有趣。事實上，提問不是在哪個場合都適用的好方法。因為問題可以提出很多不同面向，也能發揮不同的功能。問題不分好壞，關鍵在於發問的時機、原因和方式。

然而，每當艾蜜莉感到焦慮時，她就急著提出問題，但問題間卻沒有任何關聯，也沒有與對話中的想法和概念相連結。她問的問題不是根據對方量身訂做，也不是從對話中自然而然產生，因此讓人覺得很造作，感覺像在面試或被審問。

問題如果問得好，可以帶來深度和親密感，但在錯的時間提出錯的問題，實際上會造成更大的距離、誤解和尷尬。那我們如何區分好問題和壞問題？例如下列兩種不好的提問方式：

1.問題不妥當。

2.表達得很好，但在錯的時間、以錯的方式提出。

一個理想的提問，是表達好奇和興趣，或邀請對方分享自己的事情，可以推動對話，創造深度、興趣和清晰度。另一方面，表達不當的問題則無法做到這一點。例如，它們通常根本不是問題，而是偽裝成問題的陳述：

「你一點頭緒都沒有，對吧？」（沒人能舒服的回答這個問題，因為這根本不是問題。） 「你最喜歡我簡報的哪個部分？」（這是假設他人喜歡你簡報。） 「這很瘋狂，對吧？」（像在命令：「說你同意我的看法。」）

這類問題也許有它的用處，但無法表達出對談話有益的尊重及好奇。也許我們都有這種連自己都不知道的習慣，但不論如何，之後要避免利用問題來掩飾陳述的說話方式。

從另一方面來看，也可能因為使用方式不當，讓問題無法創造融洽的人際關係。為了更加理解這點，我們需要清楚了解問題能發揮的多種功能，並確保自己的問題是否合適，像從工具箱中選擇最適合當下的工具一樣。

追蹤型問題：幫助你更深入了解

使用追蹤型問題幫助自己更深入了解對方想告訴我們的事，並在這個過程中，向對方表達你的好奇。簡單來說，就是提出一連串問題，且問題都建立在前一個答案的基礎上。例如：

A：「你前天去加州的哪裡度假？」 B：「我們在聖地牙哥動物園待了一天！」 A：「酷！我超愛動物園。你最喜歡什麼動物？」 B：「雖然聽起來很傻，但我十分喜歡狐獴，甚至可以看著牠們好幾個小時。」 A：「噢，對！我記得你說過。你的孩子們也是狐獴迷嗎？」 B：「事實上……。」

如你所見，上述三個問題，因為都有銜接前面的回答，所以你並不覺得它們跳痛。與以下互動比較，一樣提出了三個問題，但可能讓人覺得更像在質問。

A：「你昨天去加州的哪裡度假？」 B：「我們在聖地牙哥動物園待了一天！」 A：「你以前去過加州嗎？」 B：「沒有，這是第一次。我太太年輕時去過一次。」 A：「你們的假期有多久？」

因為這些問題沒有從答案引導出下文，沒有循序漸進，也不流暢，只是直接進入到下一個不相干的問題，所以讓對方覺得沒有真正被聆聽，或正在被盤問。

如果某人只用這種發問方式，被問的人會覺得自己被迫分享，而審問者卻理所當然不分享任何東西，造成一種微妙的權力失衡或偏移的感覺。如果想讓他人透露自己和生活，相同的程度上，分享自己也是一種禮貌，這樣才不會讓別人覺得他們被放在聚光燈下審視！

追蹤型問題幾乎在何時都是好方法，但盡量避免連續提出太多問題，以三個問題為限。此外，也要避免無止境追問瑣碎的細節，否則會讓人覺得自己迂腐無趣。觀察人們認為特別生動和感性的主題，並針對這些主題發問。

●本文摘選自大是文化出版之《小聊，破尷尬：不再只用天氣當開場白。四大不敗話題、先等三拍再回話、刻意唱反調，你的話題天空再也沒有烏鴉飛過。》👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

