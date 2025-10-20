BLACKPINK IN YOUR AREA！四個女孩成為全球巨星的故事

文／亞德里安‧貝斯利（Adrian Besley）

你或許從一開始就是BLACKPINK粉絲，早在最初的〈Boombayah〉和〈Whistle〉發行之前就在關注她們了。也許你是聽了大受歡迎的〈How You Like That〉、看了她們在2019年科切拉音樂節大放異彩，或者看了Netflix的《BLACKPINK: Light Up the Sky》紀錄片之後，對這個團體產生了興趣。無論是在哪一個階段接觸到這個韓國著名女團，你都會發現，流行音樂界最引人注目、最才華洋溢的人物當中，這4人的故事絕對值得你深入探索、再三回味。

書名：《BLACKPINK：從練習生到全球最強女團，看Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 如何征服世界，創造K-pop傳奇！》

作者：亞德里安‧貝斯利

出版社：時報出版

出版時間：2025年10月14日



這本書不僅是寫給BLINK與新粉，如果你對這個南韓女團征服世界的故事感到好奇，這本書也能一一為你解謎。書中介紹了BLACKPINK成團的經過，講述她們從出道到成為全球巨星的種種，詳述了每一個團員的背景故事，並且為不熟悉K-pop的讀者說明韓國流行樂的特色、慣例與文化，以及這股風潮和BLACKPINK席捲全球之間的因果關係。

在書中，我們會探討這4個女孩──Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé──的與眾不同之處。她們為何受全球各地的粉絲喜愛？為何各大時尚品牌都迫切想請她們代言？為什麼就連已經成名的超級巨星也積極和她們合作？

如果聽了BLACKPINK的名曲之後，試著再進一步認識這個團體，你勢必會產生一些疑問……娛樂公司為何如此重要？「Girl Crush」是什麼？為什麼有些K-pop明星不是韓國人？歌手沒在台上演出時，都在做些什麼呢？回答了這些與其他相關問題後，你方能真正認識BLACKPINK與她們成功背後的奧祕。

光是看一眼BLACKPINK的照片，無論是在舞台上、攝影棚或在公共場合，稱她們為令人驚豔的美女都不為過。然而，她們有目共睹的美貌不過是成功背後一個小小的因素而已，你從照片可看不出她們在台上與台下發展個人風格的經過，看不出她們個人的魅力與風姿，看不出她們作為歌手、饒舌歌手與舞者的無盡才華，更看不出她們為了達到今日的成就所付出的努力與心血。這本書將為你揭露照片背後的故事！

BLACKPINK WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa並非生下來就擁有舞台優勢，她們可是從10幾歲就開始受訓，一步步朝K-pop偶像的目標前進。她們來自澳洲、泰國、南韓，從數千人的海選中脫穎而出，住進了首爾的練習生宿舍，然後花4到6年時間勤苦雕琢演藝技能。即使在練習生時期，她們也無法得知自己能不能被公司選為新團體的成員，畢竟有許多練習生最終還是沒能出道，落得了黃粱一夢的結局。

娛樂公司內部人士表示，BLACKPINK 4名成員幾乎是自己組成了團體，她們非但勤奮又有天賦，更重要的是她們之間建立起極佳的情誼。遠離家鄉當練習生的她們成了彼此的家人，互相依靠、幫助對語言或舞蹈感到吃力的成員，也努力安慰思鄉情切的姊妹。這份團結精神日後也成了她們面對流行音樂界種種成功與失望時，支撐她們走下去的關鍵。

從2016年出道至今，BLACKPINK無論作為團體或個人都達成了難以想像的成就，她們的熱門歌曲打破了YouTube紀錄，也登上了數十國的最佳歌曲榜單。她們曾在4大洲的大型場館登台演出，每一名成員都成了明星與時尚名人，她們的社群媒體帳號也得到其他名人與數以百萬計的粉絲追蹤。如今，BLACKPINK已成為全世界最受歡迎的女團。

許多粉絲都自認是BLINK，無條件地熱愛與支持BLACKPINK，促成了她們過去至今的成功。歌迷們熱切地支持BLACKPINK的團體與個人活動，替她們做宣傳，大大提升了她們YouTube影片的觀看次數，確保她們一再成為社群媒體上的話題人物，當然也在演唱會上大肆狂歡。BLACKPINK每一位成員都十分重視所有BLINK對她們的關愛，也積極地回應粉絲的熱情，讓粉絲知道這份感情是雙向的。

BLINK在BLACKPINK的故事中無疑扮演了重要角色，一路上看著4名少女一步步蛻變為全球巨星。這並不是無名小卒一夕爆紅的故事，而是充滿了失落、驚奇與狂喜的故事──故事的起始，早在4位偶像出世之前……

BLACKPINK在高雄演出搭配煙火，全場氣勢驚人。（圖／Live Nation Taiwan提供）

●本文摘選自時報出版之《BLACKPINK：從練習生到全球最強女團，看Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 如何征服世界，創造K-pop傳奇！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡