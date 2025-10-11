一想到整理就心煩拖延？試試慢捨離，5個不復亂心法，找回空間餘裕

我們不是購物狂，也沒有囤積症，為什麼家裡東西那麼多？暢銷書《慢老》作者黃惠如最新力作──《慢捨離》，溫柔同理現代人「斷捨離無能」的困境：捨不得、怕浪費、「萬一」還需要怎麼辦？延續「慢老」精神，當我們承認，無論如何就是會老，才不需要抗老。當我們誠實面對東西太多，允許自己捨不得、慢慢丟，捨離之路才開啟。（編按）

書名：《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》

什麼指標可以判斷自家的整理系統崩潰？就是當你覺得做家事很煩、很難的時候。

當你要將洗好晾乾的碗盤收進櫥櫃很困難時，就是碗盤太多需要處理捨棄的時候；當你要找一件衣服穿，塞得滿滿的衣櫃卻找不到任何一件合適的衣服，就是衣服太多需要整理的時候；當你想做飯，覺得從冰箱找到適合的食材很困難，就是冰箱塞太多食物的時候。

專業整理師金塔娜（Diane Quintana）對《家庭與庭園（Home & Garden）》雜誌表示，「慢慢整理適合這樣的人：對家中雜物已經無法負荷，且並不想找到輕易解方，想要從中找到整理策略。」

在整理的過程中，慢捨離會幫助你建立「不復亂系統」，幫助你丟、幫助你收、也幫助你維持，也就是丟完之後，每樣東西都在自己的定位，讓你知道皮尺放在哪、指甲刀去哪找。

整理不能一鼓作氣，慢下來、心不累

也許你痛下決心，請了數天年假在家徹底大掃除，期望以後遠離髒亂，但你我都知道這是不實際的，聽起來速戰速決，但這龐大的任務令人難以承受，而且空間是每日使用的，不出三天就復亂。慢捨離幫你緩慢又專注地整理，慢捨離有以下五個效果：

●習慣放手

慢捨離設計了一個起手式，幫助你開始丟垃圾及「類垃圾」，各種過期或看似還可以用、還可以有其他用途的東西，去除丟的罪惡感，習慣丟，習慣新陳代謝，免除對物品的執著。

●允許自己捨不得

有些人對物品有情感的牽絆，無法放手，慢捨離也設計了「也許箱」，幫助你不要逼自己現在此時此刻就必須丟，允許自己捨不得，可以慢慢來，將猶豫的東西放入也許箱，也不會阻礙整理的進度。

設定三個月後打開也許箱，如果這段時間都不需要這東西，你也習慣了家裡沒有這樣東西的清爽，就可以放手。

●空間為先

當我們將物品縮減為「需要、有用、所愛」，每樣物品都有存在的理由時，我們最大的改變是內心，從此優先順序是空間，而非物品。因此，當我們迎接一項新物品進門時，勢必就得失去一部分的空間，經過慢捨離，我們對於買進家門的物品會更深思熟慮。

●習慣整潔

除了對進入家裡的物品保持警覺外，我們還需要方法幫助自己維護。畢竟雜物吸引雜物，不一會兒茶几上、流理檯上又堆滿東西，誰都討厭收不完的感覺。

慢捨離也設計了十五分鐘、一分鐘、十秒鐘等維護的方法，不需大動干戈就能維持整潔。而且自己整理的實力會增強，會陸陸續續讓家裡更像自己喜歡的樣子。

●表揚自己

最後，我認為需要慶祝。

我發現許多人難以慶祝「小事」，難以表揚自己，難以對自己說「太棒了」，我們需要重新學習訓練大腦，慶祝小小的成功並體驗美好生活。

就算只是整理好一個抽屜，也要好好獎賞自己，打開抽屜，好好享受那種整潔、清爽。深呼吸，你知道你辦得到。

