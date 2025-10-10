琅讀金句／「需要、有用、所愛」是留下物品的關鍵，透過慢捨離了解自己的價值觀

告別「斷捨離無能」：慢下來，開啟你的清爽人生

書名：《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》

作者：黃惠如

出版社：天下雜誌

出版時間：2025年10月3日



許多人渴望擁有一個清爽舒適的家，卻總是深陷於「斷捨離無能」的困境。我們既非購物狂，也沒有囤積症，但面對堆積如山的物品，一想到整理就心煩意亂、拖延不已。那些揮之不去的「捨不得」、「怕浪費」以及「萬一」還需要的恐懼，成了清爽之路上的巨大阻礙。暢銷書《慢老》作者黃惠如的最新力作《慢捨離》，正是同理現代人的掙扎，她延續了「慢」的精神，提出一套全新的整理哲學：既然承認老是必然，就不必執著於抗老；同理，既然承認東西就是會多、就是會捨不得，我們就應允許自己「慢慢丟」，這才是開啟捨離之路的起點。

整理如同節食，追求一鼓作氣的快速丟棄往往導致快速復亂。胡亂丟棄不僅耗盡心力，更無法養成習慣。本書強調，整理的重點不在於一次到位，而在於持續。我們需要的是「慢慢整理、慢慢進步」，漸漸成為一個能整理的人，才能讓居住空間與數位環境永保清爽舒適。告別「揮汗整理」與「一步到位」的執迷，本書提供了一套無壓力、可持續的整理系統。從短時間、順手的小任務入手，將家務變成可管理的任務，大幅減少整理時間。

【編輯推薦】

常常聽到斷捨離，但實際上不知道要怎麼開始、怎麼執行，總是讓人放棄的原因，作者很懂我們在糾結的「萬一以後會用到」和「丟了很浪費」的心魔，沒有叫讀者硬丟，而是教我們用自己的步調慢慢丟、慢慢收。提供實用的清單和方法，而且都是每天利用15分鐘或1分鐘這種零壓力的方法，讓人真的可以持續下去！

