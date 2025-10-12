在鼓吹要買更多東西的時代，擁有越少越能過真正期望的生活

文／約書亞．貝克

◆你的衣櫥向你透露了什麼？

威爾．羅傑斯曾說過：「有太多人花費他們根本賺不到的錢，去買他們根本用不到的東西，只為了讓他們根本不喜歡的人對他們印象深刻。」如今，他的分析甚至比當時說這句話時更為貼切。我懷疑這在世上最富有的國家更是如此。且讓我以我自己的國家美國為例。

書名：《擁有越少，越幸福：擺脫物質束縛，讓人生煥然一新的極簡之道【暢銷新版】》 作者：約書亞．貝克 出版社：商周出版 出版時間：2025年10月9日

在美國，我們的物質消費是五十年前的兩倍。同一期間，美國人家的規模已成長為將近過往的三倍，如今每個家庭平均有三十萬個物件。平均而言，每戶人家的電視數量比家中人數還多。美國能源部報告指出，百分之二十五擁有雙車位車庫的人，因為過於雜亂而沒有空間停車，另外百分之三十二人的車庫只能停得下一輛車。居家整理服務幫忙人們從一片混亂中找到空間，現在已成為八百萬營業額的產業，每年成長一成。如今每十個美國人之中就有一位會另外租用倉庫，這在過去四十幾年間也成了美國成長最快速的不動產。

無怪乎有這麼多負債問題了。每家的信用卡負債超過一萬五千元美金，貸款則是超過十五萬美金。

相關的統計數字我就不再贅述了，因為我不想讓閱讀此書的你感到沮喪。而且你也不需要靠統計數字或研究來認清自己擁有太多東西的傾向。你每天在家中走動時都能徹底感受到這項事實。生活空間內總是堆滿了琳瑯滿目的物品。地板上也堆滿了東西，衣櫥塞得滿滿滿，抽屜也近乎要爆炸。連冰箱都裝不下你想裝的食物。櫥櫃的空間似乎永遠不夠。

◆我猜對了嗎？

就算你可能把大部分的東西都做好分類，但，我猜你還是會嫌自己東西太多，試圖處理它們。但你怎麼知道哪些東西該留，哪些該丟？你會怎麼處理那些你不需要的東西？你怎麼知道要擁有多少東西才合理？

你拿起這本書，可能是期望本書能教你怎麼整理家務。我保證你會得到這方面的知識。但本書還不只如此！我將會告訴你如何從自己的擁有物中找到隱含的生活價值，那就是「少即是多」的概念，請注意，這句話的重點在於「多」。

你不只會擁有一棟乾淨的房子，還會從此過著更滿足、更有意義的人生。你一直以來都在追尋更好的人生，而極簡主義就是邁向更好人生的不二法門。

我會對你據實以告。對於這本書，我內心有個很大的期待和夢想，那就是我想要把極簡主義推廣到全世界，或者至少要能擴及我的國家，因為這裡每天都有五千則左右的廣告說服我們買更多東西。我想成為那個勸人少買東西的聲音，因為當有成千上萬的人採行極簡生活，對我們的世界將有莫大的潛在益處。

◆極簡主義的普遍益處

擁有越少，就會發現更多前所未有的樂趣。在這個不斷鼓吹我們要買更多東西的年代，我們常對這項事實視而不見。不過，要是你遵從本書中所說的幾項極簡主義原則，你會在下列這些方面獲得極大的益處，而且終生都受用。

多出更多時間與能量─我們不管是拚命賺錢、搜尋和購買，清潔和整理、修繕、替換或賣掉這些身外物，每一項活動都會耗費我們的時間和精力。因此，擁有的物品越少，我們的時間和精力就越會多，能夠去追尋其他對我們而言更重要的事。

多出更多錢─這道理夠簡單了：少買東西就少花錢。為了得到這些物品，不只一開始就要花錢買，日後更是要管理及維護這些東西。不只是賺更多錢，少買點東西也能讓你的經濟更為寬裕。

變得更慷慨─更無欲無求、更節儉的生活型態，為我們在乎的事物提供了金錢上的支持。錢財只有在我們願意花它的時候才有價值，比有形財產更有價值的事物多得是，數也數不盡。

壓力減少─我們身邊的所有東西都會搶走我們的注意力。這些細小的分心物會越來越多，擋住我們對自己真正關心的事物的注意力。在現代社會中，誰還需要這麼多讓人分心的事物呢？

擁有更有質感的東西─平常少花點錢在過量的事物上，當有需要時，你就更有機會去購買品質好的東西。極簡主義不代表克難度日。它是一種認清「擁有更多東西並不會更好，而是擁有更好的東西才會更好」的哲學。

為我們的孩子們樹立好榜樣─孩子們最常從我們口中聽到哪三句話？是「我愛你」嗎？還是「我想要那個」？抑或是「那個在特價」、「我們去買東西吧」。讓孩子不要被這種失控的生活方式洗腦，為他們樹立典範是很重要的。

替別人省下麻煩─如果我們不努力把物品好好歸類和縮減，那麼等到我們死後或再也顧不了這些東西的時候，就是別人（可能是我們親近的人）來幫我們處理這些負擔了。謹守極簡的道路，就能替他人省下不少麻煩。

較少與他人比較─我們的天性就是愛與身邊的人比較。加上我們似乎內建了一種企圖用「擁有多少物質」來引起別人注意的傾向，一切就像威爾．羅傑斯1所說，這根本就是人生災難的大雜燴。有目的性地減少擁有物會將我們帶出這場永無休止的競爭遊戲。

更容易滿足─我們傾向認為只要得到我們缺少的物品，那種不滿足的感覺就會消逝，然而正是此一想法讓我們不快樂。物質財產永遠不會令我們貪得無厭的心得到滿足，那也是為什麼我們總是不斷購物的原因。唯有打破這種不斷累積的循環，我們才能看出什麼東西會真正富足我們的生命。

更花時間、更花錢、更無壓力、注意力更集中、更多自由。這些聽起來都很吸引人，不是嗎？你將會在本書中獲得更多相關的資訊，告訴你如何自己創造出這些人生價值。

即便上述提及的好處已經足以構成實行極簡生活的理由，但其好處還不只這樣，奉行極簡主義還會帶來其他更個人化的好處。對自己不需要的東西進行斷捨離，將是邁向理想人生的第一步。

●本文摘選自商周出版之《擁有越少，越幸福：擺脫物質束縛，讓人生煥然一新的極簡之道【暢銷新版】》。

