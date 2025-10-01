琅讀金句／展現脆弱會鞏固人與人之間的親密感與信任感，最終成為自己與他人之間的連結

書名：《你需要的不是堅強，而是不再假裝沒事》 作者：羅鍾浩 出版社：大牌出版／讀書共和國 出版時間：2025年7月9日

認真生活的人時常因現實所苦，覺得許多時候無法如心所願、是不是自己不夠好，習慣性地自我責怪，「為什麼別人都可以，我卻沒辦法？」因此更加感到焦躁不安。

大部分的人們會認為，這樣的自己很沒用、應該要隱藏起來，不過，精神科羅鍾浩醫師認為，若我們能面對這些脆弱的時刻，放下認為自己必須「完美無缺」的想法，回到坦率、真誠，展現「脆弱」反而能為我們帶來無限的勇氣。

「我們的存在之所以美麗，是因為我們的不完整。」我們願意關心自己所愛的親友，並不是因為他們很完美，同樣地，我們也不需要害怕自己的不完美會讓他人拒我們於門外。真正的連結，可以從展現脆弱當中產生親密感和信任感，同理能帶來更多堅定的力量。

【編輯推薦】

《你需要的不是堅強，而是不再假裝沒事》透過分享作者個人的生命經驗，想和大眾分享，現代社會最需要的就是同理與連結。希望讀者藉由敞開心門，能夠與周遭的人建立良好的關係，讓不必要的社會壓力不再成為壓垮生命的最後一根稻草。

●本文摘選自大牌出版／讀書共和國出版之《你需要的不是堅強，而是不再假裝沒事：耶魯大學精神醫學教授走過焦慮的真實告白，陪你擁抱脆弱的力量，長出強大又柔軟的心》。

