領多少薪水做多少事？讓自己成為根據成果獲得對等報酬的人

文／朴成賢

明明努力且全力以赴工作，但領到的薪水卻和總是敷衍工作的人一樣，就是此狀況會讓人產生「領多少錢就做多少事」的思維。

同理，努力投資也不代表一定會成功，反而有很多越努力投資，失去的錢就越多的例子。好比就算閱讀100本書、常聽高手演講、每天都閱讀財經新聞，為了投資而認真付出努力，卻也無法保證報酬率一定會比沒有付出努力的人更好。

但是，只要付出努力累積經驗與提升投資實力，成功的可能性自然就會增加，只是仍必須牢記，這樣不代表「一定會成功」，而是「會提升成功的可能性」。

因為這個世界上的一切都會受到「運氣」深深影響，就算付出相同的努力與認真，結果也未必一樣。但，唯有提升機率與可能性，全力以赴付出努力，再加上運氣加持，才有可能如願實現目標。就如同必須先播種才可能獲得果實，拋出釣竿才可能釣到魚是一樣的道理。

如果保持領多少薪水就做多少事的心態，累積工作經驗與實力的速度自然比較慢，也就難有升遷或加薪等好運降臨的機會。

剛出社會時，我很努力工作，幾乎不曾準時下班。但我的薪水和「準時下班」的同事幾乎沒有差別，而且那些工作不認真，但運氣好的同事常常更早升遷。

就算是累積充分的經驗與實力後，也無法輕易贏過那些運氣好的傢伙們，在我「努力」工作達到「表現優秀」的階段時，我終於下定決心要依照自己收到的報酬來決定工作量，因為我已經不需要再累積經驗與實力了。

準時下班是基本條件，就像某個經驗豐富的演員所說：「如果想要肉身演技，我會把靈魂留在家中」，雖然我的身體在公司，但心思常常飄到別處，很多時候一整天都沒做什麼事。

就像吃過上等肉的人懂得吃肉一樣，我非常清楚根據報酬多寡決定工作努力程度，以及就算報酬高、工作效率卻很低落的人會有什麼樣的結果。

就這樣有一天，我突然有個想法，繼續待在沒依照工作效能給予報酬的地方，很有可能會失去好不容易累積的經驗與實力，這樣的不安感突然湧入心頭。

「不要待在只能依照報酬決定工作量的地方，親自去尋找可依照工作量領取報酬的地方不就好了嗎？」

後來我才明白一件事實，其實到處都有會依照工作效率給予報酬的地方，不需要刻意依照報酬決定工作量，浪費寶貴的時間與青春。

但有些人卻侷限在只依照報酬工作的思維中，對於是否要去尋找可依照工作效率獲得報酬的地方感到猶豫不決，因為他們最清楚自己的經驗和實力都還不足，也很清楚根據工作效率給予報酬的地方不會需要自己。

無論是在投資資金、勞力或是時間時，沒有任何一個地方保證努力就能成功，就如同前面談過的一樣，不是只有「表現優異」而已，也必須要擁有「運氣」才行，為了好好表現就必須全力以赴。

書名：《把時間變財富：韓國超狂富爸爸從負債到百億，66條金錢翻身之道》

作者：朴成賢

出版社：幸福文化／讀書共和國

出版時間：2025年10月1日



有人說「月薪是用時間換來的」，這裡所指的「時間」不只是工作時間而已，還包含休息時間與睡眠時間。畢竟工作後當然就該休息，想要工作當然就得睡覺，換句話說，不是金錢和時間交換，「金錢和人生交換」的表達方式會更正確。

如果只依照收到的報酬工作，和金錢交換的不會只是人生而已，還有「機會」，換句話說，就是失去賺取更多錢的「可能性」。

老闆也很清楚我們努力工作也不完全是為了公司，同時也不斷累積經驗以離職而獲得更優渥的薪資。當我們的工作表現僅處於不會被解雇的狀態時，老闆表示只願意支付讓我們不會離職的薪資，這是令人深感共鳴的理由。

之所以要比收到的報酬更努力工作的理由，並不是為了取得老闆的寵愛，而是為了成為一名能根據工作成果獲得對等報酬的人。

結論 不要執著於努力工作薪資也不會提升的原因， 試著尋找就算薪資沒有提升也必須努力工作的理由。

●本文摘自幸福文化／讀書共和國出版之《把時間變財富：韓國超狂富爸爸從負債到百億，66條金錢翻身之道》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡