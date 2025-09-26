琅讀金句／我們必須學會悲痛的藝術，理解它如何讓我們成熟與富有深度

《無邊的哀傷》是一部深具洞見與力量的經典之作，帶領我們直視失落與悲痛，並將之轉化為生命的滋養。作者法蘭西斯・威勒是資深心理師，融合心理學、文化人類學、神話學、詩歌與祖先智慧，致力實踐悲傷療癒、情緒修復與儀式。

書名：《無邊的哀傷：走出失落與痛苦，找回生命的完整》 作者：法蘭西斯．威勒（Francis Weller） 出版社：自轉星球 出版時間：2025年9月25日

透過來自治療現場的故事、個案經驗與具體可行的情緒練習，與讀者分享如何面對失落、累積性創傷與世界性災難所帶來的悲痛。讓我們與內在的哀傷共處，能感受到陪伴、希望與重生的可能。

當悲傷不再只是孤獨的煎熬，而是生命必經的學習，我們便能在其中找到連結與修復的契機。書中文字如詩般感性、真誠直白，被讀者譽為「值得在每頁劃線的作品」。在分裂破碎的時代，它為我們帶來撫慰心靈的智慧與力量，成為走過哀傷之路上，最深情而堅實的陪伴。

【編輯推薦】

在快節奏、碎片化的生活中，本書帶領我們正視那些被忽略的悲痛與失落，教我們在孤單、焦慮與累積性創傷中找到安放之處。書中文字溫柔卻有力量，提醒我們：面對哀傷不是脆弱，而是找回內在力量的途徑。

