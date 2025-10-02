汽車品牌Audi、Volvo和米其林寶寶，連《哈利波特》咒語竟都來自拉丁語！

文／拉丁語先生

汽車產業與拉丁語

汽車製造商Audi（奧迪）有著奇特的由來，audi 在拉丁語中意思為「聆聽」，也是英語「audio（聲音的）」、「auditorium（禮堂）」、「audition（試鏡）」等字的語源。

至於為什麼汽車製造商要以「聆聽」作為名稱呢？

緣由是創辦人奧古斯特．霍爾（August Horch）的姓氏（Horch）與德語的「聆聽（horch）」拼法相同。

「Volvo（富豪汽車）」也是名稱取自拉丁語的公司。volvo 的意思是「我在滾動」，這個名稱看起來是比Audi 更符合汽車製造商形象的拉丁語。

接著來看看車名，也有許多是取自拉丁語。

例如豐田的「Prius」是取自prius，拉丁語的意思為「更前面的、更優異的」。此外還有「Ipsum」的意思是「本身（ipsum）」，「Supra」則是「向上（supra）」。supra 是英語「super-（超）」的語源。

我想再介紹一則與汽車相關的典故，輪胎製造商米其林吉祥物「必比登（Bibendum）」為人所熟悉的稱呼「米其林寶寶」其實是通稱。

必比登名字的由來，是出自早期的米其林海報中，與輪胎吉祥物一同寫上的拉丁語「nunc est bibendum（現在正是飲酒的時候）」。

除此之外，海報上還以法語寫著「乾杯！米其林輪胎吞下路上障礙物」。也就是說，廣告訴求為即便輪胎輾過道路上的障礙物，也能吸收其產生的衝擊。從「吞下」聯想，進而加上了「nunc est bibendum」這個拉丁語名言。

一八九八年的米其林海報（圖/臉譜出版）

nunc est bibendum 收錄於賀拉斯（Quintus Horatius Flaccus）的詩集《讚歌集（Carmina）》第一卷三十七首， 詩作內容為慶祝羅馬勝利、克麗奧佩特拉七世敗北。就連輪胎廣告也會引用拉丁文學，推測背景是在當時的法國，賀拉斯等作品為學校廣泛採用的緣故。

細讀紋章就能知道該組織的精神

與變成商品名稱的短短拉丁語單字不同，在我們日常生活中，要是沒有特別注意，就會感覺難得有機會看得到拉丁語文句。但其實在當作組織、商品標誌等的紋章上，經常可看到使用拉丁語的短句。

先來看酒標上的拉丁語。蘇格蘭威士忌百齡罈（Ballantine's）酒標裡的紋章上寫著「人類之友（Amicus Humani Generis）」。amicus 是西班牙語「amigo（朋友）」的語源。

其他如愛爾蘭威士忌尊美醇（Jameson）的酒標紋章則寫著「無所畏懼（SINE METU）」。「metu（畏懼）」是英語「meticulous（非常注意細節的）」前半部分的語源。

也有些出現在國徽等當中的拉丁語，相當耐人尋味。例如靠近馬達加斯加島的法國領地留尼旺（La Réunion），島徽上寫有「FLOREBO QUOCUMQUE FERAR（無論被帶往何處，我都會綻放發達）」。

florebo 是「floreo（綻放）」的未來式，floreo 是派生自「flos（花）」的動詞。flos 為英語「floral（花的）」的語源。留尼旺的島徽將自己比喻為植物種子；這句話原本是法屬東印度公司的標語。

還有如蘇格蘭版本的英國國徽中，下方寫有「NEMO ME IMPUNE LACESSIT（沒有人可以挑釁我卻平安無事）」，是相當強硬且帥氣的標語。

再來看法國巴黎的市徽，寫有拉丁語的「FLUCTUAT NEC MERGITUR（載浮載沉卻不沉沒）」。fluctuat 為英語「fluctuation（變動）」的語源，mergitur 是英語「submerge（使沉沒）」後半部分的語源。

巴黎市徽（圖/臉譜出版）

巴黎市徽上繪有一艘大船，表現出巴黎這艘船即便遇上波濤洶湧，也絕不會沉沒。

大學校徽上同樣也有拉丁語。

例如哈佛大學的校徽上有「VERITAS（真理）」；耶魯大學的校徽上有「LUX ET VERITAS（光與真理）」的拉丁語句，很契合大學這種探究真理之地的標語。

容我再更進一步說明，「ver i tas（真理、真實）」是「verus（真的）」的派生詞，為英語「very（非常）」、「verify （核對）」的語源。

牛津大學校徽上所寫的拉丁語則是「主乃吾光（DOMINUS ILLUMINATIO MEA）」。如果是日本的例子， 慶應義塾大學的校徽為筆尖交錯的設計，並加上知名格言「CALAMUS GLADIO FORTIOR（筆強過劍）」。

上述的紋章案例均是自古就存在並傳承到現代，但其實也有現代才創造出的新紋章。

位於英格蘭最北邊的民政教區特韋德河畔柏立克（Berwick-upon-Tweed），其紋章製作於二十世紀，以拉丁語寫著「勝利、榮耀、報酬（VICTORIA GLORIA MERCES）」。英國泌尿外科醫師協會的紋章上寫有「合力更為強大（VIS UNITA FORTIOR）」。

又比如佛羅里達的華特迪士尼世界度假區，園區內的新世紀樂園（Epcot）中有間酒吧Rose&Crown，招牌上的紋章寫著拉丁語短句「OTIUM CUM DIGNITATE（有尊嚴的休閒）」，這是古羅馬政治家西塞羅所重視的概念。

細讀紋章上的拉丁語，就能更深入理解該組織的精神、作者在其創作中想傳達的意義。如果各位讀者之後有機會看到紋章，希望也能注意看看文字的部分。

書名：《不死拉丁語：生物學名、現代民主、長春藤大學校訓、日本漫畫……從政治、宗教到近代大眾文化，拉丁語並非死去的語言，而是通往知識的大門》 作者：拉丁語先生 出版社：臉譜出版 出版時間：2025年9月25日

在受到全世界喜愛的兒童文學《哈利波特》系列中，也出現了紋章。

比如主角哈利．波特等人學習魔法的霍格華茲魔法與巫術學院，校徽上以拉丁語寫著「絕不可逗弄沉睡的龍（DRACO DORMIENS NUNQUAM TITILLANDUS）」。

因為是寫在校徽上的拉丁語，讓人覺得不知是否有崇高的意義，結果並不是什麼太重要的內容。

在英語世界，原本就普遍認為魔法師懂得拉丁語，例如意思為咒語「七筋噗咿噗咿（ちちんぷいぷい）」之意的英語片語hocus pocus，只是單純在句尾模仿拉丁語。

《哈利波特》系列中出現的許多咒語都有拉丁語的元素，這點也符合英語世界的常識。

再加上作者J.K.羅琳曾在大學修讀拉丁語，想必對她來說組合拉丁語創造咒語並非難事。

書中出現的咒語，比如折磨對方的「咒咒虐（Crucio）」，是取自拉丁語的「我讓你受苦（crucio）」。crucio 的語源是「crux（十字架）」，crux 又是英語「cross （十字）」的語源。crucio 則是英語「excruciate（折磨）」的語源。

召喚護法的咒語「疾疾， 護法現身（ E x p e c t o Patronum）」是取自拉丁語的「Expecto patronum.（我在等待保護人）」。其中的patronum 是英語「patron（贊助者、資助者）」的語源。

此外，patronum 是從「pater（父親）」派生的單字。也就是說，在古羅馬人眼中，保護人是父親般的存在。

《哈利波特》人物名中也隱含著拉丁語，像是一臉嚴肅的石內卜老師，名字為Severus Snape；severus 在拉丁語是「嚴厲」的意思，為英語的「severe（嚴厲的、嚴格的）」的語源。

會變身為狼的雷木思．路平（Remus Lupin）老師， 他的名字由來更加一目了然，姓氏Lupin 推測與拉丁語的「lupinus（狼的）」或源自lupinus 的英語「lupine（狼的）」有關。名字Remus 則與第二章曾解說過羅馬建國傳說中由狼扶養長大的「瑞摩斯」拼法相同。

其他諸如進入宿舍交誼廳時的通關密語等，該系列作中使用了各式各樣的拉丁語，如果是熱愛《哈利波特》系列的「哈迷」，能讀懂拉丁語，應該就能加深對作品的理解。

