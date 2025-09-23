整理卡關不是因為懶！這「心理效應」讓你捨不得丟 越收越亂

文／Phyllis

●「家人的收納習慣不同，對雜物的容忍度超高，要怎麼讓他們動手整理？」

家人對雜物的容忍度超高，表示雜物對他們而言並不構成困擾。既然不構成困擾，意味著整理收納這件事情不夠重要，他們沒有需要特別給予關注。

更進一步分析，所謂「容忍度超高」或許只是你的觀點而已，他們根本沒在「容忍」。一是他們對屋況的期待沒有你高；二是他們對這種屋況習以為常；三是雜物尚未對他們造成實質上的損害，整理收納這件事情不具急迫性；四是他們說不定認為整理收納很困難、很吃力，如果與雜物共處可以避免失敗和勞累，那麼就這樣過下去似乎也無不可。

因此，你要麼讓他們同理你的困擾，拉高他們對屋況的標準；要麼主動整理，讓他們可以「坐享其成」。當然，你還可以製造外部驅力，例如宣稱你要帶交往的對象回家吃飯等等，讓他們產生改善屋況的短期目標，否則恐怕只能等到有人被雜物絆倒、被墜落的雜物砸傷，或是遇到失火、迫遷等狀況，事情才會有所轉機。總的來說，沒有動機就沒有行動，這是必須解決的首要之務。

●我娘好愛買購物台和菜市場的廉價衣物，她認為那些東西CP值很高。我粗估她的褲子超過一百件，但她總是說她少一件，而且買了一堆褲子她還不是每天都穿那幾件。我該怎麼說服她別再亂買呢？

一個人之所以購物有各種不同的理由，有可能是為了暫時紓解壓力，有可能是企圖展示個人品味和社會地位，有可能是做為自我獎勵，也有可能是單純做為娛樂和消遣。很顯然，你的購物理由八成跟你娘不同，而且你們的需求層次和滿足點也不太一致。你在意的是舒適或美感，媽媽在意的卻是生存和安全──只要庫存量夠多，她就會感到安心和愉快。

買很多褲子是媽媽的課題，你不需要介入她的課題，媽媽也不需要讓別人干涉她的課題。媽媽買到自認為CP值很高的褲子時，可能會覺得自己是個消費高手，她的自我價值感會瞬間飆升。如果她在日常生活中的一切付出都被視為理所當然，沒有得到特別的誇讚，那麼買幾條便宜的褲子就能自我感覺良好，其實是非常划算的交易。

媽媽也可能沒有其他的娛樂管道。如果家庭成員平時各忙各的，她經常受到冷落，而她又無法排解獨處時的寂寞，那麼看購物台和大家一起下單搶購，或是去菜市場和商家討價還價、聊天互動，都能讓她感覺自己仍是群體中的一員，對她而言不是一件壞事。怕只怕長期依賴購物來調節情緒，有可能導致財務吃緊或影響生活品質等不良後果。而我猜想，這也是你受不了媽媽這種行為的主要原因。

如果你還是決定介入，請記得這是為你自己而做的。在內心深處，你是為了避免媽媽的不良後果令你擔心，甚至波及到你，才會期待能儘早控制她的行為。因此，不要打著你是為媽媽好的旗號試圖去矯治她，反而必須先尊重她的需求和價值觀，然後以開放的態度跟她聊聊她對買這麼多褲子的看法。你可以跟她分享你觀察到的事實──她每天都穿同樣的幾件──但是不要批評她的行為。你只要表達關懷就好。

接下來，你可以引導她談談一直買褲子有沒有帶來什麼困擾，例如預算超支或收納失靈等等。如果她順勢向你求助，你可以決定要不要幫，或是要幫到什麼程度。如果她不認為自己有任何困擾，也請你別再自尋煩惱。以下是你決定幫忙之後可以做的一些事情：

一、協助她清點已經擁有的褲子。了解現有的庫存，能讓她更理性地看待購物需求。 二、教她收納褲子的方式，讓她更容易找到她需要的褲子，降低重複購買的機會。 三、和她一起設定明確的購物預算，這有助於降低她亂買的頻率。 四、陪她找出能獲得自我價值感或排解寂寞的其他方法，以代替購物所帶來的快感。 五、和她聊聊穿搭，陪她一起購物，你不僅能提供意見，還能強化你們之間的互動。

請記得採用非暴力溝通的方式向媽媽開啟話題。尊重她的感受，表達你的關懷，同時避免對她造成過多的壓力。這麼一來，你們才有機會找到共同的解決方案。

●稟賦效應

如果你在理智上知道應該放手，但心理上就是過不去，有時原因可能是出自某些心理偏誤，例如稟賦效應和沉沒成本謬誤。

何謂「稟賦效應」？美國行為經濟學家理查．塞勒指出，人們會因為擁有某件物品而高估了它的價值，而且對這件物品的估價遠高過它不屬於自己的時候。這使人們誇大了所有物的價值而捨不得丟棄，丟棄時會覺得自己很浪費，或是在物品進入二手市場時，為它訂了超出市場行情的價格，導致物品難以脫手。

諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼的實驗便是一例。他與同事曾經隨機地將咖啡杯交給半數的受試者。他們問第一組願意用多少錢賣掉自己的杯子，又問第二組願意為花多少錢買下那些杯子。結果，「擁有」杯子的人想以至少五．二五美元出售，但沒有杯子的人最多只願意支付二．七五美元購買。也就是說，光是「擁有」就已經使杯子的主人替它估出了較高的價格，而且也比較不願意割愛。

在另一項實驗中，杜克大學的行為經濟學教授丹．艾瑞利向抽中校園熱門球賽門票的一百位學生詢價，同時也問沒有抽中門票的學生願意出多少價格購入，結果抽到門票的學生索價大約兩千四百美元，而買主的平均出價則是一百七十美元，兩者差距達十四倍之多！艾瑞利認為，「我們熱愛自己已經擁有的東西」，而且「我們假設其他人看待這樁交易的角度會和自己一樣。」

在斷捨離的過程中，你難免必須面對稟賦效應。你可能會覺得你的東西獨一無二，要再找到如此不可取代的物品可能性不高，於是評估過後又將它們「暫時」擺回了雜物堆。囤積症研究者將這種把東西挪來挪去、反覆整理卻一事無成的行為稱作「攪拌」，而這種行為確實讓人在篩選雜物時很容易卡關，甚至把明明已經裝箱、裝袋準備要丟掉的東西，又再撿了回來。

為了克服稟賦效應，我經常建議在衣服堆中攪拌的學員們，「請假裝你的衣櫃是個專櫃，看看你現在願意花錢買回家的衣服是哪幾件？」這麼問的理由有三：

一、你必須假裝那些衣物不屬於你，你才能理性地做出取捨。 二、「現在」意味著你並非因為過去和未來而保留，你是此時此刻就想穿它。 三、「願意花錢買回家」代表你想把辛苦賺來的血汗錢變成你喜歡的樣子，你願意為了穿它而付出代價。

根據我的經驗，如果請你挑出你要丟的衣服，十件裡面你可能只會挑出三件。但是如果請你挑出你想穿的衣服，十件裡面你可能還是只會挑出三件。那麼你不想穿卻不肯丟的那四件，便是食之無味、棄之可惜的雞肋衣物。換句話說，如果你只挑出你肯丟的，那些雞肋將一直停留在你的衣櫃裡無法代謝出去。以上這個方法也適用於整理其他的櫃子和收藏，只要把問題改成「請假裝你的櫃子／層架是賣場，看看你現在願意花錢買回家的東西是哪幾樣？」即可。

