為什麼楊貴妃難逃一死？盛唐衰亡轉折「馬嵬之變」內幕

文／王磊

▌馬嵬之變：楊貴妃身死之謎

西元七五六年，大唐天寶十五載六月十四日，馬嵬驛大門口。一個鬚髮皆白、身形佝僂的老人，拄著拐杖緩緩走出大門。他的衣著華麗卻污漬滿身，神情威嚴哥兒們，眼神中卻又透著驚恐。

因為此刻門外站著裡三層外三層的禁軍士兵，個個眼露凶光，殺氣騰騰，很多人的盔甲、兵器上都沾滿了鮮血──那是被士兵殺死的前宰相楊國忠留在這世界的最後痕跡。此刻楊國忠的腦袋正掛在大門外，用自己的死亡宣告了兵變的發生。

就在此時，就在此地。

而這個老人正是執掌天下三十多年的唐玄宗李隆基。唐玄宗本人就是搞兵變的高手，只不過以前都是他搞別人，現在輪到他被別人搞了而已。精通此項業務的皇帝太清楚兵變的可怕了，這些造反的士兵一旦殺紅了眼那是什麼事都能幹得出來。所以唐玄宗第一時間選擇承認既成事實，表示楊國忠我早就想殺啦，你們這可是幫我省事了。既然如此，大家就散了吧。

沒人回應，也沒人說話，氣氛有點尷尬。上千人粗重的呼吸，伴隨著兵器的撞擊、盔甲的摩擦，隱隱匯聚成有規律的噪聲，像一道道湧浪，不斷拍擊著逼仄的驛站，也一下下撞擊在老皇帝的心上。

這只能說明一件事──士兵們的要求並沒有被滿足，這場兵變還遠沒有結束！

書名：《野史未必假：傳言不會憑空出現，真相往往藏於其中》 作者：王磊 出版社：麥田出版 出版時間：2025年8月28日

饒是經驗豐富、見識過無數大風大浪的唐玄宗此刻也有點慌了，他趕緊讓心腹宦官高力士去問：為什麼皇帝都發話了，大夥還拒絕執行命令啊？

不一會兒，高力士就替皇帝找到了答案，四個字──「禍本尚在」。翻譯過來的意思就是，引發這場兵變的罪魁禍首還活著。此人是誰？正是鼎鼎大名的楊貴妃楊玉環。

不得已，唐玄宗只能命高力士將楊貴妃勒死在驛站佛堂前的梨樹下，一代絕世美人就此香消玉殞。貴妃死後，兵變平息，仿佛一切都恢復了正常。這場深刻改變唐玄宗個人命運和大唐王朝歷史走勢的離奇兵變，史稱「馬嵬之變」。

白居易的《長恨歌》裡說：「馬嵬坡下泥土中，不見玉顏空死處。」泥土中為何不見「玉顏」，是因為後來唐玄宗派人改葬楊貴妃時，不見完整屍骨，只有一個香囊猶存。所以這兩句詩，就引發了後世的無限遐想。

民間傳說當時死的其實是楊貴妃的侍女，真正的楊貴妃出家當了道士；甚至有人說她一路東行，最終到了日本。二十世紀八○年代有一位著名的日本影星山口百惠就自稱是楊貴妃的後代。

那麼，楊貴妃有沒有死在馬嵬之變中呢？答案是肯定的。馬嵬之變是必然中的偶然，但楊貴妃的死卻是偶然中的必然。

西元七五五年，唐天寶十四載十一月初九，身兼范陽、平盧、河東三節度使的安祿山，以「討伐楊國忠」為藉口在范陽起兵，迅速攻占了東都洛陽等大片地區，兵鋒直指大唐都城長安東面的門戶潼關。

楊國忠，是楊貴妃的遠房堂哥，靠著裙帶關係上位。此人是太子李亨的鐵桿反對派，也可以說是逼反安祿山的催化劑。盛唐的崩塌當然不是楊國忠一個人的責任，但從安史之亂爆發到馬嵬之變發生，他就是公認的罪魁禍首。

本來安祿山被擋在潼關之外，只要大唐的邊防軍及時回防，還是有希望在短時間內撲滅叛亂的。但守衛潼關的老將哥舒翰是楊國忠的政敵，所以楊國忠就慫恿唐玄宗逼哥舒翰主動出擊，寧可敗壞整個平叛戰爭的局面，也要實現他借刀殺人的私欲。

最終的結果就是，哥舒翰敗了，潼關失守了，長安也保不住了。這種拉著所有人一起倒楣的混帳操作，讓朝中上下都對楊國忠恨得牙癢癢。

負責唐玄宗護衛工作的右龍武大將軍陳玄禮早就看楊國忠不順眼了，恨不得殺之而後快，只不過還沒來得及動手，他就被另一項緊急工作給耽擱了，那就是護送皇帝跑路。

沒錯，唐玄宗雖然表面上裝得英勇無畏，高喊著要御駕親征與叛軍決一死戰，其實卻瞞著所有人，祕密調動禁軍護衛自己逃亡四川。

雖然唐玄宗提前派人通知沿途官員準備接待，但皇帝都跑了，還能指望著底下的官員能盡忠職守地在原地待著嗎？所以從六月十三日離開長安，到十四日抵達馬嵬驛，短短兩天時間，平日裡養尊處優的那些皇室成員、高官顯貴、禁軍將士，那真是全方位無死角地體會了一把什麼叫人間疾苦。

吃的是不管飽的雜糧糙米飯，睡的是硬梆梆的野地，那真是狼狽如喪家之犬，慘得不能再慘。於是大家把自己遭遇的所有不如意都算在了楊國忠的頭上，這倉皇出逃的一路上，恨楊國忠、想殺他的人與日俱增。

尤其是負責護衛的那幾千禁軍士兵，他們本來就因為家人和產業被丟在長安而怨聲載道，這兩天，一路走來又累又餓，憤怒和不滿已經到了爆發的邊緣。統領禁軍近半個世紀的陳玄禮敏銳地發現了軍隊的騷動。這位經驗豐富的老將迅速做出了判斷──兵變是必然要發生的事情，無非就是在什麼地方發生、在什麼時間發生的區別而已。

既然無法避免，唯一能做的就是給士兵們找一個情緒發洩對象，這樣才能最大限度地減少附帶傷害。這個目標很好找，眼下還有誰比楊國忠更適合來當這個活靶子呢？

但陳玄禮身為禁軍將領，還是擔不起挑動兵變、誅殺當朝宰相這麼大的罪名。俗話說天塌下來有個子高的頂著，陳玄禮也需要找一位大老為自己背書。於是他祕密聯繫太子李亨的心腹宦官李輔國，向太子傳達了自己的意思。而太子李亨對此的反應很有趣，史稱「太子未決」。

未決，就是沒有決定，沒有回應。表面上看似乎是太子拒絕了陳玄禮。但政治上的事並不是非黑即白、非此則彼的。看破不說破，朋友還能做。太子的確沒同意，但是他也沒反對啊。默認，也是一種態度。

陳玄禮當下心領神會，立刻開始引導情緒帶節奏，表示咱們今天混成這個慘樣那都是楊國忠的鍋，是男人就應該有怨報怨，有仇報仇！士兵們一聽，紛紛表示同意。至此，陳玄禮成功地把士兵的怒火指向了楊國忠，盡可能地避免了讓皇帝唐玄宗陷入危險之中。

楊國忠並不知道，自己的生命已經進入了倒數。

當時正好有幾個吐蕃的使節攔住楊國忠投訴待遇問題，這時突然有人喊了一嗓子：「楊國忠勾結胡人謀反啦！」

當年是誰在馬嵬驛喊出了這句話，現在已經沒人知道。唯一可以明確的一件事就是──喊出這句話的人真的太懂拿捏人心了。安史亂起，馬嵬驛中，此時此刻，此情此景，還有什麼比「胡人」「謀反」更炸裂的關鍵詞呢？

這就像是一顆火星掉入了火藥桶，瞬間就引爆了所有人的情緒，士兵們一擁而上，把楊國忠砍頭分屍，甚至連楊國忠的肉都被割下來吃光了。同時被殺的，還有楊國忠的兒子、姊妹、情婦和一眾黨羽，可以說是一鍋端。

對於馬嵬之變是否有人主使，史學界歷來有爭論。陳玄禮、太子李亨、宦官高力士，甚至皇帝唐玄宗本人，都成了被懷疑的對象。一般認為，這是陳玄禮和太子李亨達成默契後，在明知兵變不可避免的情況下，順水推舟，因勢利導地將兵變的矛頭對準了當時的全民公敵楊國忠。這是面臨突發狀況時的緊急應對，而不是什麼深謀遠慮的精心策畫。

既然如此，殺了楊國忠之後這事不就結束了嗎？為什麼還要包圍驛站，逼皇帝殺死楊貴妃啊？

（未完）

