如何修補親密關係中的裂痕？以伴侶偏好的方式表達你的愛意

如何讓伴侶怦然心動？

被愛觸動下，人人皆能成詩。 ——柏拉圖／古希臘哲學家

書名：《伴侶溝通的奇蹟：鞏固親密關係的對話練習》 作者：喬納森．羅賓森 出版社：究竟／圓神出版 出版時間：2025年9月1日

我有個問題：假如給你一萬塊，你能不能在一分鐘內讓伴侶感到不開心？大多數人一定會大聲說：「可以！」你可能會向伴侶提到某個他一定會覺得火大的事情、人物或問題，我們把這種行為叫做「踩到我的底線」。因為和伴侶相處了一段時間，他們通常會知道我們的「底線」在哪裡，所以一旦「踩到底線」，就足以讓我們不滿。

可是卻沒有一種譬喻用來形容相反的情況：當伴侶做了某件事之後，我們一定會覺得被愛。我們也許可以把這叫做「踩到愛的底線」，但這樣講沒什麼詩意，所以我寧可把這稱為「讓我怦然心動」。當別人讓我們動心時，彷彿這個人在我們的心裡下了魔咒，如果想在關係中感受到更多愛意，可以學會用一些方法，讓伴侶自動覺得「被撩到」。

當另一半感覺到你全心全意地愛她時，你覺得她會怎麼對待你呢？相信沒多久，你們兩人就會互相讓對方心動，讓這個良性循環不斷運作，這樣是不是很美好呢？

你和伴侶在熱戀期時，可能會覺得每天都徜徉在溫暖、甜蜜的愛意之中，為什麼呢？因為這時你們還沒有面對什麼嚴重的問題，而且也會以各種方式表達愛意——互相寫紙條給對方、送對方小禮物，相處時也極其溫柔、關愛。當然，你們不可能年復一年、一直用同樣的方式來表達愛，即使如此，你們還是會想要有許多甜蜜的時刻。當你學會怎麼讓伴侶怦然心動後，無論你們身在何處或是有多少時間，都能馬上創造出令人深感驚豔的時刻。

伴侶偏好透過什麼方式感受到愛？

若要讓伴侶感受到你很愛他，你必須知道每個人對「真愛」有不同的定義或規範。

怎麼得知讓伴侶怦然心動的時刻？

假如我們不知道伴侶偏好用什麼方式感受到愛意，最後就會白費很多力氣又不見成效。反過來說，假如我們知道怎樣可以讓伴侶覺得安穩、被愛，就能輕易、穩定地創造親密感。

你可以和伴侶透過一個簡單的練習，找出最能讓他「怦然心動」的方法。

首先，請他先舒舒服服地坐著，然後輕輕地跟他說：「閉上你的眼睛，深呼吸，回想一下你深深覺得我愛你的時刻。盡可能回想所有細節。想一下我們當時在哪裡、在做什麼事？當時是哪一件事情讓你覺得我真的愛你？」給你的伴侶一分鐘左右的時間，讓他完整重溫這個時刻。接著再問：「哪個細節讓你感覺到我真的愛你？是我說的話？我看你的眼神？我撫觸你？還是其他事？」

有時候，你的伴侶會立刻知道答案，但假如他說不出來，那麼試著問他：「再回想這個你覺得我真正愛你的時刻，當你需要知道我真的愛你時，我需要說什麼話嗎？」等他回答，再問：「如果你要知道我真的愛你，我需要用某種特定的方式看著你嗎？」再等他回答，接著再問他是不是需要用某種方式觸摸他，或是需要你為他做什麼事。

有了這些線索後，可以再追問更詳細的問題。舉例來說，如果你的另一半說：「是你對我說話的方式。」那再問他：「我說話的方式如何讓你覺得我愛你？是我說了哪些話？還是我說話的語氣？或者兩者都是？」這樣持續問下去，你們就會確切找出哪件事可以讓他怦然心動。

假如你想要的話，可以再請伴侶回想另一個他覺得你愛他的時刻。也許這個情境裡也有一模一樣的行為，但你也有可能發現另一種全新的方式，讓另一半覺得你完完全全地愛著他。

她越是讓我心動，我就越為她瘋狂

莎拉和吉姆來找我諮商，兩人都覺得沒有感受到對方的愛。我教他們怎麼找到讓對方怦然心動的方式，但吉姆不太擅長做莎拉所想要的——莎拉感覺到被愛的方式，主要是用非常輕柔的語氣跟她說：「親愛的，我真的好愛你。」不過，吉姆每次說這幾個字的時候都不太對：他的口吻聽起來很生氣、挫折或冷漠。

後來，我把他帶到另一個房間指導，一直教到他使用正確的方式說這句話。回到診間後，他坐下來並用非常甜蜜的口吻說：「親愛的，我真的好愛你。」莎拉的雙眼馬上泛起淚光。吉姆覺得好訝異，立刻轉頭對我說：「哇，這招還真有用！」

實際做出讓伴侶怦然心動的行為時，你也許會覺得有點怪，畢竟你可能不會因此覺得被愛，你的伴侶需要的方式，甚至有可能跟你完全相反！比方說，你難過的時候也許想向人傾訴，但你的伴侶可能會想獨處。正因如此，我們必須知道另一半要怎樣才會覺得被愛，並且照著做才行——就算這樣做會讓你覺得怪。

只需要稍加練習，你就會習慣用伴侶偏好的方式來表達愛意。

假如你知道自己怎麼樣會心動，就能把這項重要的資訊告訴伴侶。你可以對自己進行前述的練習，或者請伴侶詢問你上一節提到的問題。當你發現伴侶做了什麼事會讓你感受到溫暖、安穩的愛，你也許會覺得訝異。一旦伴侶知道怎麼有效地讓你感受到愛意，她就更能輕易、穩定地表達出她真的關心你，這樣就像是在你的自尊帳戶裡「存錢」一樣。

我和我的另一半海蓮娜發現，能夠互相撩動對方心房，對彼此的關係非常有幫助。我們做了前面提過的練習後，她發現只要輕輕幫我按摩，即使我的情緒再糟，也能夠迅速和緩下來；而我發現，只要說出「我為你瘋狂」這句話，一定能讓她完完全全地感受到愛意。

還有一些其他的事，例如我們一起看《星際爭霸戰》，或者到某間餐廳用餐，總是能讓她感到安全、被愛、被賞識，因此，我們會常常一起做這些事。她越是讓我心動，我就越為她瘋狂。（她常常讓我心動，所以我現在對她完全痴迷。）

愛的共同帳戶

在《愛之語：兩性溝通的雙贏策略》裡，作者蓋瑞．巧門提到人們接受愛的方式，通常會透過以下五種「愛語」的其中一種：

一、肯定的語言 二、精心的時刻 三、接受禮物 四、服務的行動 五、身體的接觸

巧門分別詳述這五種「語言」，也教導讀者怎麼辨認哪種對自己來說最重要、哪種對伴侶最重要。他在書中提出許多有價值的見解，其中一個我特別喜歡：怎麼解讀你和伴侶最重視的語言？巧門建議讀者，回想自己在關係中覺得受傷或缺乏愛的時刻，再去思考當時缺少了什麼。你覺得當時缺少的東西，很可能就是讓你接受到愛的最重要方式。

每當你撩動伴侶的心扉，你就會在你們「愛的共同帳戶」裡進行「愛的存款」。「愛的共同帳戶」有如兩人共同擁有的戶頭：當一切順利時，戶頭裡就會有很多「存款」。假如兩人不斷往這個帳戶裡存錢，你們就會覺得愛意充沛；假如存款歸零，兩人的感情可能就會破產。

面對問題有如從這個帳戶裡提款，如果問題能輕易解決，那提款的金額就不大；如果問題變得難分難解又難堪，那就像是開了支票卻跳票了一樣。當你們「愛的共同帳戶」裡存款充足時，處理問題就會變得簡單許多。因此，不妨設法讓伴侶心動，藉此經常在這個帳戶裡存款。

記住那些讓伴侶特別有感的小事，因為只需要做這些小事，就能對他產生很大的影響。如此一來，你們會馬上覺得格外親密，當碰到問題時，就有充足的存款來共度難關。

親密重點：

一、每個人都有特定的小事，只要做了或說出來，就能立刻感受到被關愛。

二、你可以請伴侶回憶那些她感到完全被愛的時刻，並問她是哪件事讓她知道你真的愛她，由此了解要怎麼讓她怦然心動。

三、伴侶之間不斷做出互相讓對方心動的行為時，「愛的共同帳戶」裡就會充滿愛意，當問題出現時會更容易解決。

實作練習：

假如你還沒有這麼做，請試著找出讓你伴侶怦然心動的事。最簡單的方法是直接問伴侶：「有哪些時候你最能感受到我的愛？」等他回答，然後再問問：「當時是什麼讓你知道我真的愛你？」試著多問細節，越具體越好。同時，也對自己問這些問題，並告訴你的伴侶，他做什麼事能讓你完完全全地感受到被愛。

