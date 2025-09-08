琅讀金句／納瓦爾：如果我一無所有的醒來，我可以在五到十年內重新致富。

書名：《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由， 矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》 作者：艾瑞克．喬根森 出版社：天下雜誌 電子書出版時間：2024年1月4日

阿基米德說：「給我一個支點和一根槓桿，我可以移動地球！」

納瓦爾告訴你：「找到人生支點和能力槓桿，可以撼動你的整個未來！」

許多人想方設法學投資，渴望早日獲得財富自由之後，才有條件去追求自己真正的熱情與夢想；其實，只要一個想法和心念的改變，在自我實現的同時，你一樣可以擁有快意且富裕的人生！你唯一能夠改變的只有自己，這就足以改變世界。

矽谷傳奇創投家暨連續創業家納瓦爾，不僅僅是一位世界級的經營者，更以個人獨特的生命哲學，掌握了一套快樂致富的原則，並且從不吝惜對外分享：

‧生命中所有回報，無論是財富、關係或知識，都來自複利。

‧透過活出真實的自己來退出競爭。

‧用頭腦賺錢，而不是用時間賺錢。

‧只要在優秀的基礎上不斷提升，並做到卓越，經濟回報就會指數增加。

‧財富、健康、快樂是人生三大事。我們把財富排第一，快樂排最後，但它們的重要性卻剛好相反過來。

納瓦爾對創造財富和學習讓自己快樂的智慧洞察，深深影響了年青創業家和知識工作者。你也可以這本書做你的支點，撬動你邁向快樂富有人生的靈感與自由！

【編輯推薦】

本書以矽谷創投家納瓦爾的智慧為核心，提出人生要找到屬於自己的「支點」與「槓桿」，才能翻轉未來。他提醒我們，真正的財富來自複利效應，而快樂、健康與財富，雖常被顛倒排序，但應以快樂為首要條件。書中揭示：別再只用時間換錢，而要善用頭腦與獨特能力，才能在退出無謂競爭的同時，創造自由的人生。是一本幫助讀者突破思維、重新定義成功與幸福的行動指南。

