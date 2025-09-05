琅讀金句／大師兄林智勝：球員終有離開球場的一天，每場都要用盡全力，打出最好的自己！

琅琅悅讀／ 琅讀金句
中職味全龍隊林智勝將於9月5日至7日舉辦引退系列賽（圖／中央通訊社；聯合報系資料庫）
中職味全龍隊林智勝將於9月5日至7日舉辦引退系列賽（圖／中央通訊社；聯合報系資料庫）

【琅讀金句】

中職二十七年，是首位轉隊成功的球員。脫下服，問起敏感的將來，他卻瀟灑的說：「球員總有離開球場的一天，每一場都用盡全力，把最好的自己打出來就對了。」

他的力量與價值，是靠無數的努力而來

中華職棒傳奇球員「大師兄」林智勝，即將迎來屬於他的最後一場比賽。從少年時代被迫離家開始，他的人生從未走過平坦大道，卻用球棒寫下台灣史上無數耀眼的篇章。22年職棒生涯，他用汗水與毅力，將「堅持求勝」化為座右銘，不僅締造無數全壘打紀錄，更扛起國家隊長的責任，成為球迷心中不滅的戰神。

書名：《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》
作者：林智勝、瞿欣怡
出版社：天下文化
出版時間：2016年4月19日

《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》回首林智勝跌跌撞撞卻始終昂首向前的旅程，完整呈現他從少棒到職棒、從酒精低潮到再度崛起的生命故事：在Lamigo奪下總冠軍MVP，轉隊後繼續締造傳奇，卻也歷經手術、車禍與低潮時刻。本書不僅紀錄球場上的高光時刻，更揭露背後孤獨的鍛鍊與無人知曉的痛苦。他用真實告訴我們，榮耀從不是天賦的恩賜，而是一次次跌倒後仍選擇站起來的勇氣。

【編輯推薦】

林智勝是中華職棒最具代表性的全壘打王，也是無數球迷心中的「大師兄」。他的傳奇不僅來自場上的榮耀紀錄，更源自一路面對逆境的韌性。童年貧困、嚴格訓練、手術傷痛、酒精低潮與車禍打擊，都沒有讓他停下揮棒的腳步，他總能從谷底再度站起。如今即將退役的他，我們可以透過這本書回望林智勝精彩的職棒黃金歲月，也從他熱血不屈的拚戰精神中獲得感動與力量。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自出版之《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
天下文化 林智勝 棒球 社會人文 中信兄弟 運動

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

琅讀金句／大師兄林智勝：球員終有離開球場的一天，每場都要用盡全力，打出最好的自己！

議價避免狂殺價、暴露底牌！提出對的問題，讓談判輕鬆勝出

閱讀如何改變職涯與財富？讀書讓你擁有不怕時代變遷的底氣

智商真的能代表頭腦聰明嗎？它與收入和職涯成功有關聯嗎？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。