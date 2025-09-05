琅讀金句／大師兄林智勝：球員終有離開球場的一天，每場都要用盡全力，打出最好的自己！

【琅讀金句】

他的力量與價值，是靠無數的努力而來

中華職棒傳奇球員「大師兄」林智勝，即將迎來屬於他的最後一場比賽。從少年時代被迫離家開始，他的人生從未走過平坦大道，卻用球棒寫下台灣棒球史上無數耀眼的篇章。22年職棒生涯，他用汗水與毅力，將「堅持求勝」化為座右銘，不僅締造無數全壘打紀錄，更扛起國家隊長的責任，成為球迷心中不滅的戰神。

書名：《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》 作者：林智勝、瞿欣怡 出版社：天下文化 出版時間：2016年4月19日

《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》回首林智勝跌跌撞撞卻始終昂首向前的旅程，完整呈現他從少棒到職棒、從酒精低潮到再度崛起的生命故事：在Lamigo奪下總冠軍MVP，轉隊中信兄弟後繼續締造傳奇，卻也歷經手術、車禍與低潮時刻。本書不僅紀錄球場上的高光時刻，更揭露背後孤獨的鍛鍊與無人知曉的痛苦。他用真實告訴我們，榮耀從不是天賦的恩賜，而是一次次跌倒後仍選擇站起來的勇氣。

【編輯推薦】

林智勝是中華職棒最具代表性的全壘打王，也是無數球迷心中的「大師兄」。他的傳奇不僅來自場上的榮耀紀錄，更源自一路面對逆境的韌性。童年貧困、嚴格訓練、手術傷痛、酒精低潮與車禍打擊，都沒有讓他停下揮棒的腳步，他總能從谷底再度站起。如今即將退役的他，我們可以透過這本書回望林智勝精彩的職棒黃金歲月，也從他熱血不屈的拚戰精神中獲得感動與力量。

