想要跟人人都聊得來？與對方談及過去的事製造共鳴感

文／森優子

〈擅長閒聊的人，讓對方談及發生的事，引起對方共鳴〉

擅長閒聊的人，喜歡時光機。

不擅閒聊的人，將過去封印起來。

擅長閒聊的人，在腦海裡儲存著遺留於心的情景。

不擅閒聊的人，被問及才會開始追憶。

擅長閒聊的人，相信吸引力法則。

不擅閒聊的人，被分裂隔離。

這是為什麼呢？因為擅長閒聊的人，試圖尋找自己跟對方的共通點。

他們明白，如果彼此有共同之處，就會倍感親切。

書名：《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》 作者：森優子 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年8月21日

「現在」和「半過去」的話題，我們先告一段落，下面來講講「過去」。

談起心頭的那些「莫非」、「或許」：

「比嘉（沖繩縣第一大姓氏）先生，您莫非是沖繩人？」

「××先生，難道您是京都人？」

「您以前是不是學過游泳或武術？」

就是這種感覺。想問出這樣的問題，在自我介紹時就必須認真觀察對方。

尤其是在商務場合，會聚集很多初次見面的人，低頭看看手裡剛拿到的名片，或是看看很多人會在胸前佩戴的名牌，上頭的漢字一目瞭然。

「是的，我是沖繩人。您是怎麼知道的？」

「以前去沖繩旅遊，遇到很多人都姓比嘉。」

「您是什麼時候去的呢？」

「大學的時候去的，現在想來，真的很懷念啊。」

彼此會因為沖繩這個共同話題而變得意氣相投。

「是的，我是京都人。您真厲害啊。」

「我從您的口音聽出來的。高中畢業前我一直住在神戶，離京都很近，那時候很常去。現在和關西人說話還會說出方言呢。」

「那可真是太巧了。您去了京都的什麼地方？」

時光機將你們帶回了「高中時代」。

「我游過泳，不過那是學生時代的事了。」

「果然！看您體格這麼好，一猜就知道了。其實我也是游泳隊的。」

「是嗎？這麼說來，我發現您也是個肩膀寬闊的人呢。」

雖然沒有同甘共苦，但這個話題喚醒了彼此青春時代刻苦訓練的回憶。

像這樣，擅長閒聊的人，會清楚記得過去發生的事，並將這些記憶儲存起來，以便隨時隨地取用。

對打棒球的人來說，就像在板凳區準備出場的感覺。

只要教練（大腦）一說「該你出場了」，就會馬上衝上去（打開記憶）。

不擅閒聊的人，不會將過去的記憶置於「板凳區」，而是長時間放在板凳區後面。

所以，教練（大腦）下達出場命令後，他還需要花費一定的時間進入替補狀態（打開記憶）。

如前所述，我們能夠明白：擅長閒聊的人，會吸引別人。

因為他們相信藉由談論過去的事，可以產生「共時性」（Synchronicity）。

從「比嘉」這個姓氏可以引出「學生時代到沖繩旅遊」的話題。

因為對方一口京都腔，而說到了「住在神戶的那段日子」；因為對方體格很好，所以說到了「學生時代在游泳隊」的故事。

或許只是偶然，但這樣的偶然具有「共時性」。這正是「共時性現象」。

不擅閒聊的人，不知是否因為有過不開心的回憶，所以不想說起過去的事。因此，他們不會產生「共時性現象」，也搭不上時光機。

即使是可能獲取的人脈，也會因此被分裂隔離。

如果能將苦難的過去視為人生寶貴的經歷，勢必會對日後的成功有所幫助。

或許，未來遇到的某個人就曾在同樣的地方，和自己共享了同一段時光呢。

【社交腹肌鍛鍊Tips！】

閒聊中，將自己過去的經歷也當作話題吧！

