琅讀金句／許多夢想的成功，並不來自於辭職的衝動
【琅讀金句】
許多夢想的成功，不是來自於辭職的衝動，而是疊加於下班的緩步築夢。如果，你對你的工作不討厭也不喜歡，甚至還有一點倦怠，那麼很可能是因為你已經足夠上手。而興趣愛好，也可能是因為還沒經過社會打磨，才如此熾熱燙手，等它們被錘鍊純熟，或許就會變成那個喜歡比不喜歡多一點的工作。
不過不管是不是工作，生命都多了另外一種可以選擇的生活。上班決定薪水，下班決定人生，然而有一天，下班可以決定的或許比你想像的多更多。
經營訂閱人數多達27萬人次 YouTube頻道「安安台北小日常」的Youtuber張安安，於今年出版最新著作《下班後，人生才開始：上班決定薪水，下班決定人生！》，希望透過本書，陪伴讀者在職涯裡有力浮沉，以及逐步把夢想化為真實的勇氣。
上班重要，但下班更重要，人生就從「下班後的生活」開始！上班或加班的日常，不應限制你把人生過得精采奔放。相信大家都曾在職場中翻滾，嚐過人生期待、迷惘與心酸掙扎，不論是20、30、40歲，千萬都別「拿下班的藥，緩解上班的傷」。主動把當下的每個日子過好，就是描繪出10年後輪廓的最佳途徑。
【編輯推薦】
工作乏味，是不是職業倦怠？但往興趣發展成工作，似乎又會成為壓力來源，讓對興趣的喜愛消磨殆盡…… 是否應把興趣當工作，重新成為了人生課題。作者張安安鼓勵每個想追夢的讀者，不如把下班後的生活點滴化為上班時的動力，拓展各種面向的體驗，或許就會遇見或發現，下個新的人生目標就在轉角等著你靠近。這本書適合推薦給每個仍然希望往夢想靠近的讀者。
●本文摘選自出版之《下班後，人生才開始：上班決定薪水，下班決定人生！》。
