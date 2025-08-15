琅讀金句／「發掘自己想做的事」是個不斷嘗試及犯錯的過程
【琅讀金句】
「發掘自己想做的事」是一個不斷嘗試及犯錯的過程。不要被動等待，盼著讓你愛到無法自拔的真命天職降臨。
要是人人都堅持等到一個有耐心、長得好看、搞笑、忠誠、廣藝精湛、舞功高強、牙齒潔白閃亮的對象出現才結婚，那大家都會單身到死。
《工作讓人心情糟，但你可以心態超好！》這本結合詼諧金句與迷因插畫的作品，收錄120條幽默又實用的職場心態調整技巧，陪你在工作中找到樂趣，終結職業倦怠。作者卡琳娜・麥戈曾為 YouTube、Spotify、任天堂、百事可樂、MTV 等品牌撰文，擅長用輕鬆又直白的語氣，把踩過的職場地雷轉化成暖心提醒：犯錯了沒死人就繼續前進、耍廢假請心安理得、別為未完成的事苛責自己、午休不要窩在辦公桌前……這些簡單卻被忽略的小事，能讓你在焦慮和倦怠中喘口氣，也幫你破除對工作的不切實際幻想。
本書融合作者二十多歲時混亂又不確定的人生體驗，不論你是初入職場的新鮮人，還是卡在瓶頸的資深員工，都能從中找到共鳴與實用建議。它教你勇敢爭取升遷、跨入夢想產業、突破創意障礙，或乾脆轉換跑道，更提醒你——工作不是人生的全部，適時放過自己才走得長遠。讀來會讓你一邊會心一笑，一邊收穫務實的方法，緩解焦慮、提升自信，並找到在職場混得風生水起的節奏。這是一本適合18歲到40歲，甚至任何階段讀者的職場生存指南，也是幫你在上班途中找回幽默感與生活平衡的最佳解藥。
【編輯推薦】
這本書以幽默又直白的方式，點出上班族在日復一日的工作中容易陷入的職業倦怠。作者用自身經驗和輕鬆的金句，提醒我們犯錯不可怕、耍廢不用愧疚，教我們透過心態轉換，在壓力中找到樂趣、調整步調，懂得何時衝刺、何時放過自己。它不只是一帖解憂良方，更幫助讀者在職場長跑中保持熱情與平衡。
●本文摘選自悅知文化出版之《工作讓人心情糟，但你可以心態超好！：120條「另類」職場心法，笑著笑著眼淚就乾了！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
