從打破紀錄到進入歷史！鈴木一朗與美國棒球名人堂的深刻連結

文／張尤金

繼去現己：不斷超越自我的野球人生

神之語錄

「『繼去現己』，延續過去的自我，便會迎來全新的自己。」－鈴木一朗

一般人度假是去旅遊，鈴木一朗則是去古柏鎮。

「我不喜歡去各地旅遊，全世界除了我居住過的地區以外，古柏鎮是我造訪最多次的地方。」一朗接受FOX體育記者羅森索（Ken Rosenthal）訪問時，透過翻譯透納表示。

這是事實。一朗在二○○一年至二○一六年間曾七度造訪古柏鎮，這座小鎮位於紐約市西北方，車程約四小時，曾被公認為是棒球的發源地，所以美國國家棒球名人堂暨博物館均設立於此。名人堂主管也證實，一朗參觀博物館的次數是所有現役及退休選手中最多的。

早在日職時期一朗就知道名人堂的存在，但僅止於想像。二十七歲渡海挑戰大聯盟後，隨著他以獨特的棒球技藝成為棒壇焦點，他對棒球歷史的好奇心也隨之增長。

鈴木一朗的發跡亦啟發眾多亞洲或美籍亞裔的球員，現役一些活躍聯盟的球星如關、卡洛爾、布萊恩胡等，年幼時都是看著一朗的比賽長大。(圖／聯合報系資料庫) 美聯社

二○○四年，在超越希斯勒的大聯盟單季安打紀錄後，他來造訪過。

二○○九年，以連九季兩百安超越基勒（Wee Willie Keeler）的紀錄之後，他再次來訪。

二○一三年，生涯安打數超越洋基傳奇球星賈里格（Lou Gehrig）時，他又一次來到這裡。

「身為球員，你會讀到過去選手的歷史，看他們的數據，但通常要等到現役選手超越歷史紀錄時，他們的名字才會再次浮現。當你去古柏鎮，就能主動建立起這樣的連結，我認為這是重要的。」一朗說。

想像這個畫面：一朗在私人導覽中，一個人佇立在滿滿歷史文物的地下室。他將「無鞋喬」（Shoeless Joe Jackson）的傳奇球棒「黑貝琪」（Black Betsy）貼近耳邊，輕敲棒身，細聽木材的震動聲。一朗說：

「這支百年歷史的球棒發出如此清脆的高音，令我震撼無已。我很訝異一支木棒竟能發出如此美妙的聲音，彷彿那不是木頭，而是純金或純銀鑄成。」

「地下室、檔案室……不是任何人都有機會進去。能夠觸摸過去球員使用的球具，想像他們經歷的一切，遭遇的困難，你就能理解我們現在是多麼幸運。這種連結，以及能碰觸和感受那些球具，應該就是我多次回訪的主要原因。」

鈴木一朗是第一位入選名人堂的亞洲球員，不算出色的體格、又是來自外國的球員，他靠天賦和過人的毅力繳出成績，最終得以入選棒球最高殿堂獲各界肯定。(圖／聯合報系資料庫) 美聯社

最珍視球具的棒球選手

名人堂前總裁艾德爾森（Jeff Idelson）主持一朗的每一次造訪，在他擔任總裁長達二十六年期間，一朗與小瑞普肯是他心目中最珍視球具的兩名選手。一朗捐贈給名人堂二十多件文物，包括：

二○○四年打出單季第二六一、二六二支安打使用的球棒、打擊手套、護腕、釘鞋、太陽眼鏡、護肘

二○○六年世界棒球經典賽效力日本隊的打擊頭盔

二○○七年明星賽打出場內全壘打的球

二○○九年達成單季兩百安的水手客場球衣

二○一六年達成大聯盟生涯三千安的馬林魚球衣

兩人第一次接觸時，一朗還效力於日職歐力士藍浪隊，有件事讓他對艾德爾森頗感愧疚。當一朗超越「無鞋喬」的新人球季安打紀錄時，艾德爾森請他提供這支球棒，然而一朗寄來的卻是他在同年九月使用過的另一支球棒。

書名：《天才的人間力，鈴木一朗：51則超越野球的人生智慧》 作者：張尤金 出版社：奇光出版 出版日期：2025年02月05日 王文玲

後來一朗首次造訪名人堂，親眼見證名人堂對文物的精心保護後，他意識到自己當初應該捐贈那支打破「無鞋喬」紀錄的球棒。隔年春天，一朗向艾德爾森鄭重致歉，並承諾未來一定會盡力貢獻。

艾德爾森回憶說，他曾經在二○一五年造訪一朗位於邁阿密的家，與一朗夫婦共進晚餐。離開前，一朗突然衝上樓，拎了一雙釘鞋下來，這是他超越貝比魯斯生涯安打紀錄所穿的釘鞋，「把這個帶到古柏鎮吧！它們屬於那裡。」一朗說。

「在一朗的內心深處，他是一個文藝復興式的人物，對棒球比賽及其職業懷有熱愛。為了充分體會在美國打球的意義，他想盡可能融入這項運動的歷史。」艾德爾森說。

身為棒球比賽的歷史學家，一朗擁抱棒球歷史，著迷於球具與文物。如今，他將自己的文物交付給那些為後代講故事的人。

繼去現己：一朗野球人生的寫照

一九九五年，在「加油！神戶」的口號下，一朗率領歐力士勇奪太平洋聯盟冠軍，但在「日本一」系列賽敗給養樂多燕子隊。同年十一月，《Number Web》雜誌記者石田雄太前往歐力士位於宮古島的秋訓營採訪一朗。

石田遞上色紙，請一朗回顧這一年並寫下一句感言。只見一朗雙手抱胸沉思，低語呢喃：「唉唷！該寫什麼好？這種事我還真不擅長……。」

對於這種採訪中的隨興要求，一般選手往往隨意寫些字敷衍了事。然而一朗卻苦苦思索了十分鐘、二十分鐘、三十分鐘……，最後他提筆寫下四個漢字，「繼去現己」。接著他將色紙對著鏡頭的方向說道：「『繼去現己』，延續過去的自我，便會迎來全新的自己。」

「這到底是什麼樣的二十二歲年輕人？居然能創造出意境如此深邃的四字熟語。」石田心想。

直到二十三年後的引退記者會，石田才發現，一朗的野球人生不就是「繼去現己」的不斷延續嗎？

一朗在記者會上曾說過這段話：「人生不只踏實前行，有時甚至會倒退，而你只能堅信自己選擇的道路。這不一定是正確的作法，有時甚至誤信錯誤的選擇，但我相信，唯有透過這樣的迂迴前行，才能遇見真正的自我。」

石田的解讀如下：面對去年的自己、昨日的自己，以及現在的自己，必須始終如一地全力以赴。當這樣每天每天不斷積累，便會浮現全新的自我。

簡而言之，不斷超越自我，正是一朗野球人生「繼去現己」的最佳寫照。

結語

鈴木一朗會進入名人堂嗎？被問到這個問題時，他這麼回應：「我不回答假設性的問題，我無法確定將來會發生什麼事。但是我認為，由於我和名人堂的關係，以及曾經多次造訪，我對那裡有著極為特殊的情感，也許我的經驗會與那些從未造訪的人有所不同。」

的確，根據他多次造訪的經驗，他心裡一定很清楚，沒有比名人堂更適合他的地方了。

●本文摘選自讀書共和國／奇光出版出版之《天才的人間力，鈴木一朗：51＋5則超越野球的人生智慧【名人堂增訂特典版】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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