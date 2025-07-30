伴侶也需明算帳！自己的錢，跟家裡需要用的錢，不要搞混

「無論目前在人生什麼階段，都要記得不讓拖延症阻礙自己開始投資。」財經主持人詹璇依於本書中分享如何設定不同階段的理財目標，希望幫助讀者重整正確理財觀念、開始打造健全的財務獨立計畫，以不出錯的理財大原則，根據自身狀況調整儲蓄率、投資比例和必要開銷。

文／詹璇依

要打造個人財務穩健配置跟家庭財務網，不同帳戶的配置是關鍵，越重要的錢越要鎖起來；下面就分享我們家的四個不同用途的帳戶，以及如何和另一半好好談錢、好好用錢、好好經營彼此的未來生活。

伴侶間明算帳，是為了彼此生活得更舒服

我們家庭支出分配的大原則，是由先生負責「需要」的部分，例如必須的開銷（食、住），包含水電、瓦斯、房貸和周末聚餐等等，我則是負責「想要」的部分，也就是衣、行等等；家庭旅遊是由開心帳戶支出，因為有兩個小孩，那就兩人各自負責一個孩子的學費，簡單又乾脆。

上述帳戶的前提是，自己的錢跟家裡需要用的錢不要搞混，至於要不要跟另一半一起投資或是將收入並在一起計算，我的答案永遠都是「不用」，經濟獨立是作為成熟成年人的基本條件。

這邊想表達的並不是鼓吹大家藏私房錢，而是當你經濟獨立了之後，人格才會獨立。任何人都應該要有能力好好養活自己，好好照顧孩子，就彷彿自己是「單身」跟「單親」一樣，我認為有這樣的能力，才有條件去談對等的關係。

我想特別對女性讀者說說自己開始投資理財以來的感想。熱門影集《童話故事下集》在2025年初掀起很大的討論浪潮，不少未婚女性發現，一直以來都誤會結婚證書帶來的是安全感，但真正的安全感其實來自婚後的經濟獨立；女性經濟獨立，可以保護自己和重要的家人，加上經濟來源如果完全依賴家庭或另一半，生活將變得十分脆弱。在關係裡的經濟獨立，能提高妳的話語權跟選擇權，這也是我很強調經濟要自主的關鍵。

回到伴侶之間的經濟分配，雖然我強調要保有經濟獨立自主，但這跟共組家庭並不衝突，只要雙方事先約定好、討論過就行。謹記在這段關係裡，伴侶雙方就是合夥人、就是隊友，彼此的目標是共同的，也就是要這間公司（這個家）長期發展向上且穩定，各自都是公司股東，彼此要有責任感。

不需要討論的花費，以及共同承擔的花費

上述的四個帳戶，除了火箭帳戶是個人投資用之外，其他都是屬於家庭共同帳戶，也就是雖然經濟獨立，但共識就是各自在需要負責的範圍一起持家。像是玩樂帳戶，我們會一起討論國旅或是出國，疫情之後一家四口出國一趟就要15∼20萬，若改成國旅，則可以全家住飯店、一泊二食二十次，一年也不需要玩二十次那麼多，抓個八次，旅遊經費就降到8∼10萬，一樣是創造回憶，所需要的金額就不同。

書名：《翻轉月光焦慮的理財必修課》

作者：詹璇依

出版社：幸福文化

出版時間：2025年7月9日



用果園帳戶裡支出大型家電，指的是萬元以上的產品，像是電視和洗衣機這種大型家電我們會一起討論，但大部分是我決定之後從果園帳戶出錢；一般家電像是我曾經看到一個很美的奶茶色氣炸鍋，放在廚房看了好療癒，由於我有經濟能力，無需跟先生討論就自己買單了。先生則是想要一台火力強大的微波爐，那就由他自己買單。

我們家雖然平日晚上不開伙，但小孩上學的餐具或是在家吃早餐的話，一樣會有待洗的碗盤，洗碗原先是先生的工作，他就選擇由他個人買單一台洗碗機來替他該做的工作。這種平等且和諧的關係，不只是健康且舒服，更不會因為計較誰付出得多少而產生爭執。

在台灣的法律，夫妻婚後所有財產為「共同財產制」， 如果真的分道揚鑣，法律上給彼此的保障是剩餘財產分配權，雖然是權利，但我看過太多翻臉跟翻書一樣的案例，不願意給的要走上訴訟之路，耗時耗錢也耗心力。有一種方式是在婚前去約定個別財產制，也就是在婚姻關係中，夫妻之間經濟完全獨立，互不干涉，針對家庭要用的錢共同約束規則即可。

家中金錢支出是否公平分擔，並不是維繫和諧關係的唯一解方，希望各位在跟另一半溝通的同時，可以去理解在談論金錢跟經濟負擔分配的背後，如何看待彼此的付出，以及雙方對彼此的期待是否有達成共識，這才是最重要的。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《翻轉月光焦慮的理財必修課：投資，是存給自己的安全感。用ETF搭配科技基金，打造3年獲利100%、資產翻倍的安心財務計畫》。

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