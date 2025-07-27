投報率最高的投資方式，未必適合你！如何活用定期定額vs.定期不定額

文／詹璇依

有錢持續參與市場的基本功

定期定額聽起來老生常談，卻是不敗的致富方程式。但首先我想破除一些迷思，不少人聽到定期定額給我的第一個反應常常是「蛤？一個月3,000太少了吧！這樣存錢好慢喔⋯⋯」這句話就有兩個很大的誤區，首先，定期定額是一個方法，法律並無規定定額只能3,000啊！你可以月扣3萬，我也遇過每個月固定扣款30萬的；反之若資金不充裕，月扣1,000也不是不行。

書名：《翻轉月光焦慮的理財必修課》

作者：詹璇依

出版社：幸福文化

出版時間：2025年7月9日



第二個誤區是認為定期定額很慢，資金分批投入確實沒有像單筆投入那樣，資產累積比較有感，但卻忽視了單筆投入的風險也較大，如果投入之後遇到市況不好，資產減損的幅度也會比定期定額大出很多。事情都是一體兩面的，關鍵在於本金跟方法。

定期定額扣款3萬的人跟單筆投入10萬的人，兩個人的初始資產水平在四個月後就不相上下了，誰能走得長遠才是關鍵。單筆投入也許恰好搭上多頭起步，一開始成長幅度很快，但卻沒有資金再持續投入；反觀定期定額的人因為資金分配得宜，可以持續投入，並且還能在低點時加碼投資，最後定期定額累積的總報酬率跟本利和，都勝過單筆投資者。

千萬不要忽視定期定額積少成多的複利習慣，定期定額的目的是要走出微笑曲線，因此一定要堅持至少三年以上，傳統經濟學三年是一個多空循環，那如果你不是投資小白， 我更建議可以進一步採用「定期不定額」或是「單筆＋定期定額」這兩種定期定額的進階法。

定期不定額：降低成本的進階技巧

所謂定期不定額就是依照市場狀況、靈活調整每次投入的金額，當市場較低點時加碼投資，市場較高點時減少投入，目標是在相對低點買入更多單位數，進一步降低投資成本。現在各大基金平台的自動機制很方便，鉅亨的超底王、基富通的智動投，還有中租基金平台的靈活扣，設定好跌幅就會自動加碼扣款，是無法隨時看盤、忙碌上班族的福音。

那麼實際來說該如何執行？原先設定期扣款6,000元， 根據市場狀況，實際投入金額在3,000元至12,000元之間變化。以目前各基金平台的主要加碼機制有兩種狀態：

（1）根據基金帳面上的報酬率，可設定報酬率達正20%時，扣款金額減一半為3,000；反之出現報酬率負20%時，就可以加倍扣款，也就是扣到12,000。

（2）根據基金標的本身跟之前的淨值相比，更貼近市場的狀態。以鉅亨超底王為例，系統每日自動比對最新淨值與過去第10個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發使用者所設定的跌幅（%），就會啟動扣款，幅度從2%∼99%都可設定，扣款日期也不限，唯一需要擔心的就是銀彈不夠吧（XD）！

定期不定額的優點在於，可以在低點買入較多單位，提高獲利機會，並且避免市場過熱時過度投入資金；但缺點就是資金控管要相當謹慎，且需要設定合理的買入條件，執行上較為複雜。

如果覺得設定平台機制太複雜了，就把定期不定額理解成「金字塔買法」，也就是當標的市場價格下跌10%，就加碼10%；下跌15%，就加碼15%，反之上漲就減碼，以此類推。當市場下跌時，利用這個方式來設定逢低加碼的資金分配。

如果有閒錢，可以嘗試單筆投入再定期定額

我們再來看「單筆＋定期定額」，這個原理就是字面上的意思：一開始投入一筆較大的金額（單筆投資），確保資金迅速進入市場參與成長，之後再用定期定額方式持續投資，平均成本、分散風險。

一開始先投入一筆較大的資金，例如10 萬元，之後維持每個月定期定額3,000。先讓較高額的單筆投資可以立即參與市場成長，而不是等市場漲上去才慢慢累積部位；而後面持續定期定額則可以幫助分散風險，分散進場成本，避免一次性買入剛好遇到高點，除了降低短期市場波動影響，也能確保自己一直留在場上。

「單筆＋定期定額」的優點是當市場長期向上時，報酬率通常比單純的定期定額高，而一開始的單筆投入能讓資金更快發揮效益，不浪費市場成長機會；不過這同時也是缺點，若剛好單筆投入後市場下跌，短期內可能會有較大浮動虧損。也因此，這個方法比較適合有一筆閒置資金的投資人，對於資金有限的則較難執行。

獲利高手因應三種市場的定期定額策略

根據歷史數據回測，兩種定期定額進階版的方式比起單純定期定額來說，更有機會獲得較好的年化報酬率，尤其是單筆＋定期定額，很適合長期向上的市場（例如美股跟台股），因為早期投入較多資金，市場上漲時能獲得較高的長期報酬；定期不定額則適合波動較大、較震盪的市場，透過策略性加碼在低點買進，可以進一步提高報酬率。

投報率最高的方式，未必適合自己！

那麼該如何選擇適合自己的策略呢？如果想要最省心的方法，定期定額很適合你，儘管沒有時間看盤，長期下來仍然能獲得穩健報酬；如果希望提高報酬率，也有時間關注市場，了解總體經濟變化趨勢，那就是採取定期不定額，像是2025年就很適合這樣的策略，適度的運用市場波動來強化資金效率，關鍵是要有足夠的財商知識，設定足夠好用的買入規則；最後，如果手邊剛好有一筆資金，想讓報酬最大化， 單筆＋定期定額絕對是最好的方式，尤其適合純市值型的大盤ETF (如 S&P 500、加權指數）長期投資市場，單筆投資提高進場資金的效率，再透過定期定額攤平成本。

那如果不確定自己的風險屬性，可以參考上頁表格中根據當下景氣位階跟總體經濟狀態來決定投資策略的建議。選擇適合自己的方式，並且根據市場變化靈活調整，才是最聰明的投資人！

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《翻轉月光焦慮的理財必修課：投資，是存給自己的安全感。用ETF搭配科技基金，打造3年獲利100%、資產翻倍的安心財務計畫》。

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