琅讀金句／人生是九九．九％日常與○．一％陌生瞬間組成。季節更迭、歸途風景，那些平凡，才最珍貴。

如果夢境是人生休息時分的禮物，為什麼有些人不再入夢？

現象級暢銷小說、百萬讀者認證的療癒故事──

在夢裡與歲月壓縮的時光重逢之前，到底要跨過多少內心的糾結？不再入夢的客人深埋心底的祕密，答案就在夢境日記裡。

書名：《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》 作者：李美芮（이미예） 出版社：寂寞／圓神出版 出版時間：2022年4月1日

【編輯推薦】

《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》以豐富絢麗又溫暖的想像，帶來一系列精采又熨燙人心的故事，書頁中更藏著夢境幸福密語：

為了忠於現在的幸福，請好好活在當下；

為了尚未相遇的幸福，就努力展望未來；

為了領悟過去的幸福，務必細細回味過往。

如果夢境是一種療癒的語言，那《歡迎光臨夢境百貨2》就是溫柔的翻譯者。一家為人們修補夢境的百貨店，每一場遺忘的夢、每一段無聲的渴望，都能在這裡被看見與安放。讀這本書，就像漫步進心靈深處的奇幻角落，提醒我們：即使不再做夢，也值得被好好擁抱與理解。

●本文摘選自寂寞／圓神出版之《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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