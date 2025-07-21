琅讀金句／人生是九九．九％日常與○．一％陌生瞬間組成。季節更迭、歸途風景，那些平凡，才最珍貴。
【琅讀金句】
人生是由九九．九％的日常與○．一％的陌生瞬間組成。那九九．九％的日常太珍貴了，即便毫無其他令人期待的事情，也沒必要感到傷心。季節的更迭、外出返家的路上、天天吃的飯和天天看到的人，全都彌足珍貴。
如果夢境是人生休息時分的禮物，為什麼有些人不再入夢？
在夢裡與歲月壓縮的時光重逢之前，到底要跨過多少內心的糾結？不再入夢的客人深埋心底的祕密，答案就在夢境日記裡。
【編輯推薦】
《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》以豐富絢麗又溫暖的想像，帶來一系列精采又熨燙人心的故事，書頁中更藏著夢境幸福密語：
為了忠於現在的幸福，請好好活在當下；
為了尚未相遇的幸福，就努力展望未來；
為了領悟過去的幸福，務必細細回味過往。
如果夢境是一種療癒的語言，那《歡迎光臨夢境百貨2》就是溫柔的翻譯者。一家為人們修補夢境的百貨店，每一場遺忘的夢、每一段無聲的渴望，都能在這裡被看見與安放。讀這本書，就像漫步進心靈深處的奇幻角落，提醒我們：即使不再做夢，也值得被好好擁抱與理解。
●本文摘選自寂寞／圓神出版之《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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