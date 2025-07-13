收入有限、支出無限，租屋小資、三明治族群如何儲蓄理財？

文／詹璇依

我常遇到讀者跟遠方朋友的問題是，都知道存錢很重要，但卻被迫面臨「收入有限、支出無限」的窘境，尤其是租屋的小資族與跟肩負家庭責任的三明治族群，也就是上有老、下有小，必需同時照顧父母與子女，財務壓力更是不容忽視。

房租、生活費、家庭開銷等種種支出，讓許多人覺得存錢遙不可及。然而，即使收入不高、開銷繁多，只要掌握正確的理財觀念與儲蓄技巧，還是可以逐步累積財富，讓未來的財務狀況更加穩健，幫助你在現有條件下存下更多錢，並提升財務安全感。

採用適合自己的理財比例

無論是租屋的小資族，還是肩負家庭責任的三明治族，第一步就是要弄清楚收入與支出的比例。許多人每個月領到薪水後，只注意大筆開銷（如房租、貸款、學費），但魔鬼藏在細節裡，當我們認真檢視小額花費（例如一天一杯咖啡費用、外賣及不需要的訂閱服務），就會發現錢都在不知不覺中流失，而這些費用都是可以轉去投資帳戶讓錢增值的。

之前提到理財「433原則」（40%必要開支、30%娛樂和個人享受、30%儲蓄或投資），但我認為對租屋小資與三明治族來說，這個比例可能需要調整。

硬要遵守433原則，很快就會遇到瓶頸

書名：《翻轉月光焦慮的理財必修課》 作者：詹璇依 出版社：幸福文化／讀書共和國 出版時間：2025年7月9日

以房租費用15,000元計算，若是收入3萬元的小資族，等於說薪水的一半都用在必要開支，若又剛好有學貸要負擔，真的很難把錢留下；以有自住房的三明治族來舉例，用青壯年收入平均5萬5千元試算，每個月的房貸負擔2萬5千元，加上小孩的學費一個月約7,000元（以準公共化幼稚園為例），還有水電費約2,000元，必要支出早就超過一半，若還要按照433原則拿出月薪三成的16,500元用於投資─以上加總的花費已經達到50,500元，還沒有算到任何小孩周末的娛樂支出甚或是給長輩的孝親費，真的是收入有限支出無限。

因此在參考433理財原則時，建議從設定存錢的優先順序開始，關鍵在於一定要先留下「緊急預備金」（至少3∼6個月生活費）。以三明治族來說要先存下來30萬左右，這筆錢不用於投資，就是放在儲蓄帳戶，再來一定得開始長期投資，無法做到三成，就至少以一成為目標。如果月收入為5萬5千元，就以每個月投入5,500元為目標，甚至努力一點湊整數到6,000元，可以分別扣台股基金3,000以及美

國科技基金3,000元；或是全部都放指數型ETF，都是可行的方式。

租屋小資族，優先選擇交通方便的合租公寓

對於租屋族來說房租是最大支出，如何省錢？房租往往占收入的30∼40%，如果能有效降低房租，就能提高儲蓄率。我自己十八歲就上來台北念大學，大三之後一直到結婚前都是在外租房，很能理解租屋族的心聲和難處。

比起獨立套房，可以優先選擇合租、可煮的整層公寓，不但有室友能分擔租金與水電，減少開銷，也可以自己開伙、進一步減少外食跟外送費用。此外，交通也是很大的開銷，雖然市中心往往較貴，但住在上班地點的附近可以省下非常多的通勤時間，建議選擇離捷運站10∼15分鐘的區域並且步行上班，賺健康也賺時間。

我還建議可以跟房東談判租金或續租優惠：一次付半年或一年租金，可能會獲得折扣，如果能有效將房租控制在收入的25%以下，就能留下更多錢用於儲蓄跟投資。

三明治族要和手足分攤扶養責任

三明治族同時要照顧父母與子女，財務壓力大，若沒有良好的計畫，很容易陷入「月光族」的困境。關於扶養父母的責任，建議可以跟家人協商分擔，若有手足，大家一起共同分攤父母的醫療與生活費，而非由單一個人負擔；再來很關鍵的一環是購買適合的保險，確保自己與家人有足夠保障，做到風險轉移，避免突發狀況影響家庭財務穩定；關於保險，在後面章節有更詳細的討論。

至於子女教育基金的部分，就是用善用時間複利跟孩子每年的壓歲錢，利用定期定額投資，累積長期教育資金。根據研究統計指出，從開始懷孕到孩子大學畢業的生活費和補習費等開銷，少說要500萬。針對子女教育金最需要花錢的階段是嬰幼兒時期跟高等教育階段，再透過自動儲蓄，不讓自己有機會「忘記存錢」，請永遠記得，賺到的不是你的錢，留下的才是。

●本文摘選自幸福文化出版之《翻轉月光焦慮的理財必修課：投資，是存給自己的安全感。用ETF搭配科技基金，打造3年獲利100%、資產翻倍的安心財務計畫》。

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