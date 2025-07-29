真正適合你的工作，會讓你情緒穩定，持續成長。認識自己與職涯之間的心理關係，能幫助我們理解行為和選則背後的心理動機，更深刻地意識到自己適合哪一種生活模式，也更能了解什麼對自己更有價值。《有問題的不是你，而是你的工作》這本書將幫助你釐清什麼是真正適合你的工作，你為什麼想轉職，以及你如何踏出最好的下一步。

文／泰莎．韋斯特

找到你熱愛的工作

盡量以最符合公司需求的方式展現技能

「漸行漸遠」這類人具備豐富工作經驗，而這帶來多樣化的技能組合。他們也知道，若能盡可能發揮這些技能，會帶來什麼好處：既提升表現，又能帶動身邊同事的表現。這都是好事。你知道自己的長處，也知道自己的追求時，就能輕鬆為工作量身打造履歷和求職信。

多數我曾交流過的招募人員都強調，無論是為團隊或直接為公司，展現自己對達成重大目標有何貢獻十分重要。我的建議是，在履歷中可以突顯這些重要成就，但請運用智慧來包裝。許多招募人員告訴我，經驗豐富的求職者所犯下的錯誤之一，就是過度包裝自身貢獻。

什麼是過度包裝呢？ 以下是招募人員告訴我的一些較常見的例子。

第一，展現的成果是真的，但過度包裝了自身的貢獻。舉例來說，想像你在履歷上寫道：「我的團隊為公司提升了百分之五十六的顧客獲取率。」如果你所在的團隊確實有所貢獻，但你只參與了兩週，這就是過度包裝，可能會導致招募經理高估你在顧客獲取這方面的知識。

第二，展現的經驗是真的，但範圍比履歷描述的要小的多。這個例子常常發生在我們使用「專家」等術語時，這些術語的隱含意思，即我們不具備的專業知識。這種說法並非不誠實，但你可能不具備隱含的專業水準。若想知道自己是否真的可以稱得上「專家」，有個方法是問問題。在第二階段時問問你的人脈：「我有從事X的經驗。如果申請貴公司的工作，在履歷上稱自己為專家是否合理？」對於誰可以自稱專家有一定的規範，而要了解這些規範的唯一方法就是到處詢問。

為了避免過度包裝，伊森．毛奧建議在面試中強調專業知識的邊界。他認為可以使用這樣的陳述：「這是我已經完成的工作。但事實上……」，接著說明你需要改進的地方或希望接受的培訓。提到需改進之處是沒問題的，而且如伊森等的大部分面試官會期待聽到這些內容。許多人認為，避談自己的弱點反而是一個警訊。

如果不確定如何在面試中包裝技能來吸引招募人員的注意，可以查看「身分危機」一章，其中深入探討了如何正確使用行內術語和關鍵字來描述技能。

確保面試過程中能充分評估你的技能

在面試過程中，很難找到能觀察你實際工作技能的面試官。「漸行漸遠」這類人已了解自己想在下份工作中展現哪些技能，因此對他們來說，確定面試中能充分評估這些技能，是找到適合工作的關鍵。

多數面試官會詢問你有何技能，但很少會以實際觀察來確認這些技能是否能運用於工作。如果公司最終錄取你，是因為他們要你在一百秒內調整一百行代碼，並也在面試中要你這麼做，那麼你可以放心，你未來的工作將會符合期望。面試過程中評估你的技能越多，你就越不可能分配到不適合的工作。

某些情況下，你可能會急於離開目前工作，因此在面試過程中，聽到「你很適合我們的企業文化！」這樣的模糊話術時，可能會覺得十分開心。但若你在面試過程中覺得這些說詞很表面，請克制衝動，不要立即接受工作邀約，而是要求對方正式評估你的技能。記住，你希望獲得的工作不應該讓你很想離開。

該如何做到？ 梅根．柯納特提出了兩個步驟。首先提出問題：「你認為公司中的哪個職缺適合我？」面試你的員工應該了解公司結構。若有明確定義的角色，而公司知道該角色所需的技能，你再次迷失的可能性就會降低。若公司無法描述你在公司中的角色，或者無法解釋你如何和其他角色互動，那麼請保持謹慎。

其次，問這個問題：「在面試過程中，你們會如何評估我的技能？」有時你獲得不適合自己的工作，是因為你的面試官喜歡你的個性。如果你是有魅力的人，那麼恭喜你，對你而言，面試可能比其他人更容易。但如果面試中沒有評估你需要的技能，長期來看對你不利。梅根通常會讓求職者進行案例研究：「這是個一點五小時的面試，討論處理問題的方式。他們不會真的解決問題，但我們希望能看到求職者如何處理問題。通常面試官會在某個階段嘗試提供回饋，藉此了解求職者對於回饋的態度。」在梅根工作的地方，良好處理回饋是人們需要具備的技能，因此他們在面試中對此進行評估。

對於某些工作而言，唯一能真正評估求職者能力的方式，就是設計一個完全符合未來工作內容的面試場景。有位我曾採訪過的徵才專家丹．海思曼（Dan Heasman），多年來投身於設計出一場完美的「能力取樣」面試。他喜歡讓求職者和徵才委員會沉浸於能忠實呈現工作場景的體驗中。就如同求職者要求面試地點設在辦公室一樣，這個目標也是讓你了解實際工作的一天會如何度過。你有自己的必要清單，徵才者自然也有；而「體驗式的面試」可以讓這兩份清單內容一致。

學會講述精彩但真實的個人故事

書名：《有問題的不是你，而是你的工作：看見5個轉職訊號，4步驟終結內耗，拿回人生選擇權》 作者：泰莎．韋斯特 出版社：高寶書版 出版時間：2025年6月25日

面試前，多數人都會花費許多時間準備，希望留下深刻印象。至少在美國，這些時間通常會花在設計要講述的故事。多數工作不會要求你具備麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）等級的說故事能力，但面試官仍會受到寓意深遠的出色故事吸引。這大多源於十分熱門的STAR 原則：敘事者描述情境（Situation）、執行的任務（Task）、為解決狀況採取的行動（Action）與結果（Result）。在我對招募人員的某次調查中，有百分之四十二的受訪者表示曾在面試中採用STAR 原則。

許多招募人員也曾告訴求職者，如果不改善敘事技巧，就無法找到工作（他們大多時候是對的）。這給人相當大的壓力，以至於沒有好的敘事素材時，人們就會開始杜撰。

「很多人會誇大其詞，」梅根告訴我。有時，這些謊言是隨意的。她記得有一位候選人編造了一個關於她在大學畢業時走上舞台的故事，但在追問細節時，發現她從未上台過。另一位候選人則為了她的故事假裝喜歡歌劇，但其實她討厭歌劇。一旦這些謊言被揭穿，這些候選人便不再被考慮。

作為一名「漂流者」職業人員，你有很多經驗可以借鑑。關鍵在於以一種不削弱你過去僱主的方式來框架這些經驗。在第一階段，我們回顧了工作中變化的哪些方面導致了你在工作中的疏離感。我還幫助你反思了你自身的變化。從這些主題中提煉出一個關於你自己所學到的教訓的故事。如果你不確定你的故事是否恰到好處，可以在第二階段請教你的人脈中的招聘者。許多人願意提供反饋—他們希望你成功，就像你希望自己成功一樣。

●本文摘選自高寶書版出版之《有問題的不是你，而是你的工作：看見5個轉職訊號，4步驟終結內耗，拿回人生選擇權》。

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