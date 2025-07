如果能落實性別平等，男女能力表現差異就會大有不同

●本文摘自時報出版之《朋友與敵人:哥倫比亞大學╳華頓商學院聯手,教你掌握合作與競爭之間的張力,當更好的盟友與更令人敬畏的對手(暢銷新裝版)》。👉 前往琅琅書店購買電子書,立即閱讀!

文/亞當.賈林斯基、莫里斯.史威瑟

男性不來自火星,女性也不來自金星

哈佛大學校長賴瑞.薩默斯(Larry Summers)在2005年引發軒然大波,他被問到為什麼頂尖大學的工程與理組科系女性人數那麼少時,他回答原因是「高階天資不同」。理科的性別不平衡不是出於社會化與各式歧視的問題,而是出於能力不一樣,簡言之,薩默斯推測男性擁有能在理科表現傑出的能力,女性沒有。

「從生物的角度來看,不同性別之間能力有差異」,薩默斯不是第一個提出這種看法的人,好幾個世紀以來,這種論點以無數面貌出現過無數次。最常見、一般人最常聽到的性別概念,大概可以從約翰.葛瑞(John Gray)極度暢銷的《男人來自火星,女人來自金星》(Men are From Mars, Women are from Venus)看出來:男性與女性基本上是不同種族的人類。

書名:《朋友與敵人》 作者:亞當.賈林斯基、莫里斯.史威瑟 出版社:時報出版 出版日期:2023年12月8日

這種性別說法有誤。

我們並不是要提出性別之間不存在生物差異,只是想指出三件事。第一,性別差異遠不如想像中簡單。性別之間的差異並非非黑即白,男性會怎樣,女性會怎樣,中間存在灰色地帶。羅徹斯特大學的哈利.里斯(Harry Reis)研究一萬三千名受試者數據後,發現男性與女性「同」多過「異」。

第二,在美國與世界上大部分的地方,男性與女性之間有一個明顯差異:兩者在社會上擁有的權力。這個世界雖然在促進性別平等上有很大的進展,男性與女性立足點依舊不同。因此,要了解性別差異的話,我們得了解權力差異,而且男性幾乎在每一個現代文化都擁有比女性多很多的權力。

權力差異帶來我們要探討的第三件事:女性行為深受性別刻板印象影響。性別刻板印象深植於人心,要了解男性與女性的行為差異,首先得了解男性與女性被「期待」展現哪些行為。

前述三個議題究竟是什麼意思?讓我們先從一些數字看起。2013年時,美國男性如果賺1美元,女性只能賺到77美分。如果看企業高層,情況更是令人沮喪。2012年時,財星五百大企業的執行長,僅4.2%為女性,女性董事也僅占17%。不只是已經存在的企業如此,女性就連想創業都比較難。哈佛大學的艾莉森.伍德.布魯克斯(Alison Wood Brooks)研究三場爭取投資者競賽的九十份創業簡報,她發現,就算簡報內容相同,68%的投資人贊助男性創業者,僅32%的人贊助女性。

各位可以和哈佛校長薩默斯一樣,用性別差異造成能力差異解釋相關現象,男性或許是因為數學和自然科學比女性強,才得到薪水較為理想的工作。事實上,如果看標準測驗分數,男生的數學的確比女生好,以美國來說,自1994年以來,男生的學力測驗(SAT)分數每一年都比女生高33分至36分。乍看之下,薩默斯是對的,「天資不同」可以解釋為什麼女性在數學與理科方面,表現經常不如男性。

然而如果要真正了解到底是怎麼一回事,我們得深入挖掘。埃諾迪研究院的路易吉.圭索(Luigi Guiso)研究男女數學差距是否正如薩默斯所言,源自生理差異,而不是因為男女不平權。他深入研究數據,蒐集2003年國際學生能力評量計畫(PISA)的數據,取得四十個國家、二十五萬名十五歲學生的分數。如果看著整體數據,的確會看到常見的性別差異。

但是,圭索深入研究後,發現各國的性別差距大不同。他試圖找出哪些因素可以解釋差距最大與最小的國家,結果發現,差距與每一個國家的性別平等程度密切相關(評量指標包括「政治賦權指數」與「勞動市場女性指數」)。性別最平等的國家,男女之間的數學表現沒有差異,在性別平等程度最高的冰島,女性的數學分數甚至勝過男性。

換句話說,女性只有在女性為弱勢的社會,才展現出比男性差的數學能力。但為什麼會這樣?

我們可以進一步延伸圭索的研究。如果說權力讓男性在數學方面占優勢,能否光靠操弄權力感,改善女性的數學能力?沒錯,西北大學的瓊.曹(Joan Chiao)所做的研究發現,光是讓女性回想握有權力的經驗,就能改善數學測驗分數。前文提過,感受到權力,可以減壓,還能增進自信心與專注力。權力可以降低女性在考數學時感受到的焦慮,拿出最佳表現。

相關數據告訴我們,性別帶來的表現差異並非必然。表現差異通常反映出權力差異,而不是能力差異。

每個文化的性別平等程度,不僅影響數學分數好不好。以全球最熱門的足球運動為例,1993年起,國際足球總會(FIFA)每一年都會依據表現替會員國排名。我們與歐洲工商管理學院的史瓦伯一起研究,發現性別平等程度可以預測女子FIFA排名,就連控制人口數與人均GDP等因素後也一樣。一個國家的女性越有權力、越有出頭機會,那個國家的女子足球隊將擁有競爭優勢。

如果說不論是數學或運動,權力差異會影響性別之間的能力差異,權力是否也會影響其他兩件大家公認男女有別的事:權力是否造成某個性別的人比較懂得談判,也比較會偷吃?

