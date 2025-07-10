如果能落實性別平等，男女能力表現差異就會大有不同

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文／亞當．賈林斯基、莫里斯．史威瑟

男性不來自火星，女性也不來自金星

哈佛大學校長賴瑞．薩默斯（Larry Summers）在2005年引發軒然大波，他被問到為什麼頂尖大學的工程與理組科系女性人數那麼少時，他回答原因是「高階天資不同」。理科的性別不平衡不是出於社會化與各式歧視的問題，而是出於能力不一樣，簡言之，薩默斯推測男性擁有能在理科表現傑出的能力，女性沒有。

「從生物的角度來看，不同性別之間能力有差異」，薩默斯不是第一個提出這種看法的人，好幾個世紀以來，這種論點以無數面貌出現過無數次。最常見、一般人最常聽到的性別概念，大概可以從約翰．葛瑞（John Gray）極度暢銷的《男人來自火星，女人來自金星》（Men are From Mars, Women are from Venus）看出來：男性與女性基本上是不同種族的人類。

書名：《朋友與敵人》 作者：亞當．賈林斯基、莫里斯．史威瑟 出版社：時報出版 出版日期：2023年12月8日

這種性別說法有誤。

我們並不是要提出性別之間不存在生物差異，只是想指出三件事。第一，性別差異遠不如想像中簡單。性別之間的差異並非非黑即白，男性會怎樣，女性會怎樣，中間存在灰色地帶。羅徹斯特大學的哈利．里斯（Harry Reis）研究一萬三千名受試者數據後，發現男性與女性「同」多過「異」。

第二，在美國與世界上大部分的地方，男性與女性之間有一個明顯差異：兩者在社會上擁有的權力。這個世界雖然在促進性別平等上有很大的進展，男性與女性立足點依舊不同。因此，要了解性別差異的話，我們得了解權力差異，而且男性幾乎在每一個現代文化都擁有比女性多很多的權力。

權力差異帶來我們要探討的第三件事：女性行為深受性別刻板印象影響。性別刻板印象深植於人心，要了解男性與女性的行為差異，首先得了解男性與女性被「期待」展現哪些行為。

前述三個議題究竟是什麼意思？讓我們先從一些數字看起。2013年時，美國男性如果賺1美元，女性只能賺到77美分。如果看企業高層，情況更是令人沮喪。2012年時，財星五百大企業的執行長，僅4.2％為女性，女性董事也僅占17％。不只是已經存在的企業如此，女性就連想創業都比較難。哈佛大學的艾莉森．伍德．布魯克斯（Alison Wood Brooks）研究三場爭取投資者競賽的九十份創業簡報，她發現，就算簡報內容相同，68％的投資人贊助男性創業者，僅32％的人贊助女性。

各位可以和哈佛校長薩默斯一樣，用性別差異造成能力差異解釋相關現象，男性或許是因為數學和自然科學比女性強，才得到薪水較為理想的工作。事實上，如果看標準測驗分數，男生的數學的確比女生好，以美國來說，自1994年以來，男生的學力測驗（SAT）分數每一年都比女生高33分至36分。乍看之下，薩默斯是對的，「天資不同」可以解釋為什麼女性在數學與理科方面，表現經常不如男性。

然而如果要真正了解到底是怎麼一回事，我們得深入挖掘。埃諾迪研究院的路易吉．圭索（Luigi Guiso）研究男女數學差距是否正如薩默斯所言，源自生理差異，而不是因為男女不平權。他深入研究數據，蒐集2003年國際學生能力評量計畫（PISA）的數據，取得四十個國家、二十五萬名十五歲學生的分數。如果看著整體數據，的確會看到常見的性別差異。

但是，圭索深入研究後，發現各國的性別差距大不同。他試圖找出哪些因素可以解釋差距最大與最小的國家，結果發現，差距與每一個國家的性別平等程度密切相關（評量指標包括「政治賦權指數」與「勞動市場女性指數」）。性別最平等的國家，男女之間的數學表現沒有差異，在性別平等程度最高的冰島，女性的數學分數甚至勝過男性。

換句話說，女性只有在女性為弱勢的社會，才展現出比男性差的數學能力。但為什麼會這樣？

我們可以進一步延伸圭索的研究。如果說權力讓男性在數學方面占優勢，能否光靠操弄權力感，改善女性的數學能力？沒錯，西北大學的瓊．曹（Joan Chiao）所做的研究發現，光是讓女性回想握有權力的經驗，就能改善數學測驗分數。前文提過，感受到權力，可以減壓，還能增進自信心與專注力。權力可以降低女性在考數學時感受到的焦慮，拿出最佳表現。

相關數據告訴我們，性別帶來的表現差異並非必然。表現差異通常反映出權力差異，而不是能力差異。

每個文化的性別平等程度，不僅影響數學分數好不好。以全球最熱門的足球運動為例，1993年起，國際足球總會（FIFA）每一年都會依據表現替會員國排名。我們與歐洲工商管理學院的史瓦伯一起研究，發現性別平等程度可以預測女子FIFA排名，就連控制人口數與人均GDP等因素後也一樣。一個國家的女性越有權力、越有出頭機會，那個國家的女子足球隊將擁有競爭優勢。

如果說不論是數學或運動，權力差異會影響性別之間的能力差異，權力是否也會影響其他兩件大家公認男女有別的事：權力是否造成某個性別的人比較懂得談判，也比較會偷吃？

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