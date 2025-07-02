雙寶娘／母職，是一場漫長又孤獨的馬拉松─雨路《用力奔跑的媽媽》

從晨跑三圈到鐵人三項，她重新呼吸自由、修補破碎的心，面對父親癱瘓、自身罹癌、女兒重鬱、兒子驟變，雨路一步步跨了過來。一次次奔跑中，各種傷痕也悄悄縫合，更重要的是，她接納了自身不完美卻無比真實的模樣。這是一位母親的真誠剖白，獻給每一位曾在愛裡跌倒、仍願意繼續愛下去的你。

文／雙寶娘（譚惋瑩，親子教養作家）

陪孩子準備會考那陣子，我處在高壓狀態：每天叫孩子起床上學、陪伴孩子準備會考資料、安撫他們的考前焦慮，同時還要維持自己的工作節奏。那是一段疲憊如影隨形的日子，白天咬牙堅持，夜晚卻常被失眠與焦慮綁架。

在那樣的狀態下，我幾乎無法閱讀，尤其排斥任何與母職相關的書籍。那些文字彷彿會掀開自己尚未處理的情緒洪流，讓我無法喘息。

就在那時，我收到出版社的書評邀約，看到《用力奔跑的媽媽：跑過愛與傷痛，找回自己的光》這書名，像一道光劃開我疲憊的縫隙。我心想，或許，閱讀這本書，會是我另一種形式的喘息。於是，我小心翼翼地翻開書頁，想知道，雨路這位也曾在母職馬拉松中踉蹌奔跑的母親，如何一步步走過那段沒有終點線的賽道。

第一滴汗：在崩潰邊緣起跑

有一天，與女兒大吵一架後，家裡的情緒高壓到快要炸裂，雨路做出了一個改變人生的決定：不顧一切，往外跑出去。她衝出家門時，沒有帶手機，沒有設定目的地，只有滿腔翻湧的悲憤與無處安放的自責。

她一路跑，最初只是為了逃離眼前的混亂，彷彿只有不斷移動，才能擺脫胸口翻湧的情緒。當喘息與汗水逐漸沖淡腦海裡的雜念，她驚覺，跑道成了唯一屬於自己的喘息空間。

這場奔跑，意外成為她與自己重新連結的開始。她從三公里、五公里、漸漸到十公里，接著是馬拉松，又接觸到鐵人三項。書中細膩描寫她如何靠著一公里又一公里的步伐，逐步鬆開長年緊繃的心弦，也體會到世上還有一個願意百分百配合的自己。

雨路於台東鐵花村參加226超級鐵人三項。（提供／雨路）

最陡的上坡路：當孩子築起高牆

奔跑所帶來的影響，不僅是身體與情緒的轉化，更逐漸滲透進她與家人的關係當中。特別是與兒子的關係，那個從貼心、黏人，到忽然封閉沉默的男孩。

雨路說，她有兩個兒子。一個是十六歲以前，會關心媽媽情緒、總在乎媽媽感受的孩子；另一個，是十六歲以後，不再與她說話，雖然成績優秀，卻像築起一堵高牆，把她隔在生活之外。這樣的變化讓她反覆自問：「我做錯了什麼？為什麼他這麼討厭我？」

陪著兒子接受心理諮商與心理衡鑑，她也開始看見，自己對母親角色的高度理想化，在不知不覺中，她用愛包裹了過多的期待與控制，反而落入偏執。而且，就在這段關係最僵持不下的時期，她才被診斷出乳癌一期不久，正在持續治療中。

那場病，像一記警鐘，讓她突然從孩子的世界抽身，意識到「我也需要被照顧」的那個自己。從那時起，奔跑變得不只是運動，而是一種精神上的轉向。她不再執著於孩子對她的回應，而是練習把注意力收回自己身上。

這份轉變，也慢慢感染了兒子。在一次童軍典禮上，雨路坐在台下，原本以為兒子依舊會與她保持距離，沒想到兒子在全場注目下開口說：「這個成就，我想獻給我的爸爸媽媽。」那一瞬間，她如釋重負，心頭開出歡欣的花朵。她明白了，孩子不會變成父母想要的樣子，但他會努力做到自己想要成為的樣子。

最後一哩路：為自己的快樂出發

書名：《用力奔跑的媽媽：跑過愛與傷痛，找回自己的光》

作者：雨路

出版社：木馬文化／讀書共和國

出版日期：2025年6月25日



合上書頁，我心裡五味雜陳。這不僅是一本關於跑步的書，更是一場關於「母親如何作為自己存在」的提醒。一路讀來，我彷彿陪著雨路踏上了一場尋回自我的長征，途中有疲憊、有淚水，也有終於放下的輕盈。 這些年，我何嘗不是和雨路一樣？拚命追趕的「完美母親」形象，如今回想，不過是社會賦予的沉重包袱。

當我們開始為自己努力，不再將全部價值寄託於母親角色時，反而為親子關係騰出了呼吸的空間。孩子需要的，從來不是一個毫無瑕疵的母親，而是一個真實的、有血有肉的人，會疲憊，會脆弱，但也會為了自己的熱愛閃閃發亮。

行筆至此，我望向書桌前貼著的會考最後的兩個日程：填志願與放榜。突然覺得，或許我該像雨路一樣，給自己一個短暫的出走。不是逃離，而是為了回來時，能帶著更從容的步伐，與孩子並肩前行。畢竟這條漫長的母職路上，我們都該記得，當母親學會為自己呼吸時，孩子才能學會如何飛翔。

● 本文由木馬文化／讀書共和國授權於聯合新聞網‧琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。

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