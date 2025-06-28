兒子最難教？你的男孩需要明確的指令，幫助他走在對的方向

男孩從來不是問題製造者

經常有家長問我：「教兒子真的和女兒不一樣嗎？」答案是肯定的。

書名：《男孩需要明確的指令》 作者：萊因哈德．溫特 出版社：大是文化 出版時間：2025年5月27日

有女兒的家長都知道，特別在進入青春期時，明確的要求或引導很重要。只不過，對女孩來說，指令的有效期間通常比較長，而且對女兒的限制和保護往往也比較多。因此，養育女孩，多數時候給予照顧即可。但對男生來說，光是照顧好遠遠不夠，他們格外需要父母明確的指令來引導。

如果你已經感受到教養兒子的路上遍布荊棘、充滿挑戰，確保自己和兒子走對方向就更加重要了。

為了避免讀者誤解，我想解釋一下，這本書的思想並非獨裁或專制的教育理念。我們強調的是領導力的積極面，讓雙方關係更明確且清晰。我們談的是感同身受、用愛關注你的孩子，認同他、信任他並給予雙方責任；而非紀律、壓力、訓練、強迫、征服、壓制或行使權力，更不是在理想化早已過時的教育模式。

除此之外，明確指令並不一定要伴隨過高的要求。下達明確指令的同時，與孩子保持緊密的關係也很重要。因此，父母應關注孩子能否與其他家人處好關係。

與男孩建立良好的關係，需要冷靜、安靜、專注與從容的氛圍，成年人如何面對周遭的壓力，孩子同樣也會從我們身上學習。據最新研究，當今社會對男人的期待仍然非常傳統。舉例來說，一個真正的男人一定要有夠強大的心理素質，從容的面對外界質疑，絕不能表現軟弱，更不應該表露出恐懼、羞恥等情緒。

男孩們可能會覺得這是無稽之談，但他們仍然必須承受壓力與矛盾，對於兒童和青少年期的男孩來說，這其實並不簡單。不僅如此，近幾年男孩的世界再次發生了變化，而且這種改變還在持續。

尤其是人們越來越關注身體意象，會給男孩帶來壓力並有可能激怒父母。然而，當孩子過度追求時下最流行的身形、身材或體態時，父母就必須秉持明確的態度。

媒體的使用日新月異，當新遊戲問世或手機效能更高時，全家人的情緒也隨之起伏。社交媒體正在改變年輕一代的人際關係，在享受更多刺激與快樂的同時，也影響他們對人際行為及關係的興趣，帶來各種未預期的風險。最重要的是，男孩們在網路上不費吹灰之力就可以免費獲取色情資訊，父母也要從中找到自己的一席之地，來引領男孩。

許多父母不斷努力，卻好像還是在揮拳打空氣的各種問題，本書都能為你提出很好的解答。

遺憾的是，教養男孩沒有絕對的真理。每個男孩的原生家庭與生活習慣都不同，我無法確切告訴你應該怎麼做、怎麼培養你或你的另一半成為具有領導力的父母，或是怎麼用更明確的方式和孩子好好相處。

到底該如何拿捏力度，才能讓父母在領導時發揮更好的作用，關於這一點也沒有標準答案，你必須自己發現。在這本書，我會提供一些建議，讓你判斷哪些適合你、哪些經驗和觀點於你有益。現在，決定權在你身上。

這些充滿潛力、精明無比的男孩正在向你發出信號——他們需要你的帶領。現在，見招拆招吧！

●本文摘選自大是文化出版之《男孩需要明確的指令： 教兒子真的和女兒不一樣！德國最知名專家30年實踐：順著天性對他說指令，他會成為有勇氣、韌性、溫度的男人。》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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