琅讀金句／希望這世界能夠容許人們自由選擇最適合自己的「沉迷之物」

心動X歡笑X妄想＋（偶爾的）意想不到＝三浦紫苑的日常！

本屋大賞、直木賞得獎作家三浦紫苑最新出版散文集《不小心就喜歡上了！》，收錄近年在雜誌及報紙上連載或單篇刊登的散文作品集結，共92篇。三浦紫苑在本書中寫「日常之美」，描寫自己與植物及小動物們的有趣故事：熱愛盆栽，卻總是不知其名，家裡常有昆蟲進駐，動物緣百分百、男人緣卻掛零（淚）；寫「旅行札記」，在日本走山、渡海、巡島、拜佛，到哪裡都有趣事，看什麼都是美景；也寫自己的「讀書癖」，談心愛的夏目漱石、太宰治，以及經典必讀《源氏物語》、《凡爾賽玫瑰》、藤子不二雄……跨幅巨大，包羅萬象，全書充滿三浦紫苑獨有的幽默風趣，保證讓讀者在字裡行間「不小心就喜歡上了」！

書名：《不小心就喜歡上了！》 作者：三浦紫苑 出版社：新經典文化 出版時間：2025年6月25日

【編輯推薦】

繁忙的生活中，需要適時調整衝勁的速率和眼光所及關注的事物，擁有能讓自己沉迷的「破口」，宛如在沙漠中遇上難得的綠洲，能稍作停歇、補充能量，與密不可分的壓力稍微拉開距離，對於修復再出發是不可或缺的補給站。無論是散步運動、閱讀看劇、追星聽歌或動手創作，在沉迷之中啟動心流，彷彿就再次感受到自由。

如三浦紫苑作家筆下世界觀及角色一般，同樣好看且可愛的作家本人生活日常碎片，輕鬆閱讀的最佳首選─《不小心就喜歡上了！》，推薦給想要消除壓力、失聲大笑的讀者。

●本文摘選自新經典文化出版之《不小心就喜歡上了！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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