琅讀金句／希望這世界能夠容許人們自由選擇最適合自己的「沉迷之物」
【琅讀金句】我個人認為，沉迷的對象是什麼都無所謂，因為透過沉迷，能夠接觸到新的世界，把藉此得到的「好事」回饋給身邊的人。不論是書本、手機、運動還是橡果，希望這世界能夠容許人們自由選擇最適合自己的「沉迷之物」，這才是最重要的。
心動X歡笑X妄想＋（偶爾的）意想不到＝三浦紫苑的日常！
本屋大賞、直木賞得獎作家三浦紫苑最新出版散文集《不小心就喜歡上了！》，收錄近年在雜誌及報紙上連載或單篇刊登的散文作品集結，共92篇。三浦紫苑在本書中寫「日常之美」，描寫自己與植物及小動物們的有趣故事：熱愛盆栽，卻總是不知其名，家裡常有昆蟲進駐，動物緣百分百、男人緣卻掛零（淚）；寫「旅行札記」，在日本走山、渡海、巡島、拜佛，到哪裡都有趣事，看什麼都是美景；也寫自己的「讀書癖」，談心愛的夏目漱石、太宰治，以及經典必讀《源氏物語》、《凡爾賽玫瑰》、藤子不二雄……跨幅巨大，包羅萬象，全書充滿三浦紫苑獨有的幽默風趣，保證讓讀者在字裡行間「不小心就喜歡上了」！
【編輯推薦】
繁忙的生活中，需要適時調整衝勁的速率和眼光所及關注的事物，擁有能讓自己沉迷的「破口」，宛如在沙漠中遇上難得的綠洲，能稍作停歇、補充能量，與密不可分的壓力稍微拉開距離，對於修復再出發是不可或缺的補給站。無論是散步運動、閱讀看劇、追星聽歌或動手創作，在沉迷之中啟動心流，彷彿就再次感受到自由。
如三浦紫苑作家筆下世界觀及角色一般，同樣好看且可愛的作家本人生活日常碎片，輕鬆閱讀的最佳首選─《不小心就喜歡上了！》，推薦給想要消除壓力、失聲大笑的讀者。
●本文摘選自新經典文化出版之《不小心就喜歡上了！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 想減重提升代謝，與其每天走一萬步，不如思考如何動更多！
📰 「空氣跳繩」減重又健身！沒有繩子照樣跳，宅在家好好運動
📰 中年發福別怪代謝差！名醫教你如何平小腹，遠離慢性病
📰 如何單靠「吃」誕生美肌、成功減重？三餐攝取醣、細細咀嚼
📰 「減重60kg」網紅歐娜：餓的時候告訴自己「都是以前太飽換來的」
📰 飲食習慣改變就能迎戰內臟脂肪 減重須根據不同目標逐步限醣
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言