琅讀金句／先知告訴我們，語言摧毀之物語言均可重建
【琅讀金句】
先知告訴
我們，語言
摧毀之物語言均可
重建
「自從我失去母親之後，我覺得我的生活只過了兩天，儘管已經過去三年了——今天我母親不在身邊，昨天她還活著。這就是我現在對生命的看法。」――王鷗行
史上最年輕艾略特獎得獎詩人王鷗行的第二本詩集，在母親過世後完成全書詩作，極為私密地體現身在悲痛中卻決心超越悲痛的矛盾。透過記憶的穿梭，並與小說《此生，你我皆短暫燦爛》的主題相呼應。生動、勇敢、充滿活力，圍繞著支離破碎的生活，尋找修復，也尋找斷裂的中心。藉由創作這本詩集，詩人意識到悲傷也許是愛最後的轉化，是愛一個人的最後的一個行為，因為悲傷永遠不會結束，也必須這樣做，才能將這最後的愛的行為轉化為自我的餘生。
全書收錄二十七首全新詩作。當中〈親愛的玫瑰〉橫跨十六頁，多達263詩行，共計2,714字，一氣呵成，為壓卷之作。詩人用語言的激情從記憶的光芒中照亮了母親的靈魂。《時間是母親》大膽並具有深刻洞見，是面對暴力時溫柔的見證，它既是回歸，也是前進。這本新詩集低調，宛如一部相對較短的合輯，各自他母親的去世為中心周旋不止，中心也不再那麼重要，但這本書的親切感可以打動讀者，彷彿在說：當你知道失去所愛之人是什麼感覺時，你就開始懂了。這些小小的瞬間和言語可以產生無與倫比的影響。
【編輯推薦】
《此生，你我皆短暫燦爛》作者越南裔美國詩人王鷗行（Ocean Wang）最新出版詩集《時間是母親》，閱讀時感覺到詩人不斷與母親對話，形容在斷裂（喪母）之後的悲傷是如何地綿密遍佈生活，詩人繞著生命碎片療傷，追悼不識字的母親。思念母親的路還須要走多久，沒有人知道，但被摧毀的，無論是遺落或是失去，必能再次重建，以愛、以創作，寄託於詩與時間。
●本文摘選自時報出版之《時間是母親》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！
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