名醫林芳郁罹失智症！妻林靜芸：一場跌倒改變我們的後半生

文／林靜芸、洪淑惠

那場可怕的跌倒

──十年前那個深夜，一個微乎其微的疏忽導致的意外，改變了我們的下半生

醫師宣告林芳郁罹患失智症的那一瞬間，我的世界彷彿塌了。這位我一生最仰慕的人，竟然在命運的捉弄下，迅速退化到需要全天候照護的地步。

有朋友建議我，向社會大眾陳述這個殘酷的事實，畢竟他曾任衛生署長及三家醫學中心院長，然而我一度完全無法接受。我只想與他遠離塵囂，隱居於平靜歲月中，讓他在我的陪伴下，度過餘生。

然而，他那句常掛在嘴邊的話語，總在我心中迴盪：「我受過的苦，我希望別人不必再受。」

是的，他一生只為國家社會著想。他應會鼓勵我，要我勇敢，要我跟大家談談，我是如何從挫折中，重新學作妻子，學作醫師，也學作一個失智症照顧者。也許，我的努力真的能給別人，帶來一點鼓舞和一點幫助。

林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。圖／本報資料照片 魏忻忻

一接任亞東醫院院長，即忙於準備醫院評鑑

一切要從十年前那個深夜說起，一個微乎其微的疏忽導致的意外，改變了林芳郁與我的下半生。

卸下台北榮民總醫院的院長職務後不久，林芳郁在二○一五年八月到亞東醫院接任院長。走馬上任，就面臨四年一次的醫院評鑑。對亞東醫院這樣規模的醫學中心，醫院評鑑是重中之重，但也是嚴苛挑戰。評鑑結果攸關醫院的聲譽和營收，所以醫院上下都戒慎緊張備戰。尤其兩年前，亞東醫院因小兒科加護病房醫師人力不符標準，傳出會影響醫院評鑑，各界都在看亞東會否真的被降級。

已在台大醫院及台北榮總擔任十年院長的林芳郁，對醫學中心醫院評鑑素有經驗，加上他很快掌握亞東醫院的醫療品質及管理文化，有相當信心。他一面安定軍心，確保同仁能正常發揮，也要求誠實表現，不能虛矯作假。

他向同仁強調，除了救命治病，醫學中心對社會還有教育責任。千萬不能像當年的小學一樣，督學來了，老師把參考書藏起來，還要小學生配合說謊騙督學沒用參考書。

他鼓勵醫院同仁，如實發揮實力，成敗由他負責。經過緊鑼密鼓的準備，評鑑前夕，所有準備會議終於開完。晚上十一點後，最後一批同仁也關燈下班了，只有林芳郁一人還留在辦公室。他打算在返家前，把明天評鑑委員會走的路線，再親自走一遍，確認流程。

半夜在醫院重摔，短暫昏迷，未就醫強忍劇痛回家

那時醫院裡的走道大半熄燈了，平時擠滿求診病人的大廳也只亮著幾盞燈，林芳郁常常半夜還在醫院巡視走動，熟門熟路。沒想到的是，為了隔天評鑑，醫院的清潔人員準備漏夜給地板打蠟，地板上各處堆鋪了地板蠟油，毫無警覺的林芳郁一腳踩在一坨蠟油上，腳底一滑登時四腳朝天，後腦、頸部和後背重重地摔在四下無人的大理石地板上。

他的後腦重擊地面和身軀著地時，想必發出不小的碰撞聲，可惜那時周邊剛好沒有半個人。倒地後，林芳郁曾陷入腦震盪後的短暫昏迷，待他睜開眼睛後，就感受到從頭到後背的劇烈疼痛，他嘗試爬起，可是劇痛、無力和麻木感讓一向健壯的他無能為力。只能躺在地上等待疼痛退去，在冰涼的地板上躺臥可能超過一個小時，疼痛慢慢緩和到可忍受時，他才慢慢爬起身。

作為這家醫院的院長，林芳郁沒有選擇走向僅有幾十公尺之遙的急診部，去檢查自己的傷勢，而是起身回家，因為明天有醫院評鑑，他得回家休息一下，不容許有任何閃失。

以上的事發過程，並非林芳郁主動告訴我的，而是在事後，我才像一個偵探般，從他的輕描淡寫，加上其他人的回憶，勉強拼湊出來的時間序列。

大腦、小腦、脊椎受重創，卻默默吃止痛藥

身為資深的外科醫師，林芳郁自己絕對沒有想到，這一摔，已經重創了他的大腦、小腦和脊椎，並留下難以挽回的創傷和破壞。

那夜我在家裡等他，比平常更晚，他都還沒有回來，直到清晨時他才到家。我也不以為忤，因為醫師的工作加上他的個性，沒把事情做好，他是不會回家的，我早習慣他的晚歸。但他隻字片語都未提及，他剛剛在醫院摔得如此嚴重。

我清晰記得，天亮後他起床時，表情不太一樣，有些不尋常的感覺。但那天他趕著去醫院應對評鑑，我也很緊張，只忙著送他出門，沒有時間多問。事後，亞東醫院評鑑順利過關，林芳郁也通過新任院長的第一個考驗。

《謝謝你留下來陪我》敘述林芳郁如何從終結台大紅包文化、催生緊急救護EMT體系的三大醫學中心院長，變成了生病之後的他。而台灣第一位女外科醫師林靜芸，如何藉自身醫學背景提供專業建議、實戰照顧訣竅，希望失智症照顧者因此獲得勇氣與盼望。圖／健康事業部提供 魏忻忻

直到兩個多月後，有一天，他的祕書打電話給我：「林醫師，院長不久前才買了五百顆止痛藥，他今天竟然說藥吃完了，又要再去買五百顆。」祕書語氣中有難掩的不安。畢竟在醫院工作的人都會敏感察覺，這樣大量服用止痛藥，絕非小問題。

我聽了心中一驚，因為林芳郁從小就是個健康寶寶，不知生病為何物。偶有病痛，他就自己開藥吃，從不告訴我這作太太的，惟恐我擔憂。

兩個多月後，才坦承「摔跤了，背有點痛」

當晚他回家後，我問起，他才不痛不癢地說，因為摔跤了，背有點痛。我繼續追問何時摔跤的，他才說是醫院評鑑的前一天深夜。在我的一再催逼之下，他才道出跌倒的過程。我後來也問了司機，司機回憶說，院長那天很晚才叫他開車送他回家，上車後也沒有提自己跌倒。但司機說，記得當時看到院長走路怪怪的，可見那一摔確實非同小可。

這就是林芳郁的個性，太能忍耐太能吃苦，是優點也是致命的缺點。直到六年後，他確診失智時，我們才驚覺，那次意外的跌倒，為未來的日子帶來了無法預見的沉重打擊。

●本文摘選自健康事業部出版之《謝謝你留下來陪我》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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