從「我要追嗎？」開始， 追星讓我們變得更好——資深出版人的追星之道

採訪．文字整理／EZKorea 編輯部

攝影／weihan wang

部分照片提供／尹蘊雯、B編

追星，不只是娛樂，更是一種與人連結、探索新世界的方式。無論是透過偶像認識新朋友、改變生活習慣，甚至影響工作觀念，都是追星帶給我們的美好。

本次訪談，我們邀請到時報出版主編尹蘊雯（下稱蘊雯），與立志成為出版界的迷妹第一把交椅的「編笑編哭」社群經營者B編，兩位資深出版人兼克拉（ 韓團SEVENTEEN 粉絲名）將聊聊他們的追星經歷，從如何入坑、學會善良、理解失落，甚至覺察自己，也在出版工作中，注入了「迷妹」的創意與溫度。他們的故事或許也證明了，追星儼然已成為一種生活態度。

入坑前的痛苦掙扎 VS 入坑後的美麗世界

想請問兩位成為克拉的契機？

蘊雯：契機我記得很清楚，就是看《出差十五夜》的時候。不過我看完之後，其實掙扎很久，因為我認為喜歡一項事物需要花很多心力，但當時真的覺得SEVENTEEN太好看了，不斷聽歌、看影片的同時，也一直靈魂拷問自己「我真的有喜歡嗎？」「真的要跳下去嗎？」後來發現答案是肯定的，就在內心默默確立，也沒有特別講出來，獨自在內心澎湃激昂。

B 編：我的克拉史能寫成一篇論文（笑）。我在2022年6月13日開始注意到SEVENTEEN，起初只是音源飯。之後在2023年1月看到「DINO用按壓式水龍頭洗臉，按了14次才洗好」的新聞，引發熱議說不愧是有12位哥哥的忙內，真有耐心。當時只覺得這男生好可愛、這團人好多，便輕輕放下，沒意識到是自己天天聽的團。同月淨漢去聖羅蘭參加活動，我看到照片時心想「哇，這個女生好美！」結果竟然是男生，整個大尖叫！！

同年5月，《出差十五夜》讓我注意到夫勝寛，覺得他好笑又有責任感，沒想到他是忙內派，1998年出生的人竟能如此穩重。當時我和朋友分享「雖然我還不認得13個人，但我喜歡尹淨漢、金珉奎、全圓佑的臉，也喜歡夫勝寛，因為他好好笑，但我還不想入坑，因為人太多了」。

而且我也擔心追星很累，怕自己投入太多感情。如果只是想喜歡他們，那我聽歌、看MV就好，有必要跑現場、搶票，做到那種程度嗎？我都30幾歲了，還要進入這個未知領域嗎？也因為曾被其他藝人的負面新聞打擊到，從此我追星都會設下停損點，告訴自己，只要別那麼喜歡，就不會受到傷害。後來文彬逝世，勝寛開始休息，我也打開了《GOING SEVENTEEN》，本來只想用聽歌、看綜藝的方式，這樣喜歡他們就好。直到我看到勝寛復出的那篇貼文，我直接在家大哭，而當你大哭的那一刻，你就知道自己有多愛這個人了。一個月後，我便不再糾結，坦承自己就是克拉。

B編的各式周邊。（照片／日月文化提供）

追星之後，生活上的改變是？

蘊雯：好像變得比較善良，尤其收到其他迷妹其實不需要給我的好意時，真的很感動。我平常不會特別想到給別人好處，所以收到這些善意時，會覺得如果別人可以這麼無私、不求回報，那我也想對別人好，如果只是一些小事情，那我也想為別人做到，而且我好像也會很開心。當然，另一個說法是積陰德啦（大笑）

書名：《雙向奔赴的追星故事：MOOKorea慕韓國 第7期》

作者：EZ Korea 編輯部

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2025年6月5日

B編：沒錯，我們內心不斷在功利主義與做善事之間徘徊。我追李俊昊時，認識了一位朋友，每次請他幫忙代購，他都會順便送我小糖果、應援品之類的，我心想「天啊，迷妹圈都這麼善良嗎？」在那之後，當我需要寄東西給其他迷妹時，包裹也會不小心越包越大包。你會發現，跟不認識的人之間，會有種很神奇的信任感，所以我後來開了賣場，就取名為「迷妹善循環」，希望把良善傳遞下去。

是否有過「身為追星人真好」的瞬間？

B編：接到這個邀約時（笑），真切感受到自己能用某個身分來講某些事情。畢竟「迷妹」這個身分是比較對內、偏自我認同的，但我因為追星，認識到許多新朋友，甚至變成生活上的朋友，追星確實會為某些關係帶來改變。

蘊雯：像我現在最常一起追星的夥伴是太咪，他是我的作者，雖然會聊天，但也說不上親密。發現他也喜歡SEVENTEEN，我們開始一起追星、一起去演唱會後，就變得無話不談，感覺更親近了，意外地獲得了一個好朋友。

●本文節錄自EZ叢書館／日月文化出版之《雙向奔赴的追星故事：MOOKorea慕韓國 第7期》。

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