為什麼對方的言行越矩不自知？透過「情緒足跡」觀察對方心理健康

文／大衛．李柏曼

書名：《看人要準，防人要快：FBI資深顧問教你一眼認出危險人物，避開身邊的隱形炸彈》 作者：大衛．李柏曼 出版社：啟示出版 出版時間：2025年5月13日

如果出現以下這些「情緒足跡」，通常代表目標對象具有心理健康問題。當觀察到這些跡象時，我們就應該特別注意。但需要留心的是，其中一些跡象可能來自特定的心理症患，不一定能代表這個人的整體心理狀態。例如，一個對社交默契完全無感的人，他會過度在意細節或出現高度儀式化的行為，可能是因為患有亞斯伯格症候群，也可能與強迫症有關。

◆透過觀察：第一級特徵

缺乏專注力：極度容易分心（無法專注，目光遊移，對周遭的聲音或動作過度敏感，且會做出反應）／非常躁動／坐立難安（例如：不停動來動去、抖腳，或不斷捻弄衣服上的棉絮）

衣著不適當：打扮與場合不符（例如：穿低胸洋裝和超短裙參加工作面試，在酷熱天氣中穿著冬裝）／穿著過於招搖（非常華麗、色彩鮮豔的服裝，妝容與髮型過於誇張或過於輕浮）／極怪異的穿著或外表

無精打采：精神不振／漠不關心／消極（看起來動作遲緩，說話或動作反應呆滯）

特殊行為：奇怪或高度特殊的行為（例如：無故不停整理物品，刻意避免踩到地上的裂縫，奇怪、重複性的動作）／說話、姿勢或走路姿態異常（例如：說話語調呆板，站姿或步伐僵硬、不自然、極為笨拙）

過度戲劇化或表現欲過強：行為舉止誇張／誇大其詞／渴望關注（例如：刻意小題大作、藉由誇張的舉止吸引眾人注意，形容事物時極度誇大，一舉一動總想引起他人注意，無論如何都要成為眾人焦點）

缺乏耐心與包容力：極度不耐煩 ／要求過高（例如：極度無法忍受排隊，可能會用手指敲桌子或抖腳，大聲嘆氣或翻白眼，等待很短時間就十分暴躁不耐煩，期望他人迎合自己的需求或期望）

◆透過觀察：第二級特徵

情感疏離：冷漠／冷淡（非常不友善，甚至有些無禮、態度疏遠、不願意互動，但不是害羞，而是不友善，對他人的善意或友好不會以溫暖或友善的方式回應）

妄想、偏執：多疑（極度不信任他人，眼神閃爍不定，不斷環顧四周，拒絕寒暄閒聊，似乎總懷疑別人對他有惡意，防備心過重）

外表邋遢：衛生習慣不好／不修邊幅（例如：鬍子沒刮，看起來好幾天沒洗澡，頭髮凌亂油膩，衣服皺巴巴且骯髒）

◆透過對話：第一級特徵

不自然的溝通方式：頻繁插嘴、打斷對方／過度健談（不讓對方插話，完全主導對話，滔滔不絕）／語速很快，讓人有壓迫感（好像停不下來似的，根本沒法打斷他）／說話音量過大

焦慮不安：情緒緊繃／容易慌亂／焦躁緊張（無法冷靜，神情憂慮，動不動就為小事感到難堪）

言行不當：在和幾乎不認識的人交談時，沒有簡單的鋪墊或開場白就突然作出不恰當的言論，或問出令人尷尬或太過私人的問題，事後也沒有表現出真誠的歉意

不斷提起自己：浮誇／炫耀／頻繁談論自己（例如：總是將話題拉到自己身上，高談闊論自己的成就或自認為的優點，愛提名人來抬高自己，對話間總想蓋過別人、顯得自己更優越）

取悅他人：過於逆來順受／奉承他人／過度熱情地迎合／怕麻煩別人（總是附和他人，即使內心看法、信念或需求不同，也不表達異議，願意做任何事情或奉承好聽的話來博取他人好感）

貶低與挖苦他人：用「只是開玩笑」作為藉口，隨口嘲笑或貶低別人／喜歡聽到別人遭遇不幸／熱衷散播傷人的八卦與流言

◆透過對話：第二級特徵

缺乏社交意識：無法感知社交默契，行為舉止越界，無法理解別人對其行為的反應（例如：他的行為讓人不適或說話太大聲，其他人表現出明顯不適，他卻仍然毫無察覺，還可能在交談時距離過近，侵犯到對方的個人空間）

性誘惑：舉止過度輕浮／對剛認識或幾乎等於陌生人的對象態度曖昧或親暱（例如：剛認識就態度言行輕浮或過度表達好感，明明不熟，態度卻好像跟你或其它人很熟，例如初次見面就直呼醫生的名字、拍對方的背等等，或是擅自擁抱幾乎不認識的人）

毫無邊界感：聽不見別人對自己說「不」／過於強勢，強加個人意見（例如：主動提出想幫忙，但在對方明確拒絕後仍然不斷堅持，重複拒絕也沒用；忽視對方不願意的態度；強迫別人接受他的觀點，且不接受其它人的意見；對別人的意願一概忽視）

心理掃描結果分析

人的行為極其豐富且複雜，很難用一套固定化的評估系統來界定，尤其是和觀察對象的互動時間通常十分有限。因此，最有效的分析方式應該是將觀察結果歸納為「類別」，而不是給出一個「通過／不通過」的分數。

●單憑觀察或在簡短對話中，一個人如果表現出兩項第一級的「情緒足跡」，可能表示其至少存在輕微的情緒問題。

●無論是單憑觀察或在簡短對話中，一個人如果表現出三項或更多第一級特徵，則代表其呈現出一定程度的情緒不穩定。

●如果一個人在觀察或對話中表現出四項或更多數量的第一級特徵，或至少一項或以上數量的第二級特徵，則需要提高注意，對方很可能具有情緒健康的問題。

●本文摘選自啟示出版之《看人要準，防人要快：FBI資深顧問教你一眼認出危險人物，避開身邊的隱形炸彈》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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