琅讀金句／心靈的傷口與身體的傷口一樣，就算痛，也必須清洗乾淨才行

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【琅讀金句】

心靈的傷口與身體的傷口一樣，就算痛，也必須清洗乾淨才行。如果放著不管就會化膿，很久才能復原。

為什麼進入人生後半段，情緒容易變得不安定？最大的原因，就是因為發現了自己對未來的期待與實際情況有落差，在人生前半段所描繪的「人能不斷成長進步，而且在未來更加活躍」的畫面，竟只不過是幻想。對應危機，必須仔細分析問題所在，而非緊抓住過往的信念。因此，必須先瞭解讓心情煩躁的起因，正是年輕時所抱持的幻想，而解決問題的第一步，就是做好放下幻想的覺悟。

書名：《活出真我的中年人生課：心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察》
作者：清水研
出版社：遠流出版
出版時間：2024年12月27日
日本心理科名醫清水研，累積20年臨終諮商經驗，陪伴逾4千位癌症患者走過人生終點。透過與生命的對話，誠實剖析中年人常見的迷惘與情緒困境，陪伴我們能正視內在傷口、放下對成長與成功的執著，重新定義什麼才是屬於自己的幸福。人生下半場，不該只剩迷茫和失落，而應是最清楚知道自己想要什麼的一段時期。中年看似危機四伏，卻是我們最應真實活出真我、走出遺憾的美好時刻。

【編輯推薦】

當人邁入中年時期，便可能常被各式各樣的焦慮包圍，奉養年老親屬、養育子女，人際關係離散、自我實現拖延，實踐退休規劃、留心身體健康…… 清水研以心理腫瘤科醫師的視角，結合陪伴癌症患者的生命經驗，深刻剖析中年危機的根源，提醒讀者事實後放下無法實現的幻想，傾聽內心真正的渴望，重新建立健康的價值觀，才能活出貼近真我的後半人生。

●本文摘選自之《活出真我的中年人生課：心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察》。👉 前往購買電子書，立即閱讀！

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