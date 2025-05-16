琅讀金句／人一生當中，只有兩天的時間不到二十四小時
【琅讀金句】每個人的一生當中，只有兩天的時間不到二十四小時，像書擋一樣夾在我們人生的兩端：其中一天，我們每年都慶祝，然而另一天讓我們看輕生命的可貴。
人們終將會面對死亡，但真正讓人恐懼的，往往不是死亡本身，而是對那最後一段路程的不了解與毫無準備。
安寧療護醫師曼尼克斯，憑藉40年照護經驗與30則真實動人的臨終故事，引導我們正視死亡、理解告別的意義。這些故事深刻卻不沉重，讓人看見在生命盡頭的脆弱與堅強、遺憾與愛。
書中探討許多我們常忽略卻終將面對的問題：
如果無法痊癒，你願意接受怎樣的治療？
你知道自己或摯愛在臨終時真正渴望的是什麼？
當壞消息來臨，該怎麼坦誠地和所愛之人說出口？
本書不是要教你「如何死」，而是陪你思考「如何好好活」──珍惜當下、放下遺憾、帶著理解與感恩走向終點，並為彼此留下不帶恐懼的告別。
死亡從不是生命的反面，而是它的一部分。當我們學會看見死亡，也才真正懂得活著的價值。
【編輯推薦】
隨著年紀漸長碰上長輩離世，加上今年2月大S因流感驟逝的消息，也讓人震驚死亡不再只是遙遠的話題，而是真實且必經的生命過程。開始反思：如果明天來不及告別，我是否已準備好面對這一切？這本書透過安寧療護醫師，專業地引導我們誠實看待死亡，學習面對失去，也學會如何在生命最後一段路，溫柔地陪伴與被陪伴。
●本文摘選自時報出版之《看穿生死，好好告別：國際安寧醫療專家的30個臨終紀實》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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