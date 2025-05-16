琅讀金句／人一生當中，只有兩天的時間不到二十四小時

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／琅琅悅讀
圖／琅琅悅讀

】每個人的一生當中，只有兩天的時間不到二十四小時，像書擋一樣夾在我們人生的兩端：其中一天，我們每年都慶祝，然而另一天讓我們看輕生命的可貴。

人們終將會面對死亡，但真正讓人恐懼的，往往不是死亡本身，而是對那最後一段路程的不了解與毫無準備。

安寧療護醫師曼尼克斯，憑藉40年照護經驗與30則真實動人的故事，引導我們正視死亡、理解告別的意義。這些故事深刻卻不沉重，讓人看見在生命盡頭的脆弱與堅強、遺憾與愛。

書中探討許多我們常忽略卻終將面對的問題：

如果無法痊癒，你願意接受怎樣的治療？

你知道自己或摯愛在臨終時真正渴望的是什麼？

當壞消息來臨，該怎麼坦誠地和所愛之人說出口？

本書不是要教你「如何死」，而是陪你思考「如何好好活」──珍惜當下、放下遺憾、帶著理解與感恩走向終點，並為彼此留下不帶恐懼的告別。

死亡從不是生命的反面，而是它的一部分。當我們學會看見死亡，也才真正懂得活著的價值。

【編輯推薦】

隨著年紀漸長碰上長輩離世，加上今年2月大S因流感驟逝的消息，也讓人震驚死亡不再只是遙遠的話題，而是真實且必經的生命過程。開始反思：如果明天來不及告別，我是否已準備好面對這一切？這本書透過安寧療護醫師，專業地引導我們誠實看待死亡，學習面對失去，也學會如何在生命最後一段路，溫柔地陪伴與被陪伴。

●本文摘選自之《看穿，好好告別：國際安寧醫療專家的30個臨終紀實》。👉 前往購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅琅書店 琅讀金句 生死 臨終 時報出版

逛書店

職場不是自助餐，哪能只挑你要的？「葳老闆」周品均的30道職場辣雞湯

NT$ 315

成功準則：暢銷超過10年，遍布108國、40種語言，改變數億人的經典之作

NT$ 693

這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版

NT$ 279

華爾街頂尖操盤手的黃金投資法：7大獲利商品、2大操作手法，金融危機下的致富之鑰【附贈入門別冊：Mr.Market市場先生─台灣黃金投資，第一次操作就上手！】

NT$ 294

延伸閱讀

琅讀金句／人一生當中，只有兩天的時間不到二十四小時

走出喪親後的哀傷：如何從後悔、自責的痛苦情緒解脫

如何選擇適合長輩的口腔裝置？固定式牙橋和活動式假牙哪個好？

你身邊有愛抱怨的討厭鬼嗎？學會劃定界線才能免於深受影響

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。