【投票抽書】從微小行動出發，讓幸福變成日常習慣，過自己的理想生活！

文／中谷彰宏

在現代社會裡，想要失蹤一下是一件很難的事。即使只是失蹤一分鐘，也可以讓你從束縛中解放出來。與其要讓所有人注意到，不被大家發現，反而是最終極的奢望。

失蹤一下。（圖／取自《沒什麼也能有什麼》）

我們不是因為有人為我們做了什麼需要感謝的事情，才心懷感謝；而是因為心懷感謝，讓我們「心裡開心」的事。「心懷感謝」先於「心裡開心」。所以即使在那無所有的時候，也要隨時擁抱感謝的心情。

心懷感謝一下。（圖／取自《沒什麼也能有什麼》）

在美容院接受按摩時，「謝謝」是誰都會說的。可是如果換成說「感覺真好」時，替你按摩的人會非常高興。「感覺真好」這句話，帶有自我感受的表達。能夠表露自我情感的人，是更會被喜愛的。

說聲「感覺真好」一下。（圖／取自《沒什麼也能有什麼》）

有人會說：「理想歸理想，現實是殘酷的」。反正現實很殘酷了，至少談一下理想嘛，否則就會感到悲傷。如果不再談理想，就會失去目標。所以，即使妥協，也不要失去理想。

談談理想一下。（圖／取自《沒什麼也能有什麼》）

給台灣讀者的一封信：致還沒見過面，但很快就會見面的台灣朋友們

我有一位台灣的朋友。那個朋友是一位認真又努力的人，因為很認真努力有時會感到疲憊和沮喪。在那時候，這位朋友會讀我的書，讀了我的書後，他會說：「我感覺又恢復元氣了！」

本來，我也是透過寫書，認識了這一位台灣朋友。所謂書這個朋友，就是當你人生困惑時，書會聆聽讀者的心聲。書讓我們成為朋友。

書名：《沒什麼也能有什麼》 作者：中谷彰宏 出版社：啟示出版 出版時間：2025年4月19日

透過書，也可以結交朋友。書為我們創造認識朋友的機會。我很高興我寫的《沒什麼也能有什麼》繁體中文版即將出版；我也很興奮，能讓我的台灣朋友閱讀到這本書，甚至可能在這本書中找到朋友。我也期待透過這本書，能結識新的台灣朋友。

今天，如果有任何讓你感到困惑煩躁的事，相信你會受到鼓舞，並想著「明天，事情一定會順利」。我希望你都可以閱讀這本書。致還沒見過面，但很快就會見面的台灣朋友們。

P.S.下次，請告訴我，你的「一日一咪咪」。

中谷彰宏

●本文摘選自啟示出版之《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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