【投票抽書】一日一咪咪，小事把日子變美麗！從今天開始，世界就此改變
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王意中（臨床心理師）／一日一咪咪，用小事把日子變美麗（推薦序）
生活的內容，有時令人感到枯燥。時間的節奏，有時讓人亂了陣腳。人啊人，日子該如何過？心情不美該如何？撒開抱怨，莫讓影自憐。一日一回，閱讀，在字裡行間。《沒什麼也能有什麼》從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了。
相伴在身邊。在每天都是獨一無二的日子裡，隨意挑選一件事，簡簡單單的，隨手可得的。不須過於複雜、難懂，不須過於艱深、距離。讓行動緩緩的、優雅的啟動，不須任何的負擔與壓力。
關注當下，覺察內心，敏銳覺察自己與周遭事物之間的關係。在每回做的過程中，讓自己向外踏出了一步，向內觀照了一回。一日一咪咪，一天一小事，一日一咪咪，順其自然。滴水穿石，刻意練習，一次又一次累積。
原來自己可以和昨日不一樣，又蛻變些。原來自己可以專注今日當下，踏實穩健。原來自己可以往期許的未來，漸漸靠近。
輕輕地走來，眼的世界逐漸打開。煩躁與夢閃瞬時遠離，你將發現心理多些清新。茫然與徘徊暫時疏散，眼前的道路立體了起來。懊悔與悔恨慢放下，盡力而為而問心無愧。
一日一咪咪，期許自己的行動化為自信的能量。一日一咪咪，原來自己可以活得不一樣，活成自己期待的模樣。
中谷彰宏／《沒什麼也能有什麼》療癒內文（節錄）
即使不解開鞋帶，勉強也可以穿脫鞋。鞋帶對於西方人來說，就如同日本人的和服腰帶。回到家之後，解開鞋帶，要穿時再重新繫上。一邊繫緊鞋帶，一邊將心重新收斂。
因為「那些事是理所當然的啊」而讓人掉以輕心。想要幸福，不需要什麼特別的能力；理所當然的事，才是真正決定是否會幸福的關鍵。重要的是，把那些理所當然的事，「確實」做好一下。
●本文摘選自啟示出版之《沒什麼也能有什麼：從今天開始，一日一咪咪，你的世界就改變了》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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